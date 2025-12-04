【2025臺灣醫療科技展】電子傷票系統 即時回應戰場傷患

文：記者范瑜

國防醫學大學衛訓中心「電子傷票系統」今年正式運用於各項演訓中，可實現傷患資料即時紀錄與追蹤，並便利隨員查驗。該系統設計規劃由前線軍醫人員第一時間以個人智慧型手機安裝行動應用程式（App），為傷患建立電子傷票，記錄生命徵象、初步檢傷情形、傷情分級資訊等，並利用LED標示紅、黃、綠不同危急程度，在救護人員接手時，即可藉由電子傷票顏色快速判斷，俾利安排優先救治順序。

此外，系統能將傷患資訊同步發送至各軍醫院及區域緊急醫療應變中心，即時回傳現場狀況與醫療需求，讓院端快速掌握全場傷患分布並能調整資源分配情形，將有助於衛勤人員在嚴峻戰場環境下精準完成傷患救護、後送及資源配置。