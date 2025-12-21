2025色色榜單出爐！統神SWAG首播破百萬觀看 台灣老司機最持久

（記者周德瑄／綜合報導）成人直播平台SWAG今日發布2025老司機年度報告，統神憑藉首播摸男優下體內容奪下年度觀看王，單場直播吸引數千人同時在線，短影音更突破百萬觀看。年度熱搜榜由Kimmy與前輔導長內內蟬聯冠亞軍，展現跨界合作的強大聲量。報告顯示綠播才藝勢力崛起，並成功登上柏林時裝週，而台灣用戶平均每日停留十九分鐘，穩坐全球最持久國家寶座。

圖／前輔導長內內奪得年度熱搜排行榜亞軍。（SWAG提供）

在創作者排行榜中，女神漢娜重回風雲創作者后冠，最佳新人王則由主打反差萌的小妖精奪得，她在公開直播與私密互動間的甜辣切換，帶動一對一互動模式快速成長。數據指出，用戶在專屬空間的贈禮機率遠高於一般直播，有越南創作者僅靠互動就賺進百萬台幣，顯示平台付費生態逐漸轉向深度連結。

此外，今年綠播內容成為平台轉型亮點，多位才藝創作者如珊卓、芸寶、健貨小映，因代表品牌參與德國柏林時裝週而備受國際矚目。平台升級推薦系統後，不僅讓中小型創作者觸及率提升，也吸引如館長、陳沂等話題人物進駐。隨著主播保底計畫推行，有近四分之一的創作者月入超過五萬元，甚至有頂尖主播收入達二十萬元以上，顯示成人產業的數位內容市場仍持續擴張。

