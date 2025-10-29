「2025舞躍大地舞蹈創作比賽」得獎作品11月1日高雄精典重現 免費開放登記
【記者蔡富丞/綜合報導】由文化部指導、國立新竹生活美學館主辦的「2025舞躍大地舞蹈創作比賽」，得獎作品將於11月1日(六)下午2點30分在大東文化藝術中心精彩重現，集結今年比賽勝出的金牌獎、銀牌獎、銅牌獎、優選5名及特邀作品《歲月乘載體》共9支舞作。當天演出門票現正開放免費登記觀賞，歡迎長期關注與支持舞蹈的您，一同親臨現場支持青年舞蹈家。
國立新竹生活美學館葉于正館長表示，舞躍大地今年邁向第26屆，今年評選出金牌獎、銀牌獎、銅牌獎、優選5名、佳作7名等15個獎項，11月1日特邀優選以上得獎作品演出。金牌獎《野子—女子》作品展現了創作者對生命的深刻體悟，透過女性視角深入探討「人」的個體成長與群體關係，既具張力又扣人心弦；銀牌獎《觀》融合臺灣廟宇文化，透過舞蹈語彙，探索身體與精神、現實與超越之間的臨界狀態；銅牌獎《間》則從東方哲學延伸出對「無」與「空」的身體詮釋，展現作品創作的思想性與爆發力；此外，也邀請2023舞躍大地得獎編舞家陳主晨，利用國立臺灣歷史博物館授權的典藏音樂進行《歲月承載體》編創，並以陶甕為意象，透過身體與聲音交織，喚醒土地記憶與文化回聲。
今年得獎作品的主題展現多元風貌，從個人內心的探索到社會議題的關注，舞者們用肢體語言訴說著屬於自己的故事。得獎作品演出精彩可期！舞蹈創作者的現況不僅在一鳴驚人，更在持續的探尋與累積中展現長遠的創作能量，也期待在舞蹈技巧臻於爐火純青之際，進一步聚焦「Creative 創意」的核心精神，讓「舞躍大地」成為臺灣最具勇氣與前衛精神的舞蹈盛事。
其他人也在看
2025 TTXC INNOVATIONS 國內外市場資訊交流 破百場媒合會 助臺灣文化科技內容國際合作
2025 TTXC INNOVATIONS 國內外市場資訊交流 破百場媒合會 助臺灣文化科技內容國際合作 【記 […]民眾日報 ・ 10 小時前
中央選舉委員會提名難產 行政院：將發函朝野徵詢意見
即時中心／廖予瑄報導下（11）月3日將有6名中央選舉委員會的委員卸任，但行政院至今仍未提名，今（29）日行政院發言人李慧芝指出，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除了徵詢公正人士外，也將發函給立院朝野各黨團，搜集推薦人選的意見，「盼未來選務能夠順利獨立運作。」民視 ・ 10 小時前
中國立案查沈伯洋 外交部：長臂管轄製造寒蟬效應
（中央社記者楊堯茹台北29日電）中國發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，外交部最新報告指出，中方此舉是進行跨境鎮壓與長臂管轄，不僅嚴重踐踏人權，製造政治「寒蟬效應」，並進一步破壞兩岸關係，坐實中國就是「麻煩製造者」。中央社 ・ 10 小時前
世界中風日 嘉縣衛生局：千人響應醫起722活動
(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義縣衛生局響應10月29日「世界中風日」，舉辦「響應世界中風日暨千 […]觀傳媒 ・ 11 小時前
來潮州畫車車！「戀車潮現」2輛賓士讓小朋友塗鴉 展出這些經典車
屏東縣潮州鎮公所舉辦的「大潮祭」系列活動11月1日、2日在日式歷史建築文化園區登場，極受歡迎的動手在車上塗鴉「畫車車」，今年直接引進兩台賓士當畫布。公所說，大潮祭系列活動從年底一直熱鬧到明年春節，接續潮州不夜城春節市集，讓潮州觀光活動熱鬧滾滾。自由時報 ・ 9 小時前
中信盃黑豹旗》凌晨三點出發不喊苦 土城女將收集紅土留住青春回憶
中信盃黑豹旗今（29日）在新北中正棒球場上演女棒組賽事，遠從台南北上的土城高中雖以 1：22 不敵東山高中，但「女黑豹們」仍滿懷熱情完成比賽。賽後，球員們紛紛拿起瓶子收集球場紅土，高三隊長郭于潔笑說：「那就像是一個回憶，用紅土代表我們的故事。」TSNA ・ 16 小時前
壽險公會推動理賠無紙化 下階段拚出院即理賠
