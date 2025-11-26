2025臺灣花卉推介會 展現花卉生活美學應用

記者古可絜／臺北報導

國內花卉界年度盛事「2025臺灣花卉推介會」於今（27）日起至11月30日在臺北花博公園爭艷館登場，今年以「花之未來－從育種到生活的無限可能」為主題，農業部農糧署攜手產、官、學、研各界，展出超過1,500餘種花卉品種，包括各式切花、盆花、蘭花等年度新品。現場規劃6大主題區，展現國產花卉的最新育種亮點與生活美學應用，並提供五感互動體驗，同時為育種者、種苗商及貿易商打造專業交流平量。

臺灣花卉推介會活動今日為專業日，開放花卉相關業者憑名片換取專業參觀證，明日起至30日則全面免費開放，邀請民眾入場共享花卉盛事。「臺灣花卉推介會」自2021年開辦以來，已成為國內最具指標性的國產花卉專業展。為提升國產花卉新品種的能見度、促進產業鏈交流，近年來推介會已從最初的品種展示，擴展至以「生活Ｘ育種Ｘ應用」為核心的全方位展覽，成功協助新品種上市、帶動產業商機，展出品種屢創新高，向國人展示國產育種成果與在地花卉文化。

此次活動緊扣「花之未來」主題，打造「未來花想曲」、「花的誕生」、「花生活提案所」、「花聚產業館」、「花開講堂」與「動手花樂園」等6大展區。其中最受矚目「花的誕生」展區為引領花卉時尚流行的重要展區，其中「年度新品種區」，集結最具潛力育成品種，共計展示9大花種、13個新品種包括火鶴花、石竹、水晶花、彩葉芋、聖誕紅、蝴蝶蘭、彩葉草、觀音蓮、矮牽牛等，展出單位橫跨農業部場試所、學研機構及民問育種家，透過實體展示、影像與故事展示，一窺新品種從雜交、篩選、穩定化到量產的育種歷程，看見臺灣花卉強大的研發能量。

臺灣花卉推介會即日起至11月30日登場，不論是愛花、懂花、尋找花卉新品種合作機會的產業伯樂，想為生活增添花意的民眾，或是期待親手玩花、放鬆療癒的遊客，都能在此找到屬於自己的花卉角落，歡迎民眾把握「2025臺灣花卉推介會」展期，一同感受臺灣花卉的創新實力與迷人魅力。

臺灣花卉推介會活動首日為專業日，開放花卉相關業者憑名片換取專業參觀證，11月28日至30日則全面免費開放，邀請民眾入場共享花卉盛事。（記者古可絜攝）

臺灣花卉推介會不論是愛花、懂花、尋找花卉新品種合作機會的產業伯樂，想為生活增添花意的民眾，都能在此找到屬於自己的花卉角落。（記者古可絜攝）

現場規劃6大主題區，展現國產花卉的最新育種亮點與生活美學應用。（記者古可絜攝）

「年度新品種區」，集結最具潛力育成品種，共計展示9大花種、13個新品種包括火鶴花、石竹等。（記者古可絜攝）

2025臺灣花卉推介會攜手產、官、學、研各界，展出超過1,500餘種花卉品種，包括各式切花、盆花、蘭花等年度新品。。（記者古可絜攝）

國內花卉界年度盛事「2025臺灣花卉推介會」於今日起至11月30日在臺北花博公園爭艷館登場。（記者古可絜攝）