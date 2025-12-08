「2025臺灣能-永續能源創意展」 科工館開幕
「二○二五臺灣能-永續能源創意展」近日於高雄國立科學工藝博物館盛大開幕，該展覽自即日起至十二月十四日止，於北館一樓大廳免費開放參觀，誠摯邀請民眾蒞臨體驗綠能科技與永續創新的精彩成果。(見圖)
科工館今(八)日說明，該展由教育部指導、大專校院永續能源跨域應用人才培育計畫團隊聯合展出，展出單位除科工館外，亦包含國立中央大學等全臺三十所大專校院與高中職學校所組成的五大能源跨域聯盟中心及能源教育資源中心；現場同步展出「臺灣能-永續能源創意實作競賽」得獎團隊的創意作品，完整呈現各級學校在能源教育推動上的亮眼成果。
該展覽以「多元創意×永續能源應用」為策展核心，各展區主題橫跨生活科技、綠能研發、海洋環境與智慧城市等領域，體現不同教育階段在能源探索上的創意成果與跨域整合能力；展區呈現多元形式的能源應用，包括以氫能、風能等潔淨能源為基礎的動力設計、結合海洋環境議題的循環創新、以及以感測科技與程式運算打造的智慧生活系統。
現場並規劃沉浸式VR與多種互動體驗，讓民眾以更直觀的方式理解能源系統的運作模式與未來應用情境；此外，在大專聯盟輔導下，多所高中夥伴學校也展出兼具課程成果與科技實作能力的作品，例如智慧監測、節能控制、環境感測與再生能源的小型模型，並搭配可操作的能源教具，讓民眾在互動體驗中加深對能源的來源與轉換概念的理解。
今年特別邀請台灣中油綠能科技研究所及優氫科技股份有限公司參展，展示綠氫製備、儲氫與燃料電池應用等最新技術成果，讓民眾理解氫能在交通運輸、儲能系統以及能源轉型中的重要角色與未來發展潛力。
展期間科工館亦推出「小能趣作室」主題體驗課程，民眾可親手製作風力發電機、手搖發電機等綠能小作品，適合親子同樂，體驗能源轉換的科學魅力，歡迎對DIY能源創作有興趣的民眾踴躍參加。
其他人也在看
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 11
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 21
玻璃瓶裝飲料「塑膠微粒」比寶特瓶高50倍！汙染源是它
塑料微粒無所不在，研究顯示瓶裝水中含有數十萬個塑料微粒，而根據一項來自法國的最新研究顯示，玻璃瓶裝的汽水、啤酒、冰茶與檸檬水，平均每公升飲料中約含100顆塑膠微粒，比寶特瓶或金屬罐裝飲料高出5至50倍健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 107
東北季風強襲！今起全台「降溫炸雨」 北台濕涼急凍15°C
今（8）日東北季風增強，全台天氣明顯轉變，清晨不少地區出現短暫強降雨。氣象專家林得恩表示，各地氣溫下降，北台灣濕涼有感，迎風面水氣增加、降雨明顯，建議外出民眾務必準備雨具。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 6
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度
即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。民視 ・ 1 天前 ・ 1
入冬最強冷空氣下週撲台！恐跌破10度「全台急凍3天」
生活中心／周希雯報導今（7日）受輻射冷卻影響、早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，不過到了白天氣溫會回升，預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度。雖然近期氣溫穩定溫暖，不過氣象專家吳德榮提醒，下週六（13日）將有「入冬最強冷空氣」，一路影響到下週一（15日），屆時恐挑戰10度以下最低氣溫。民視 ・ 1 天前 ・ 5
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 6
明東北風增強2地雨最大！週末恐迎「入冬首波冷氣團」 北部低溫探10度
天氣職人吳聖宇在臉書表示，隨著北方大陸高壓出海，台灣附近風向漸轉為偏東風，今天（7日）迎風面的東半部、恆春半島雲量較多，大台北東側、宜蘭、北花蓮以及南台東、恆春半島一帶雖然有零星降雨機會，不過對於外出影響不大，西半部則普遍是晴到多雲，各地白天都相當溫暖。專...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 2
一週體驗春夏秋冬！東北季風接連報到 週末有感降溫
氣象署表示，8日（週一）至9日（週二）：北北基宜容易下雨，要注意局部大雨；桃竹、花東、恆春局部或零星短暫雨；苗栗以南天氣穩定，但8日清晨要注意局部霧。而桃園以北、宜蘭整天偏涼，高溫只有21至23度，其他地區白天算舒適，但是夜晚晨間也有涼意， 沿海地區風大時感覺會...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 發起對話
三波冷空氣接力！北部濕冷開局 周末迎最強寒意
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（8）日表示，本週將連續受三波冷空氣干擾，從今天起東北季風明顯增強，北台灣 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
板橋府中商圈餐廳氣爆1男3女送醫！50坪裝潢全毀…樓梯間驚見4瓦斯鋼瓶
新北市板橋區府中商圈今天（8日）凌晨，傳出氣爆事故，街道一片凌亂，事故餐廳位於大樓2樓，幾乎整層被炸爛；共造成5人受輕傷，其中，1男3女送醫。警消獲報到場救災，在樓梯間找到3大1小共4支鋼瓶，是否為瓦斯鋼瓶氣體外洩所致，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
130家血汗企業名單出爐！英業達也上榜重罰 違法原因曝光
臺北市政府勞動局公布114年10月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有130家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為535萬元，其中「英業達股份有限公司」遭罰30萬元為最高。勞動局表示，企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作，才能創造雙贏局面。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 128
今年首波冷氣團週末報到！專家：挑戰10度以下低溫
[Newtalk新聞] 今(8)晨開始東北季風逐漸增強，對此，氣象專家吳德榮指出，北部、東半部轉濕冷，預計明(9)天下半天這波冷空氣就會減弱逐漸回溫3天；不過週末開始，入冬最強冷空氣就會報到，有機會達到「大陸冷氣團」標準，本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下。 吳德榮指出，今日上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；北海岸、北部山區及東北部應防較大雨勢。氣溫漸降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。各地區氣溫為：北部14至23度、中部14至27度、南部14至29度、東部12至26度。 這波冷空氣到明日上半天北部、東半部仍有明顯降雨，但下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼；10、11日天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；11日晚上至12日迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。 另外，13日開始入冬最強的冷空氣逐漸南下，強度將觸及「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下。13日下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
下週跌剩11度！冷空氣挑戰首波冷氣團 北東更濕冷
準備變天！2波東北季風接力來襲，水氣明顯增加，且可能有今冬首波冷氣團報到，北部、東部下週起天氣濕冷，局部空曠地區低溫下探11度，清晨也需注意局部霧影響能見度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
東北季風增強！北部迎風面低溫下探16度轉雨「記得帶傘」
即時中心／綜合報導東北季風今（8）日增強，中央氣象署指出，北部及宜蘭天氣稍轉涼，各地早晚低溫約16至19度。迎風面基隆北海岸、大台北及宜蘭等地將有陣雨，並有機會出現局部大雨；桃竹及花蓮地區有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨。民視 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
TD32恐成12月颱兩波東北季風接續報到！一週天氣預報先看
天氣預報,生活 在菲律賓附近海面的「熱帶性低氣壓TD32」可能增強為第28號颱風「洛鞍」，目前路徑向西南進行，預測將通過菲律賓中南部進入南海，對台灣無直接影響，接下來一週有兩波東北季風，迎風面有局部雨，一週天氣預報先看。景點+ ・ 1 天前 ・ 發起對話