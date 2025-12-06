2025臺灣閱讀節開幕 中正紀念堂化身全民閱讀嘉年華

一年一度的「臺灣閱讀節」盛會——歡樂閱讀嘉年華，今（6日）明（7日）兩天在中正紀念堂園區熱鬧登場 (記者攝)

一年一度的「臺灣閱讀節」盛會——歡樂閱讀嘉年華，今（6日）明（7日）兩天在中正紀念堂園區熱鬧登場。教育部政務次長劉國偉及國家圖書館館長王涵青也出席開幕典禮，共同完成「閱讀築夢、共創知識無限」開幕啟動儀式。王館長也化身說故事大使，帶領大小朋友展開一段奇幻的圖書館故事旅程。

開幕活動由桃園市僑愛國小「太陽之愛合唱團」以布農族〈拍手歌〉與泰雅族〈泰雅的孩子〉揭開序幕，充滿活力的原住民歌聲為兩日活動注入溫暖與生命力。

教育部次長劉國偉表示，今年閱讀節主題「閱讀開啟無限」呼應當代知識快速變動的環境，凸顯深度閱讀、探究思考的重要。閱讀不僅是獲取知識的方式，更在科學研究證實下有許多好處，包括有助提升大腦功能、增進專注力並有效紓壓，甚至對預防老年失智具有助益。他也特別提到，近年社會關注青少年沉迷3C的問題，而閱讀正是一種能協助孩子遠離過度使用電子產品的良好途徑。

劉國偉次長指出，教育部持續投入資源優化閱讀環境，包括改善校園圖書館空間、充實館藏、推動家庭共讀與校園晨讀等，希望讓閱讀成為全民生活習慣，並培養學生獨立思考、跨域整合及解決問題的能力。

此外，教育部也推動Big Maker、合作共享、耐震補強、多元閱讀、嬰幼兒閱讀及資源整合等公共圖書館計畫，114年補助各地方政府已超過8.93億元，帶動全國公共圖書館在空間改造、資源擴充與活動推廣上的持續成長。

國立教育廣播電臺也熱烈響應今年臺灣閱讀節活動，出動深受歡迎的「麥寶電波」到閱讀嘉年華現場，讓大小朋友體驗錄音魅力。民眾體驗過後分享，感覺很緊張但也很好玩，自己就像是主播一樣播報新聞，過程非常新鮮有趣。

國立臺灣科學教育館則推出趣味科普遊戲，並推廣科教館探索AI機器人課程，以及2026年寒假將開設的生活科學、AI機器人及STEAM等多元領域營隊，邀請小朋友們一同探索科學的樂趣。

2025臺灣閱讀節12月6日到7日連續2天在中正紀念堂園區登場，內容跨界且多元，不僅結合國家語言與雙語政策，打造更友善的雙語閱讀環境，也推出多項深具特色的主題規劃，包括因應高齡趨勢的「創齡新市鎮」、與韓國合作的文學交流，以及來自130多個單位、超過170項的閱讀與文化體驗，邀請民眾共同參與兼具創意與包容的閱讀嘉年華。