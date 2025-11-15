《2025舊城藝動・青春漫遊季》周末盛大登場

2025年桃園舊城藝動主視覺。（圖：桃園市府提供）

《2025 舊城藝動・青春漫遊季》將於11月15日至16日於桃園舊城區盛大舉行，由桃園市政府文化局與財團法人桃園市文化基金會—桃園城市創意設計中心共同策劃。活動以文昌公園為核心，延伸至新民街、大廟景福宮及周邊文化館舍，透過青年藝術展演、街頭表演、走讀導覽、文創市集、手作體驗與NFT數位集章等多元內容，邀請市民漫步舊城、穿梭街巷，在日常生活節奏中，體驗舊城文化與青春能量交織的魅力。

桃園舊城蘊含深厚文化底蘊，近年文化局積極推動舊城再生與街區擾動，串聯文化館舍、藝文資源與地方創意，讓舊城逐步轉化為文化交流的重要場域。今年活動以「青春藝文」為主軸，集合踢踏電台舞團、Double Helix花式跳繩表演與10組街頭藝人，帶來具節奏感與街頭風格的戶外展演，展現青年自信與活力，為街區打造充滿想像的城市舞台。同時，多組校園團隊輪番登場，涵蓋吉他、熱音、街舞、啦啦隊等形式，展現新世代的創意能量，替舊城注入源源不絕的青春脈動。

文創市集網羅手繪插畫、皮革刻印、香氛調製、生活選物與人氣美食等品牌，傳遞手作質感與生活美學，讓味蕾與城市一同漫步。手作體驗則推出多場工作坊，包含鹿角蕨上板、藍曬、手指滑板、禪繞畫及彩繪燈籠等課程，引領民眾發掘創作的樂趣。活動亦規劃三條舊城走讀路線，以美食、衣布與藝術為主題，帶領參與者深入街區，探索舊城的文化脈絡與獨特風景。

此外，活動更結合周邊館舍與在地商家夥伴，推出一系列串聯響應活動，邀請民眾一起感受舊城的文化魅力和創新能量，共同探索青春藝文的多元風貌。

桃園市長張善政表示，市府近年持續投入舊城再生，整合跨局處資源，推動空間環境改善並導入文化活動，促進舊城區逐步轉型為具文化活力的公共生活場域。不僅透過硬體更新提升環境品質，更以文化為核心推動街區創新，促進藝文交流和地方參與，讓城市更新回應世代需求，實現地方再生與城市共創。