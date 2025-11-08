【2025臺灣醫學週】政府育才、優化服務環境 推動智慧醫療

記者郭曉蓓／臺北報導

總統賴清德昨日出席「2025臺灣醫學週─臺灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」時表示，政府為了打造「健康臺灣」，明年度健保總額將達到9883億元，政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高；亦推動「健康臺灣深耕計畫」，聚焦培育多元人才、優化醫療服務環境、全面推動智慧化醫療及醫療永續與社會責任等4大面向，並盼與醫界攜手合作，讓國人更健康、國家更強，讓世界更加擁抱臺灣。

賴總統致詞時，首先代表國人預祝醫師節快樂。針對健保議題，賴總統表示，為了要讓健保永續發展，今年健保總額預算核定約9286億元，較去年增加531億元，如果加計公務預算，還會多181億元，實質成長率超過8%。明年度健保總額將達到9883億元，且由政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高，目的就是要讓醫療機構有足夠資源，更新設備，精進技術，能提升醫療品質，協助員工加薪、降低醫療人力流動。

賴總統指出，護理人員及其他醫療專業人員近年流動率偏高，核心原因仍與待遇有關。政府已率先為公立醫療機構員工加薪，第一階段是調高醫療人員的「專業加給」，將醫界各職級之專業加給拉高到與一般公務人員相同，約可增加近5%薪資；今年軍公教再加薪3%，合計公立醫療機構員工加薪幅度約近8%，用意就是希望穩定醫療人力、降低流動性。此外，也盼健保總額提高後，衛福部可調整給付結構，改善過去不同工卻同酬的問題。

賴總統進一步指出，我國首次推動「健康臺灣深耕計畫」，規劃5年合計約投入489億元的投入。無論是醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所、醫師公會、各學會，不論位於都會或偏鄉，都可能遇到特殊疾病或棘手個案，如果沒有系統性研究與專案支持，問題可能長期得不到妥善解決。因此，「健康臺灣深耕計畫」將開放上述單位提出計畫申請，以解決在第一線面臨、但無法僅靠健保給付處理的問題，政府以額外經費支持。此外，該計畫聚焦4大面向，亦即培育多元人才、優化醫療服務環境、全面推動智慧化醫療，以及醫療永續與社會責任。目前第一階段多已核定，未來將持續推動，讓醫界有更大的空間發揮專業，也讓民眾真正受惠。

總統賴清德出席「2025臺灣醫學週─臺灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」，說明政府為打造「健康臺灣」所投入的努力。（總統府提供）

