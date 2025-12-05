2025芬園米粉節12/13登場 以藝術、米粉、料理打造全新地方體驗

2025芬園米粉節「粉線設計學」創意登場。圖／芬園鄉公所提供





2025芬園米粉節將於13日在芬園鄉風雨球場登場，今年以「粉線設計學」為主題，將藝術、米粉文化與創意體驗結合，推出料理挑戰、主題展覽、手作活動與在地美食等多元內容，吸引許多民眾攜家帶眷參與，共同享受年度最具特色的地方盛會。

芬園鄉長林世明表示，楓坑米粉是芬園的重要產業與生活記憶，今年特別以更具創意與設計感的方式呈現，希望讓米粉不只是一道美食，也能延伸成文化與觀光特色。他強調，藉由活動讓更多人了解在地米粉的價值，並打造屬於芬園的文化品牌。

廣告 廣告

2025芬園米粉節「粉線設計學」創意登場，以藝術、米粉、料理打造全新地方體驗。圖／芬園鄉公所提供

今年活動亦邀請在地青年創業者、均苑創辦人褚仰展分享永續理念。他長期推動循環使用與減塑生活，並透過循環杯等行動實踐友善環境理念。他表示，希望讓民眾在參與米粉節的同時，也能認識永續與日常生活的連結，呼應活動倡議的「文化 × 創意 × 永續」精神。

活動最大亮點之一，是人氣料理創作者阿辰師與料理KOL涵如帶來的「米粉創意料理PK賽」，兩人以不同風格詮釋米粉料理，並邀請民眾組隊挑戰，現場香氣四溢、互動熱烈。活動壓軸由禾一文化傳承舞團演出，以舞蹈結合視覺設計，象徵粉線的延伸與創造力，為活動畫下精彩句點。

2025芬園米粉節「粉線設計學」創意登場，以藝術、米粉、料理打造全新地方體驗。圖／芬園鄉公所提供

場邊活動包含「粉線主題展間」、「DIY手作區」、「粉趣味闖關挑戰」及「芬味美食品嚐」等，讓大小朋友都能參與其中。晚間並提供免費炒米粉與貢丸菜頭湯，讓民眾在表演陪伴下享受最道地的芬園味。

活動最後舉行摸彩，抽出多項家電與獎品，氣氛歡樂。林世明鄉長感謝所有社區、團隊及參與者的投入，讓今年米粉節以全新風貌呈現。他期盼活動能持續帶動地方產業與文化升級，並邀請全國民眾持續關注後續活動，期待明年帶來更多驚喜的米粉文化旅程。

2025芬園米粉節「粉線設計學」創意登場，以藝術、米粉、料理打造全新地方體驗。圖／芬園鄉公所提供

2025芬園米粉節「粉線設計學」創意登場，以藝術、米粉、料理打造全新地方體驗。圖／芬園鄉公所提供

更多新聞推薦

● 東北季風影響天氣涼 迎風面偶雨