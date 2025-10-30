2025花蓮太平洋溫泉季」熱力登場 英雄泉×美人湯 共譜縱谷療癒之美
花蓮縣政府正式宣布，「2025花蓮太平洋溫泉季」將於 11月22日至12月21日 熱鬧登場，活動以瑞穗「英雄泉」與玉里安通「美人湯」兩大百年名湯為核心，串聯在地文化、自然風光與健康療癒體驗，為花蓮觀光揭開全新篇章。
本屆溫泉季延續「繁花盛開計畫」品牌精神，主題為「英雄泉×美人湯」，象徵花蓮的堅韌與重生。瑞穗與安通溫泉不僅承載百年歷史，更代表花蓮人勇氣與柔韌並存的生命力。縣府以文化美學結合慢活旅程，打造兼具療癒與深度的觀光體驗，推動花蓮邁向亞洲指標性溫泉療癒之都。
活動期間，將於瑞穗天合國際觀光酒店與玉里鎮民公園雙主場聯動推出系列市集與主題活動。每週六安排不同主題，包括風格餐飲、在地文創、音樂表演及泡湯體驗等豐富內容。夜晚更於瑞穗溫泉公園及安通溫泉沿線打造藝術光環境，融合燈光設計與在地意象，營造夢幻夜色，邀旅人在溫泉蒸氣與光影交織中，感受花蓮專屬的夜間療癒氛圍。
此外，活動特別推出「花湯尋跡集章活動」，旅人可於瑞穗、安通指定店家完成任務集章，兌換限量「雙泉湯珠手環」，在旅途中收藏屬於花蓮的美學記憶。
花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，今年活動整合「食、住、遊、購、行」五大旅遊要素，推出五大亮點主題：
• 食｜花湯食光：以風土便當展現瑞穗與安通四季風味，將地方農產化為可品味的記憶。
• 住｜星空花湯宿：結合泡湯、住宿與露天電影，打造「一泊二食一影」的療癒微旅行。
• 遊｜靜好記行：以香氛、泡湯與冥想體驗，讓旅人找回身心平衡。
• 購｜湯珠漫旅：推出象徵泉質故事的「小石花串珠」，讓泡湯化為收藏的記憶。
• 行｜花湯沁飲：攜手在地茶農與乳品業者研製風土特調，從味覺開啟療癒旅程。
余處長指出，溫泉季不僅是一場觀光盛事，更是花蓮以溫泉為核心、推動「大健康產業」轉型的實踐。透過與在地業者、旅宿與農產職人合作，將「過路泡湯客」轉化為「深度療癒旅人」，實現產業共創與永續發展。
他強調，今年副標題「花湯記行」象徵一場關於勇氣、溫柔與希望的旅程——瑞穗的「英雄泉」代表力量，安通的「美人湯」象徵修復。花蓮經歷0403地震與馬太鞍堰塞湖潰壩後，展現出強韌的恢復力，如今正以行動迎向重生。
「花蓮擁有山的高度、海的深度、田的廣度，也有溫泉的溫度。」余處長誠摯邀請全台旅人化身「英雄、美人、超人」，親臨縱谷泡湯、感受花蓮的溫暖與力量。
「如同我們的英雄泉與美人湯，相信每一位到訪的旅人，都將讓花蓮再次沸騰、再次發光。」
其他人也在看
大溪笠復威斯汀十周年 推「蔚藍之島・濟洲尋味」美食活動，還能抽濟州島雙人機票！
大溪笠復威斯汀「蔚藍之島・濟州旬味」2025韓國濟州島美食大賞，多款經典韓式吃到飽。圖業者提供【旅遊旅遊經 ・ 21 小時前
半島酒店集團旗下酒店，全球12家均入「米其林」，11家更獲一星鑰以上肯定，這一家甚至是「三星鑰」！
倫敦半島酒店獲三星鑰【旅遊經洪書瑱報導】米其林一直被視為美食指南(紅色)，但事實上米其林公司日前(1旅遊經 ・ 1 天前
香港單車節11/30舉行 6,000 名額開放報名
由香港旅遊發展局主辦，香港年度最大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」將於11月30日舉行，將開放 6,000個名額予本地、内地及海外單車手參與，今年部份項目採用嶄新路線及加入更豐富體驗，提升活動吸引力。七逗旅遊網 ・ 22 小時前
新北耶誕城歡樂再升級 周邊散步地圖解鎖
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】全臺引頸期盼的「2025新北歡樂耶誕城」，即將於11/14(五)熱鬧開城互傳媒 ・ 19 小時前
MSC地中海郵輪首度登場ITF旅展 早鳥限時優惠、限量驚喜好禮等你拿
