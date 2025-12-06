2025臺灣能-永續能源創意展 科工館開幕
【記者 王雯玲／高雄 報導】「2025臺灣能—永續能源創意展」今（6）日上午於高雄國立科學工藝博物館盛大開幕。展覽自即日起至12月14日止，於北館1F大廳免費開放參觀，誠摯邀請民眾蒞臨體驗綠能科技與永續創新的精彩成果。
本展由教育部指導、大專校院永續能源跨域應用人才培育計畫團隊聯合展出，展出單位除科工館外，亦包含國立中央大學等全臺30所大專校院與高中職學校所組成的5大能源跨域聯盟中心及能源教育資源中心。現場同步展出「臺灣能—永續能源創意實作競賽」得獎團隊的創意作品，完整呈現各級學校在能源教育推動上的亮眼成果。
本次展覽以「多元創意 × 永續能源應用」為策展核心，各展區主題橫跨生活科技、綠能研發、海洋環境與智慧城市等領域，體現不同教育階段在能源探索上的創意成果與跨域整合能力。展區呈現多元形式的能源應用，包括以氫能、風能等潔淨能源為基礎的動力設計、結合海洋環境議題的循環創新、以及以感測科技與程式運算打造的智慧生活系統。現場並規劃沉浸式 VR 與多種互動體驗，讓民眾以更直觀的方式理解能源系統的運作模式與未來應用情境。此外，在大專聯盟輔導下，多所高中夥伴學校也展出兼具課程成果與科技實作能力的作品，例如智慧監測、節能控制、環境感測與再生能源的小型模型，並搭配可操作的能源教具，讓民眾在互動體驗中加深對能源的來源與轉換概念的理解。
今年特別邀請台灣中油綠能科技研究所及優氫科技股份有限公司參展，展示綠氫製備、儲氫與燃料電池應用等最新技術成果，讓民眾理解氫能在交通運輸、儲能系統以及能源轉型中的重要角色與未來發展潛力。
亮點展品 TOP5：一次看見未來能源的關鍵趨勢
本次展覽精選五大不容錯過的特色展品，全面呈現能源創新發想與跨域應用成果：
氫能燃料電池遙控車
結合氫能供電與電動模型技術，展現氫氣製能、儲能與動力輸出的實際應用，是理解未來氫能運輸的重要示範。
浮式離岸風電風機平台模型
以縮小模型完整呈現海上風機結構，模擬飄浮平台在海象中的平衡與運作，貼近臺灣離岸風電發展現況。
海廢打造「生物碳魚礁」
運用海洋廢棄物製成具固碳功能的生物碳材料，同時提供魚群棲息環境，是結合環保、能源與海洋復育概念的跨域創新代表作。
智慧能源生活作品群
高中生以程式運算、感測器與微電腦控制技術打造智慧電表、智慧紅綠燈、溫控自動開窗機等節能作品，展現永續城市的生活樣貌。
VR沉浸式能源探索體驗
透過虛擬實境走進風機塔內、探索微電網園區，以第一視角理解能源科技的運作邏輯。
展期間科工館亦推出「小能趣作室」主題體驗課程，民眾可親手製作風力發電機、手搖發電機等綠能小作品，適合親子同樂，體驗能源轉換的科學魅力。歡迎對 DIY 能源創作有興趣的民眾踴躍參加。
附件：活動時程、參展展品名單、能源教具清單、能源動手做活動簡介、永續能源競賽金牌作品介紹。（圖／記者王雯玲翻攝）
