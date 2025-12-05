「2025與民同行」潮流舞蹈大賽 週六嗨爆彰化議會

5 萬元獎金引爆戰火！「2025與民同行」潮流舞蹈大賽本週六嗨爆彰化議會。圖／彰化縣議會提供





彰化年度最受矚目的街頭文化盛事即將引爆！彰化縣議會將於本週六（12 月 6 日）盛大舉辦「2025 與民同行」系列活動，以總獎金高達新臺幣 5 萬元的「潮流舞蹈大賽」為主軸，結合異國美食餐車、饒舌派對與議會深度導覽，邀請鄉親走進議事殿堂，體驗一場前所未有的潮流嘉年華。

本次舞蹈大賽吸引北、中以及彰化在地，從國小到高中的眾多隊伍踴躍參賽，競爭激烈。賽事分為「少年組」與「青少年組」兩大組別，爭奪年度舞林盟主的最高榮耀。

報名參賽隊伍青少年組有鹿港高中、員林高中、鹿港國中、社頭國中、彰安國中、鹿鳴國中、花壇國中、彰師附工、福興國中。少年組有線西國小、田中國小、台中市東興國小、湖東國小、新港國小、埔心國小、內安國小、新北市海山國小等16個隊伍參加。

為提升比賽規格，主辦單位邀請重量級「黃金評審團」坐鎮，由中華民國街舞運動推廣協會理事長黃柏青領軍，搭配臺灣街舞藝術協會副理事長古慶瑀、2026 名古屋亞運霹靂舞培訓隊成員、來自彰化員林的國手Eru（陳怡茹），以及榮獲世界排舞大賽第六名的頂尖舞者、彰化縣體育會街舞運動委員會副主任委員羊咩。四位評審將以國際級視野，選出最耀眼的舞台新星。

彰化縣議會議長謝典霖表示，「與民同行」的核心精神就是開放與共享。我們不但打造屬於年輕人的展演舞台，也希望透過議會導覽等活動，讓更多民眾走進議會、認識議事日常。這是一場屬於所有彰化人的街頭派對，歡迎大家輕鬆來享受音樂、表演和美食。

活動當天不僅有熱血舞蹈賽事，還安排 Luxy Girl 開場演出、奧運項目「霹靂舞 Show」，以及 2024 與民同行 RAP 前兩名—孫孫與 8TM 帶來的「RAP 說唱彰化」。現場更集結多台「異國美食餐車」，從視覺、聽覺到味覺全面滿足，是年度最潮的街頭文化派對。