2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至11月10日登場，今年MSC地中海郵輪將以嶄新規模亮相參展。除了帶來MSC榮耀號2026年春季「高雄、基隆雙母港啟航」航程好消息外，現場還有互動活動與限時優惠與獨家下訂好禮，誠邀旅遊愛好者共賞地中海風格的海上榮耀之旅。七逗旅遊網 ・ 1 天前
12米水豚君水上大型裝置！亮燈日夜地景藝術市集咖啡節親子同遊
親子,市集,免費景點,碧潭,水豚君,咖啡節,新北景點受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，原訂10月下旬登場的「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展，改至11月1日晚間正式開展，活動至12月28日長達58天，白天可欣賞可愛療癒的水豚君造景，晚間6時至10時則點亮裝置燈光，日夜皆有看頭，更有市集、咖啡節、街頭藝人表演，適合親子、跨齡族群到場遊玩！景點+ ・ 16 小時前
台東縱谷漫遊 秋收金黃稻浪VS知本暖湯，來場療癒身心的慢活之旅！
台東縱谷漫遊秋收金黃稻浪，圖為米國學校食農教育園區(攝影：廖晨光)【旅遊經洪書瑱報導】秋天的腳步已到旅遊經 ・ 23 小時前
《單身即地獄》裴智妍保養愛用清單！韓國爆款美白精華、棉片台灣買得到
《單身即地獄》裴智妍公開保養愛用清單！韓國最熱賣的醫美保養爆款通通在台灣！裴智妍愛用的美白安瓶精華、Olive Young熱賣第一的保濕潔顏膠都找得到！造咖 ・ 20 小時前
「2025花蓮太平洋溫泉季」熱力啟動 英雄泉×美人湯共演縱谷之美
【記者 陳姿穎／花蓮 報導】花蓮縣政府今(10/29)日宣布正式啟動「2025花蓮太平洋溫泉季 」，活動將於本台灣好報 ・ 1 天前
成功鎮旗魚季臍橙節開跑 東海岸美食邀民眾台東作客
（中央社記者盧太城台東縣30日電）東北季風吹起，正是台東鏢旗魚季節與臍橙成熟時，台東縣政府邀請民眾到東海岸品嘗當季美食，同時將於11月15日舉行旗魚季促銷活動時，安排千人辦桌活動。中央社 ・ 20 小時前
秋冬最狂聯名鞋清單：BAPE®攜手STRAY KIDS推聯名款、限量秒殺…Swarovski X PUMA超閃賽車鞋必收
SwarovskiX PUMA超閃賽車鞋源自賽車傳承的經典鞋款 PUMA Speedcat 以高訂視角再現風華，成為極具收藏價值的限量之作。鞋身共鑲嵌約5,316顆不同尺寸與色彩的Swarovski水晶，呈現閃耀細節與流線輪廓。憑藉精密Swarovski水晶轉印技術，PUMA 經典標誌綻放耀眼光彩...styletc ・ 20 小時前
不靠餓肚子也有好身材！韓國女生都在練習「腰瘦呼吸法」＋「半份食物哲學」
「腰瘦呼吸法」隨時隨地都在偷偷塑形這聽起來有點玄但卻是許多韓國女生，特別是練習芭蕾和皮拉提斯的人，奉行的基本功。韓國部落客J_yunn分享，這種「腰瘦呼吸法」類似腹式呼吸，重點在於感受肋骨的開合：吸氣（鼻子）：感覺兩側肋骨向外、向上擴張，將空氣深深吸入胸腔。吐...styletc ・ 20 小時前
花蓮太平洋溫泉季正式啟動 余明勲：希望50萬名「超人」願意再回訪
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導 「2025花蓮太平洋溫泉季」正式啟動，花蓮縣政府今（30）日帶來最新消息，活動將於11月22日至12月21日在花蓮瑞穗溫泉區與玉里安通溫泉區登場。觀光處長余明勲表示，花蓮以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」2大百年溫泉為核心，結合「繁花盛開」IP意象打造融合文化底蘊與健康療癒的新型觀光品牌，開啟花蓮大健康旅遊的新篇章。 ...匯流新聞網 ・ 1 天前
李在明求提供潛艦核燃料 川普認同提議磋商
南韓總統李在明昨（29）日在南韓慶州與美國總統川普會談，當面提出希望美國提供核動力潛艦燃料，以提高南韓自衛能力。根據南韓政府高層官員會後說明，川普表示認同南韓需要具備核動力潛艦能力，提議進行後續磋商。南韓國家安保室室長魏聖洛29日舉行記者會，說明韓美領袖峰會成果。根據《韓聯社》報導，兩國領袖討論了經自由時報 ・ 1 天前
