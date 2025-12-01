2025臺灣閱讀節周末登場 打造全民知識嘉年華

114年臺灣閱讀節活動海報

114年臺灣閱讀節活動文宣

由教育部指導、國家圖書館主辦的「2025臺灣閱讀節」將於12月6日及7日日在中正紀念堂園區盛大開幕，今年以「閱讀開啟無限」為主題，匯集了來自全國及全球的力量，超過133個國內外合辦單位、設立超過 170 個活動攤位，共同打造一場橫跨國際文化、樂齡學習、文學交流的年度知識嘉年華會，邀請全民共襄盛舉，開啟無限閱讀旅程, 活動網站。

國圖表示，今年閱讀節活動不僅融入國家語言推廣，更結合國發會雙語計畫，全面建構雙語環境，並特別推出專為樂齡族設計的「創齡新市鎮」，打破閱讀年齡限制，專為銀髮族群設計。結合最新腦科學研究與療癒體驗，提供充滿活力與創意的互動閱讀區，鼓勵樂齡讀者透過閱讀保持心靈的年輕與活躍。

現場並打造深度交流平台，「閱讀沙龍」提供讀者與Openbook好書獎獲獎作家，以及特別邀請的韓國知名作家進行近距離、深度的對談。活動涵蓋文學創作、社會議題等多元主題，為愛書人提供高質量的知識饗宴。

國圖指出，「世界交享閱」今年首度迎接瑞典等12國駐臺單位攜手參與，共同呈現豐富多元的國際文化閱讀活動。現場設置各國文化專區，讓讀者在一個場地中，便能輕鬆暢遊世界文學地景，感受跨文化的交流樂趣。

國家圖書館王涵青館長表示，活動將持續兩個整天，在中正紀念堂園區各主題區等待大家來探索。特別設計了集章單，鼓勵民眾在園區內體驗不同活動，集滿六個章即可兌換驚喜好禮。