2025花蓮太平洋溫泉季」熱力登場 英雄泉×美人湯 共譜縱谷療癒之美

花蓮縣政府正式宣布，「2025花蓮太平洋溫泉季」將於 11月22日至12月21日 熱鬧登場，活動以瑞穗「英雄泉」與玉里安通「美人湯」兩大百年名湯為核心，串聯在地文化、自然風光與健康療癒體驗，為花蓮觀光揭開全新篇章。

本屆溫泉季延續「繁花盛開計畫」品牌精神，主題為「英雄泉×美人湯」，象徵花蓮的堅韌與重生。瑞穗與安通溫泉不僅承載百年歷史，更代表花蓮人勇氣與柔韌並存的生命力。縣府以文化美學結合慢活旅程，打造兼具療癒與深度的觀光體驗，推動花蓮邁向亞洲指標性溫泉療癒之都。

活動期間，將於瑞穗天合國際觀光酒店與玉里鎮民公園雙主場聯動推出系列市集與主題活動。每週六安排不同主題，包括風格餐飲、在地文創、音樂表演及泡湯體驗等豐富內容。夜晚更於瑞穗溫泉公園及安通溫泉沿線打造藝術光環境，融合燈光設計與在地意象，營造夢幻夜色，邀旅人在溫泉蒸氣與光影交織中，感受花蓮專屬的夜間療癒氛圍。

此外，活動特別推出「花湯尋跡集章活動」，旅人可於瑞穗、安通指定店家完成任務集章，兌換限量「雙泉湯珠手環」，在旅途中收藏屬於花蓮的美學記憶。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，今年活動整合「食、住、遊、購、行」五大旅遊要素，推出五大亮點主題：

• 食｜花湯食光：以風土便當展現瑞穗與安通四季風味，將地方農產化為可品味的記憶。

• 住｜星空花湯宿：結合泡湯、住宿與露天電影，打造「一泊二食一影」的療癒微旅行。

• 遊｜靜好記行：以香氛、泡湯與冥想體驗，讓旅人找回身心平衡。

• 購｜湯珠漫旅：推出象徵泉質故事的「小石花串珠」，讓泡湯化為收藏的記憶。

• 行｜花湯沁飲：攜手在地茶農與乳品業者研製風土特調，從味覺開啟療癒旅程。

余處長指出，溫泉季不僅是一場觀光盛事，更是花蓮以溫泉為核心、推動「大健康產業」轉型的實踐。透過與在地業者、旅宿與農產職人合作，將「過路泡湯客」轉化為「深度療癒旅人」，實現產業共創與永續發展。

他強調，今年副標題「花湯記行」象徵一場關於勇氣、溫柔與希望的旅程——瑞穗的「英雄泉」代表力量，安通的「美人湯」象徵修復。花蓮經歷0403地震與馬太鞍堰塞湖潰壩後，展現出強韌的恢復力，如今正以行動迎向重生。

邀請全台旅人化身「英雄、美人、超人」，親臨縱谷泡湯、感受花蓮溫暖與力量。

「花蓮擁有山的高度、海的深度、田的廣度，也有溫泉的溫度。」余處長誠摯邀請全台旅人化身「英雄、美人、超人」，親臨縱谷泡湯、感受花蓮的溫暖與力量。

「如同我們的英雄泉與美人湯，相信每一位到訪的旅人，都將讓花蓮再次沸騰、再次發光。」