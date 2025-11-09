2025花蓮國際藝術節 荷蘭近距離劇院《恐龍入侵》震撼演出
【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】由花蓮縣政府主辦及文化局承辦的「2025花蓮國際藝術節」特別邀請享譽全球的荷蘭「近距離劇院 Close-Act Theatre」11月8至9日一連兩晚7時，在花蓮日出大道重慶市場旁帶來震撼全球的戶外沉浸式行動劇鉅作《恐龍入侵》，縣長徐榛蔚昨(8)日晚間在文化局代理局長曾之妤及立委傅崐萁陪同下與鄉親們一起欣賞國際級的震撼演出。
縣長徐榛蔚表示，2025花蓮國際藝術節，繼今年 4、5 月邀請法國「明天我們改變一切劇院」及義大利「帕羅拉比安卡劇院」分別於本縣中、南區演出並獲熱烈好評後，再度邀請國際級表演團隊來訪！此次特別盛情邀請來自荷蘭、享譽全球的行動劇團「近距離劇院 Close-Act Theatre」蒞臨花蓮，以震撼視覺與動態能量打造前所未有的沉浸式街頭劇場，讓花蓮民眾不用出國就可欣賞到世界級的藝術盛宴，歡迎鄉親們一起來感受藝術的美好。
《恐龍入侵》融合聲效、鼓手、舞蹈、歌手及高蹺恐龍等元素，打造出奇幻且充滿張力的街頭劇場。劇情講述巨大的史前生物在城市街道間現身，以幾何般的隊形前進，仿若受神秘力量驅動。女統治者「威卡」身著紅衣、率領莫霍克髮型的戰士鼓手與舞者，掌控著野獸與人類之間的秩序。當龐然巨獸穿梭觀眾之中，神話與現實交織，震撼的鼓聲與嘶吼迴盪四方；最終，一首悠揚的歌聲撫平混亂，讓萬物歸於寧靜。這場融合音樂、舞蹈與視覺藝術的行動劇，將帶給觀眾如夢似幻、身歷其境的感官體驗。
荷蘭近距離劇院Close-Act Theatre成立於1991年總部位於荷蘭蒂爾堡，由藝術總監 Hesther Melief 與導演 Tonny Aerts 共同創立。劇團以結合舞蹈、音樂、馬戲及視覺藝術的跨界街頭劇場著稱，運用大型裝置、高蹺表演與空中動作，將城市空間轉化為充滿詩意與想像的舞台。Close-Act 的表演不依賴語言，而以強烈的視覺符號與動態敘事打破文化藩籬，讓全球觀眾都能共感。其代表作《Saurus》、《White Wings》、《Malaya》等巡演世界各地，成為國際藝術節與文化活動中最受矚目的焦點。