（中央社記者蘇思云台北29日電）壽險公會今天舉行記者會，攜手保經公會推動行動理賠聯盟鏈暨數位身分驗證機制試辦案，預計年底試辦完成，若順利明年有望上線，民眾透過保經公司業務員的行動裝置可完成一站式數位理賠申請服務，下一階段希望達成「出院即理賠」目標。中央社 ・ 10 小時前
涉美濃大峽谷盜採案 前議員特助丈夫拒捕喝除草劑
高雄美濃大峽谷盜採案偵辦新進度，檢方日前查出成功段涉案地主石姓前議員特助，曾花千萬找人頭租地，並盜採砂石，27日前往住處搜索拘提，卻傳出石姓前特助同為涉案人的丈夫，拒捕並喝下除草劑，被送往醫院急救，而原本以100萬交保的石姓前特助，則被法院裁定「羈押禁見」，截至目前，美濃多處農地盜採回填案已經羈押共12人，檢方持續追查。公視新聞網 ・ 11 小時前
因應美國防授權法！專家拋台灣應採「主動對接」4大戰略
美國聯邦參議院9日通過2026財年《國防授權法》（NDAA），法案，除強烈建議邀請台灣參加環太平洋軍演（RIMPAC），更要求建立台美國防工業優先夥伴關係。對此，台灣安保協會副秘書長何澄輝向政府提出成立「美國採購改革任務小組」等四大建議。據外媒報導，NDAA法案含「台灣安全合作倡議」的對台軍援，軍援自由時報 ・ 11 小時前
氣候打亂萬聖節供應鏈 可可歉收糖價揚、南瓜提前登場
氣候變遷正以前所未有的極端方式，衝擊萬聖節的供需鏈。受熱帶作物歉收影響，巧克力原料「可可」價格三年內飆漲兩倍，導致節日糖果零售價大漲。然而，溫帶地區的南瓜卻反常迎來豐收，而在美國，園藝師更將南瓜推向生長極限，種出超級大南瓜。歐美各地蔬果收成情況良好，不過專家警告，節後民眾家中餘下的南瓜若遭丟棄，腐爛釋放的甲烷氣體，將反過來加劇全球暖化。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
臺中榮總結合跨院專家 打造達文西手術深度培訓
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】外科醫師訓練越來越不容易！現代手術講求精準與微創，傷口更小、容錯率 […]觀傳媒 ・ 12 小時前
以色列空襲致逾100人喪生 歐盟促尊重加薩停火協議
歐洲聯盟(EU)今天(29日)呼籲「各方」尊重加薩停火協議，但一位歐盟高級官員更嚴厲地譴責以色列對這處巴勒斯坦領土的最新一波空襲。 歐洲聯盟執行委員會副主席黎貝拉(Teresa Ribera)在社群媒體上發文稱：「我們需要和平的機會，而不是為新的襲擊尋找藉口。」 歐盟對外事務發言人艾拉努尼(Anouar El Anouni)則表示：「我們再次呼籲各方持續尊重停火協議。」但他並未提及以色列本週的空襲。根據加薩民防部門，以色列的最新空襲造成逾100人喪生。 艾拉努尼補充說：「我們敦促各方，全面致力於執行結束加薩衝突的各個計畫階段，並避免採取任何可能危及協議的行動。」他表示：「這場衝突沒有軍事解決方案。」 歐盟執委會在加薩戰爭問題上小心翼翼地維持著微妙的平衡，因為這個由27個成員國組成的聯盟仍然存在分歧，部分支持以色列，另一部分則更同情巴勒斯坦人。 艾拉努尼在歐盟執委會的職責並不包括外交政策，她曾是西班牙社會黨政府的閣員。西班牙社會黨是歐洲對以色列在加薩行動，持最嚴厲批評態度的政黨之一。 艾拉努尼上個月打破歐盟執委會的立場，稱加薩戰爭構成「種族滅絕」。 以色列表示，它對數十個哈瑪斯目標發動空中央廣播電台 ・ 10 小時前
碧潭地景裝置展將登場 週日希望市集推廣農產 (圖)
新北市新店區碧潭風景區11月將推出地景裝置特展，展出期間的每個週日還有推廣小農農產品的「希望市集」，邀請大小朋友一同走訪看展逛市集。中央社 ・ 13 小時前
橄欖樹堅定不移 巴勒斯坦民族精神象徵
以色列持續對加薩走廊發動空襲，但美國總統川普表示，「沒有任何事」會危及加薩的停火協議。在此同時，以哈戰爭期間，加薩有高達90%的橄欖樹被毀，許多榨油廠也遭到破壞或摧毀。僅存的少數業者說，這是難以承...大愛電視 ・ 13 小時前
每週打爆百顆球！南屯國小羽球隊勇奪銀牌…立委、運彩公會贈球3600顆
體育署升格體育部後，由我國兩屆奧運金牌羽球選手李洋出任首任部長，帶動全民瘋羽球。台中市南屯國小羽球隊，繼2010年奪下全國錦標賽冠軍後，今年再度在重大賽事「YONEX全國羽球團體錦標賽」中，勇奪團體組亞軍（銀牌）。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
南市政府提醒市民落實安全用藥「五要」、「五不」原則！
