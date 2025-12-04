【2025臺灣醫療科技展】賴總統：推動健康臺灣深耕計畫 讓國人更健康、國家更強

記者謝承宏、范瑜／臺北報導

總統賴清德昨日出席「2025臺灣醫療科技展」開幕典禮時指出，政府將持續推動「健康臺灣深耕計畫」、完備相關法規及深化國際合作，讓國人更健康、國家更強，也讓臺灣醫療服務、醫材、生技與智慧醫療推廣到更多國家，讓世界看見臺灣正面良善的力量。

見證臺捷合作 援助非洲醫療計畫

賴總統昨日在立法院長韓國瑜、行政院政務委員吳誠文、國防部長顧立雄等人陪同下，出席開幕典禮。賴總統抵達後，首先與現場貴賓一同見證國家生技醫療產業策進會與捷克經濟文化辦事處簽署「臺捷合作非洲醫療援助採購計畫」，並代表政府歡迎世界各國貴賓到臺灣參與此次盛會。

賴總統表示，臺灣正處於發展醫療科技產業時期的重要關鍵。第一，這幾年來臺灣醫療科技產業已經打下良好基礎，臺灣不僅醫療水準高，生物科技產業也具有相當規模，更難得的是具備強大的半導體、人工智慧、物聯網、雲端運算及5G通訊等科技產業，強強聯手，打下臺灣持續發展醫療科技產業的基礎。

賴總統說，第二，政府非常重視該產業，前總統蔡英文上任後提出「5+2產業創新計畫」，推動生醫產業的發展，並將精準醫療列為國家致力推動的「六大核心戰略產業」之一。去年上任後，他在總統府成立「健康臺灣推動委員會」，有計畫地推動智慧醫療、再生醫療及精準醫療，期望透過大家共同努力，政府作為後盾，讓國人更健康、國家更強、世界擁抱臺灣。

科技精準導入醫療 提升服務效率

賴總統指出，第三，在行政院與立法院的合作下，法制層面也愈來愈健全，包括2021年立法院三讀通過《生技醫藥產業發展條例》，以及去 年通過《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》，法規的完備進一步推動臺灣醫療科技產業的發展。

賴總統進一步表示，政府也不遺餘力地在經費上支持醫療科技產業發展，除了國科會、經濟部和國發會挹注的經費外，另外投入5年489億元啟動「健康臺灣深耕計畫」，其中一項重點就是推動智慧醫療，搭配衛福部所推動的FHIR標準，將科技精準導入醫療流程，讓醫療服務更加有效率。

形成產業聚落 推動生技醫療園區

賴總統強調，這幾年在政府與產業界共同合作下，臺灣已形成生物醫藥和醫療科技產業聚落，包括政府積極成立國家生技研究園區，推動新竹生技園區，北、中、南都推動生技醫藥或醫療科技產業園區，且串聯起來產生加乘效果，多年來的努力在臺灣醫療科技產業已經落地生根，正蓄勢待發。

賴總統進一步指出，政府不僅立足臺灣，也希望布局全球，這幾年來臺灣醫療服務積極走向國際，包括以「醫療新南向」，在印度、印尼、越南、汶萊、菲律賓、泰國、馬來西亞、緬甸等國家，建立醫療合作與人才培訓機制。從去年以泰國兼轄寮國，並和菲律賓擴大為「一國雙中心」，再加上新增柬埔寨計畫，已經擴大到「10國13中心」，讓臺灣的醫療服務、醫材、生技與智慧醫療能推廣到更多國家，也讓世界更看見臺灣。

賴總統提到，生策會已與捷克健康照護機構簽訂合作計畫，將提供經費幫助菲律賓人民提升醫療服務，展現近年來大家共同打拚醫療科技產業的實力，臺灣已有能力走進國際，讓國際社會了解「Taiwan Can Help」的精神，臺灣不僅存在、繼續壯大，也積極走進國際，讓國際社會了解臺灣是國際社會一股正面良善力量。