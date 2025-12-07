【2025臺灣醫療科技展】國軍AI心電圖、認知評估 秀研發能量

記者王子昌／臺北報導

「2025臺灣醫療科技展」昨日迎來展期最後一日，活動現場熱鬧非凡；其中，「國軍醫療體系展區」人潮絡繹不絕，觀展民眾期能近距離了解軍醫AI研發、創新醫療等研究成果，並體驗「飛行員認知作業模組—大腦認知功能評估系統」、「心理諮詢輔助AI代理系統」、「憂可視腦波壓力評估系統」，親身感受軍醫先進技術發展，展現軍醫「健軍衛國」的堅定決心。

44項特色成果參展 展創新醫療實力

「2025臺灣醫療科技展」做為亞太最具規模的醫療科技採購平臺，今年已邁入第9屆，除將展會規模擴大至2100個攤位外，更有45個海外代表團、31個國際產業協會與9個國際醫院組織共襄盛舉。在「國軍醫療體系展區」計有44項特色成果參展，區分「軍陣醫學」、「高端技術」、「創新醫療」及「AI研發」等4大展出主軸，彰顯軍醫體系豐沛的成果與能量。

在「高端技術」部分，「憂可視腦波壓力評估系統」具備即時、非侵入與易判讀3大特性，現已導入三軍總醫院及北投分院運用，藉由90秒腦波訊號與特有AI演算法分析，提供客觀的壓力評估分數，精準篩檢、掌握憂鬱風險。「創新醫療」則有「多元化微生物及免疫學實驗輔助教學系統」，由國防醫學大學微生物及免疫學研究所與中國科技大學數位多媒體設計系跨界合作研發，結合虛擬實境（VR）技術，使學子們能在無風險環境中反覆練習，增進實驗技能信心與熟練度。

三軍總醫院亦展出和國防醫學大學合作研發之「AI心電圖守護者」系統，可偵測判讀多種急慢性心血管、心律不整等疾病，透過簡訊即時警示患者的醫師，據此調整治療策略，大幅優化各國軍醫院心血管病患照護能量。

此外，國家中山科學研究院研發的「飛行員認知作業模組—大腦認知功能評估系統」，藉「瞬間移動」、「路徑終點」、「對手追緝令」等即時測驗，評估檢測飛行員工作記憶、決策判斷、情境覺察等能力，並提供現場民眾實際操作體驗，藉此感受國軍飛行員的堅實戰力。