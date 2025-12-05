2025臺灣閱讀節「閱讀真奇廟」 一場別開生面的閱讀體驗

2025臺灣閱讀節「閱讀真奇廟」廟宇文化與閱讀的結合

國立公共資訊圖書館2025年臺灣閱讀節以「閱讀真奇廟」為主題，將臺灣宮廟文化的熱潮與信仰氛圍，轉化為推動閱讀的創新載體，融合「有拜有保庇」的文化語境，創造「有讀有效」的閱讀哲學。透過信仰式的閱讀儀式、擲筊、抽籤等民俗元素的轉譯，將圖書館打造成一座結合祈願、知識、娛樂與互動的「閱讀廟會」，營造一場別開生面的閱讀體驗。



「有人到廟裡祈平安，有人到圖書館找答案。」今年國資圖將這兩種力量結合，讓圖書館走進廟埕，以閱讀傳遞信仰的溫度，用信仰喚起閱讀的力量。「閱讀真奇廟」不只是閱讀推廣活動，更是一次文化的跨界對話，邀請民眾在熟悉的廟埕場域中，以輕鬆、熱鬧、富儀式感的方式親近閱讀，共創屬於臺灣的閱讀奇蹟。

今年臺灣閱讀節國資圖以「閱讀真奇廟」為主軸，將臺灣宮廟文化轉化為閱讀推廣的新型祭典，用「有拜有保庇→有讀有收穫」為號召，打造結合祈願、民俗與知識體驗的閱讀廟會嘉年華。活動自10月起在樂成宮、元保宮與鎮瀾宮舉辦三場「廟口開講」巡迴後，將於12月6日返回主場，從上午10點至下午4點在國立公共資訊圖書館戶外廣場，以回駕之姿熱鬧登場。



活動現場集結九天民俗技藝團、東勁直排輪、微笑唸歌團等演出團隊，並以宮廟元素轉譯成閱讀互動體驗，如「絹印符籙書籤」、「書香繞境」、「閱讀祈願」及文創市集等，讓民眾在遊戲中「抽籤求書、問學」，感受閱讀既有趣又能帶來庇佑的全新體驗。國資圖團隊更是精銳盡出推出「國資圖知識宮抽籤詩享閱讀」、「玉山之心╳ 讀力攻頂 國資圖數位體驗」、「雲端小書房_教育雲電子書」、「銀力繪本尋寶趣」以及「書送幸福․二手傳愛」等閱讀活動。另外，讀者還可以用閱幣兌換閱讀節限量精美好禮。



今年閱讀市集集結校園與在地團隊共同參與，將文化創意結合閱讀體驗，打造知識版「廟會遶境」。其中包含以媽祖文化為主題的闖關、在地故事說演、紙本遊戲、文創商品與互動問答等多樣攤位互動體驗：

《媽祖春遊〜廟BOOK言》—僑榮國小 × 光復國小，以繪本《媽祖春遊趣》為主軸，帶領民眾透過閱讀認識媽祖出巡文化，並透過線索闖關體驗信仰故事。



《霧尋峰華 ─ 莫名其「廟」》—霧峰國中，以抽題閱讀與分齡答題遊戲，從學齡前到成人都能參與，讓閱讀成為跨世代的文化語言。



《西苑廟廟屋》—西苑高中，結合文創商品、閱讀闖關與繪本故事說演，把校園文化與地方信仰轉化為可帶走的知識紀念品。



而書店與出版社也將帶來許多與信仰或廟會文化相關的圖書與文創品來展售，更多攤位活動包含：臺中市立圖書館行動書車、互動手作、閱讀祈願、街頭藝人演出與在地文化展售，打造充滿神轎氣氛的知識嘉年華。



國資圖表示，「閱讀真奇廟」不只是主動走入人群，更是以閱讀重現充滿人情味的生活風景。以結合臺灣民間日常文化與生活的方式，讓閱讀走入大眾日常，也讓知識成為庇佑生活的力量。



國資圖強調，在資訊瞬息萬變的 AI 時代，閱讀能使人沉澱、放慢節奏。「當信徒虔誠拜拜時，會很專心向神明祈求保佑。相對的，當讀者靜下心閱讀時，也能獲得心靈的平靜和思考的刺激。」希望透過宮廟文化的生活感與庶民力量，將圖書館打造為「知識得著、願望成真」的文化場域。