14歲少年「尿不出來」急送醫！驚見膀胱「塞滿38顆水晶寶寶」最大如鵪鶉蛋
中國武漢市日前發生一起有驚無險的事件，一名年僅14歲的少年竟將38顆「水晶寶寶」塞進尿道，結果水晶寶寶吸水後不斷膨脹、撐滿膀胱，害得少年「想尿又尿不出」，嚇得家長趕緊帶其送醫急救。所幸經過武漢兒童醫院專家連夜緊急手術，少年最終脫險。鏡報 ・ 1 天前
燕子口堰塞湖警戒解除 殘存土體.水體無致災風險
花蓮縣 / 綜合報導 立霧溪燕子口堰塞湖昨( 29)日上午 壩體潰決，湖水全數傾洩而下，造成立霧溪下游水位抬升。所幸洪峰過後，並沒有災情發生，堰塞湖水位也已經下降到原本的河道水位，雖然有少量殘存土石分布在河道，但對下游已經沒有致災風險。目前立霧溪水量已經逐步穩定， 警戒也在昨日下午4點20分正式解除 。滾滾河水直直往下衝，水質混濁且相當湍急，中間湧起還彷彿形成一座噴泉，這是燕子口堰塞湖昨日早上11點40壩體完全沖毀，經過工程人員不斷努力，警戒終於解除了。原先封閉的砂卡噹隧道，也在下午5點順利開放通行，不到15天順利讓堰塞湖拆彈成功，協助降挖的工程團隊，特地以怪手向立霧溪鞠躬致敬。6部挖土機在橋上排排站，舉起鏟斗表示對大自然的敬意與感謝，回顧立霧溪燕子口堰塞湖潰決過程。11點25分堰塞湖壩頂溢流，水量逐漸增大，現場人員撤離，11點30分沖刷情形加劇壩體逐步潰散，11點40分壩體幾乎完全沖毀，10分鐘後下游出現最大洪峰，錦文橋橋墩水面上升2公尺，民眾說：「很湍急了耶，你看水準備下來，聽到聲音，很大聲耶，對啊。」林保署第一時間通知東部電廠人員和秀林鄉民樂部落居民撤離，同時封閉錦文橋和清空下游河道，潰壩時下游水流，流量瞬間增加，原本清晰可見的橋墩被河水沖擊到完全看不見，下游水位明顯上升，至於堰塞湖水量，也退回到原本河道的水位。秀林鄉民政課長潘美蓮說：「每天在加強宣導這個河床，還有河床兩邊不要有村民下去，目前沒有(災情)因為我們的那個河堤是比較高一點的。」晶富營造有限公司現場負責人黃國寶說：「土石的崩落所以馬上通知所有人員機具，撤離到安全地點，現在水位已經降到，幾乎到了原有的河床底了。」林業及自然保育署，也透過臉書發文報平安，同時感謝所有全力投入，搶災的夥伴們，每一步都凝聚無數專業與汗水，讓這次的燕子口堰塞湖，在沒有傷亡的情況下，平安順利拆彈成功。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
李洙赫中性穿搭7大技巧！「這些單品」男女都適合，和男友共享衣櫃也OK
他不只是男神，更是行走的風格教科書。從 Fendi、Prada、Miu Miu 到 Tory Burch 與 Messika，韓國男星李洙赫（Lee Soo Hyuk）近年在各大品牌活動上的造型幾乎零失誤。無論是丹寧、皮革還是西裝，他總能以「中性」視角詮釋服裝：去性別化的剪裁、極簡色調、俐落線條，再加上他獨有的冷峻氣場，讓每一套造型都散發著剛柔並濟的摩登魅力，無論男女都值得偷師。bella儂儂 ・ 4 小時前
毛豬禁宰老店撐不住！宜蘭三民大飯店宣布休5天 「阿娘給的肉羹」限量
全國毛豬禁宰禁運延長15天，衝擊餐飲業，業者大喊「撐不住了」。宜蘭以大鍋滷味聞名的三民大飯店，官網貼出公告「只能撐到星期...聯合新聞網 ・ 1 天前
巴黎人氣品牌Polène讓明星手袋穿上了針織毛衣？獻給時尚迷溫暖又可愛的驚喜
巴黎小眾品牌Polène受到全球的時髦人士喜愛，在台灣也累積了不少粉絲，Polène簡約而有特色的包型設計，幾乎難以在其他品牌之間看到，即便Logo小小的，依然具有超高識別度。而2025年秋冬季節正式來臨前，Pomarie claire 美麗佳人 ・ 13 小時前
花蓮梅西踹傅氏王朝！張峻：又老套路畫大餅
[NOWnews今日新聞]國民黨立委傅崐萁27日在花蓮光復鄉大華村舉辦座談會，未料花蓮縣議會議長張峻因不滿未被邀請，怒氣沖沖闖入現場，一腳踹上傅崐萁的桌子，雙方爆發激烈口角。張峻因此被網友封為「花蓮梅...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前