「2025臺灣能-永續能源創意展」 科工館開幕

「二○二五臺灣能-永續能源創意展」近日於高雄國立科學工藝博物館盛大開幕，該展覽自即日起至十二月十四日止，於北館一樓大廳免費開放參觀，誠摯邀請民眾蒞臨體驗綠能科技與永續創新的精彩成果。(見圖)

科工館今(八)日說明，該展由教育部指導、大專校院永續能源跨域應用人才培育計畫團隊聯合展出，展出單位除科工館外，亦包含國立中央大學等全臺三十所大專校院與高中職學校所組成的五大能源跨域聯盟中心及能源教育資源中心；現場同步展出「臺灣能-永續能源創意實作競賽」得獎團隊的創意作品，完整呈現各級學校在能源教育推動上的亮眼成果。

廣告 廣告

該展覽以「多元創意×永續能源應用」為策展核心，各展區主題橫跨生活科技、綠能研發、海洋環境與智慧城市等領域，體現不同教育階段在能源探索上的創意成果與跨域整合能力；展區呈現多元形式的能源應用，包括以氫能、風能等潔淨能源為基礎的動力設計、結合海洋環境議題的循環創新、以及以感測科技與程式運算打造的智慧生活系統。

現場並規劃沉浸式VR與多種互動體驗，讓民眾以更直觀的方式理解能源系統的運作模式與未來應用情境；此外，在大專聯盟輔導下，多所高中夥伴學校也展出兼具課程成果與科技實作能力的作品，例如智慧監測、節能控制、環境感測與再生能源的小型模型，並搭配可操作的能源教具，讓民眾在互動體驗中加深對能源的來源與轉換概念的理解。

今年特別邀請台灣中油綠能科技研究所及優氫科技股份有限公司參展，展示綠氫製備、儲氫與燃料電池應用等最新技術成果，讓民眾理解氫能在交通運輸、儲能系統以及能源轉型中的重要角色與未來發展潛力。

展期間科工館亦推出「小能趣作室」主題體驗課程，民眾可親手製作風力發電機、手搖發電機等綠能小作品，適合親子同樂，體驗能源轉換的科學魅力，歡迎對DIY能源創作有興趣的民眾踴躍參加。