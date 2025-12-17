2025臺閩暨亞洲藝術交流展開展 中華科大盛大登場

第二屆「翰墨家緣—2025臺閩暨亞洲藝術交流展」於15日在臺北市中華科技大學馥華樓藝文中心隆重揭幕。（兩岸影像藝術文創協會提供）

記者黃秋儒／台北報導

第二屆「翰墨家緣—2025臺閩暨亞洲藝術交流展」於15日在臺北市中華科技大學馥華樓藝文中心隆重揭幕。本屆展覽在臺灣藝術學界與兩岸藝術團體的共同推動下，集結臺灣學院派書畫名家、臺灣藝術學會、新北市新莊書畫會等藝術家，以及來自越南、泰國、馬來西亞、俄羅斯、日本等地的青年書畫創作者，呈現近百件多元風貌之精采作品，展期自即日起至明（2026）年1月9日。

「兩岸影像藝術文創協會」自2018年起，每年舉辦兩岸臺閩藝術交流展。緣於協會於2023年底在福州舉辦首屆「翰墨家緣—福文化閩臺藝術交流展」後，歷經長時間的籌備將翰墨家緣定為品牌，並促成此次於臺北舉行的第二屆翰墨家緣–2025臺閩暨亞洲藝術交流展盛會。

本展由「兩岸影像藝術文創協會」、中華科技大學主辦，福建畫報社協辦。福建省畫院、黃檗書畫院多位具有扎實功底的閩籍書畫名家鼎力支持。臺灣藝術大學書畫系主任蔡介騰策展指導。使展覽作品內涵更具層次，為觀眾帶來跨文化、美學深度兼具的視覺體驗。讓展品在風格、材質與技法上呈現更活潑多元的面貌。

兩岸影像藝術文創協會理事長郭慶璋表示，兩年來全球局勢與科技浪潮變動快速，尤其AI技術的急速擴張，已深刻影響影像紀錄與社會信任關係。面對虛實難辨的時代，傳統書畫堅實的筆墨技法與文化底蘊更加顯得珍貴。郭慶璋強調，本屆展覽的推動，旨在透過書畫藝術回到人文初心，重建跨地域、跨世代的文化連結。

中華科大校長傅彥凱（右）頒贈感謝狀給郭慶璋理事長（兩岸影像藝術文創協會提供）

「兩岸影像藝術文創協會」指出，雖然兩岸地域相近，但文化交流仍受諸多限制與隔閡。主辦單位期盼藉由書畫藝術作為橋樑，推動更深層次的人文對話與青年交流，讓藝術在兩岸與亞洲區域之間開闢更廣闊的融合空間，為未來的文化互動建立穩固基礎。

中華科技大學校長傅彥凱表示，該校長期以來秉持著落實技職教育、創新工商科技及以學生為本的辦學理念，而在培育具備專業技能的科技人才之餘，人文素養的薰陶同樣不可或缺。為此，學校每學期定期舉辦藝文展覽活動，透過多元藝文呈現，除了讓校內師生沉浸在充滿藝術氣息的氛圍中，更盼透過與媒體的媒宣合作，將美學素養潛移默化地傳播到學校內外，甚至與周邊社區型塑有效的美學共同生活圈。這不僅是一場展覽，更是一堂生動的校園美學實踐課，讓師生及庶民大眾也能近距離接觸大師手筆，達到藝術生活化的教育目的 。

傅彥凱期盼藉由此次盛會，讓校內師生與社會大眾欣賞不同文化背景下的筆墨詮釋，達到藝術交流之目的 。本次第二屆「翰墨家緣—2025 臺閩暨亞洲交流藝術展」展期自即日起至2026年1月9日止，歡迎各界人士蒞臨參觀。