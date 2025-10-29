「2025舞躍大地舞蹈創作比賽」得獎作品11月1日高雄精典重現 免費開放登記

【記者蔡富丞/綜合報導】由文化部指導、國立新竹生活美學館主辦的「2025舞躍大地舞蹈創作比賽」，得獎作品將於11月1日(六)下午2點30分在大東文化藝術中心精彩重現，集結今年比賽勝出的金牌獎、銀牌獎、銅牌獎、優選5名及特邀作品《歲月乘載體》共9支舞作。當天演出門票現正開放免費登記觀賞，歡迎長期關注與支持舞蹈的您，一同親臨現場支持青年舞蹈家。

「2025舞躍大地舞蹈創作比賽」得獎作品11月1日高雄精典重現 免費開放登記

國立新竹生活美學館葉于正館長表示，舞躍大地今年邁向第26屆，今年評選出金牌獎、銀牌獎、銅牌獎、優選5名、佳作7名等15個獎項，11月1日特邀優選以上得獎作品演出。金牌獎《野子—女子》作品展現了創作者對生命的深刻體悟，透過女性視角深入探討「人」的個體成長與群體關係，既具張力又扣人心弦；銀牌獎《觀》融合臺灣廟宇文化，透過舞蹈語彙，探索身體與精神、現實與超越之間的臨界狀態；銅牌獎《間》則從東方哲學延伸出對「無」與「空」的身體詮釋，展現作品創作的思想性與爆發力；此外，也邀請2023舞躍大地得獎編舞家陳主晨，利用國立臺灣歷史博物館授權的典藏音樂進行《歲月承載體》編創，並以陶甕為意象，透過身體與聲音交織，喚醒土地記憶與文化回聲。

廣告 廣告

「2025舞躍大地舞蹈創作比賽」得獎作品11月1日高雄精典重現 免費開放登記

今年得獎作品的主題展現多元風貌，從個人內心的探索到社會議題的關注，舞者們用肢體語言訴說著屬於自己的故事。得獎作品演出精彩可期！舞蹈創作者的現況不僅在一鳴驚人，更在持續的探尋與累積中展現長遠的創作能量，也期待在舞蹈技巧臻於爐火純青之際，進一步聚焦「Creative 創意」的核心精神，讓「舞躍大地」成為臺灣最具勇氣與前衛精神的舞蹈盛事。