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為保障市民的用藥安全與健康，衛生局截至114年10月，已針對市場、夜市及互傳媒 ・ 9 小時前
歷史底蘊+豐富美食 台南最強景點年吸2千萬人次
台南市 / 綜合報導 這次的宣傳片鎖定南台灣進行拍攝，其中台南除了是美食之都外，這座城市擁有深厚歷史底蘊，因此吸引旅客造訪，根據交通部觀光署最新統計，台南最受歡迎的前三個景點，分別是國華商圈、正統鹿耳門聖母廟及海安商圈，位居冠軍的國華商圈，今年前8個月就吸引2千多萬人次造訪。宣傳片中「台南」除了是美食之都外，也是擁有深厚歷史底蘊的古都，因此這個觀光勝地，每到假日總是人擠人，這些景點當中，哪些是最夯、最熱門的呢？現在交通部觀光署統計，2025年1月到8月，最受歡迎的景點，國華商圈奪下冠軍寶座，接著是正統鹿耳門聖母廟與海安商圈。當地店家說：「活動比較多，而且滿創新的。」遊客說：「這邊的景點就是比較集中。」國華商圈以驚人的2千多萬人次位居人氣榜首，主要是商圈匯集眾多美味小吃，有排隊美食，也有隱藏版老店，而且串聯周邊景點，包含正興街、神農街等。遊客說：「其實以前沒這麼熱鬧應該是後來有經過一些改變，滿復古的，對就古色古香，復古的裝潢風格帶小朋友來看看。」神農街保留清朝到日治時期的古老建築風格，正興街則是有許多獨特風格小店，老宅被改造成文青風，老屋新生別具風格，在地店家說：「漂亮然後還有台南的在地那種文化風味。」上榜的海安商圈，因為緊鄰國華街，加上逢年過節，都會舉辦各種活動，參加民眾(10.26)說：「謝謝，兩隻手拿喔。」以這次的萬聖節派對來說，連續2天活動就吸引上萬人次共襄盛舉。另外奇美博物館，雖然只排在第18名，但當月仍有高達近40萬人次造訪，尤其近期又將有大展登場，人潮到時只會節節攀升，旅客來台南無論是想走進人文巷弄，還是細細品味在地美味，都能享受城市熱情，留下難忘體驗。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前
非洲豬瘟可活1000天 恐傳染給寵物？防檢署回應了
台中養豬場出現非洲豬瘟後，網傳農業部長陳駿季推廣「電動噴霧器防疫」影片，其實是AI變造內容。防檢署嚴正澄清並要求下架，強調非洲豬瘟不會感染犬貓或其他動物，呼籲業者提高警覺、落實防疫措施。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝「１事」竟要加價6千元！
論壇中心/綜合報導台中爆非洲豬瘟破口，市府疫調說法一變再變，甚至爆出台中市民政局下令各公所宣傳「市府努力疫調防非洲豬瘟」、宣傳「購物節」，遭外界質疑出動「洗腦大隊」。民進黨台中市議員黃守達揭露，有接獲社區陳情，指現在配合的清潔公司送廚餘到廚餘坑都要排隊，耗時十小時以上，又要給司機加班費，一趟1500元，一個月就需增加6000元黃守達在《台灣向前行》節目中表示，台中市長盧秀燕在執行非洲豬瘟的防疫SOP的時候「漏洞百出」，完全不及格，但在「面子工程」上卻十分精準到位，只要發生重大事件，就會動用公務員的基層網絡，散發各種對市府有利的訊息，他也酸中市府，「不久後可能又有新民調出現了」!黃守達進一步指出，爆發非洲豬瘟對庶民的影響非常深遠，盧秀燕現在一直講購物節，但她敢不敢去傳統市場、夜市店家，「跟庶民站在一起」？黃守達也直言，若盧秀燕真的在乎庶民經濟，就應該去思考，現在市民遇到的種種問題該如何解決。原文出處：向前行(影)／盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝：社區處理廚餘「要加價」！ 更多民視新聞報導盧媽遭灌爆「臉皮比豬皮厚」!卓冠廷氣到拍桌轟「這事」...傅崐萁座談「獨漏光復2議員」 吳崑玉揭「背後有鬼」！中市府官員民進黨團報告 議員拍桌嗆環保局長下台民視影音 ・ 10 小時前
獨家》屏科大怪盜基德！半夜闖男舍偷錢 10多人受害
屏科大最近出現一名小偷，被學生稱是怪盜基德，他周一和周二凌晨，闖進其中一間男宿舍，一間一間開門，暗黑沒開燈的房間，小偷就進入翻錢包，只要是錢包放在桌上，鈔票都不見，學生十多人受害，損失最高有6500元，初估竊走好幾萬，學生說，其中一個大門壞了好幾天，但是知道寢室擺設，還能出入自如，擔心是學生所為。 #屏科大#小偷#怪盜基德#半夜闖宿舍東森新聞影音 ・ 11 小時前