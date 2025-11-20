2025花蓮太平洋溫泉季推出「遊 • 雙泉慢旅」集章活動 冬季最療癒的花蓮之旅啟動

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】2025花蓮太平洋溫泉季將於11月22日溫暖登場。今年花蓮縣政府以瑞穗、安通兩大溫泉區為主場景，打造全新「遊・雙泉慢旅」集章活動。旅客只要走訪指定景點、集滿兩枚章，即可兌換限量紀念品。從泡湯、散步、逛市集到集點，旅人能以最輕鬆的方式感受花蓮冬日 暖湯與縱谷風光的完美組合，享受一趟真正慢下來、玩得更深度的冬季旅程。

花蓮縣長徐榛蔚表示，今年溫泉季以「慢旅 × 在地 × 互動」為核心理念，透過導入地方象徵意象，重新詮釋花蓮溫泉生活圈的魅力。以小石花為概念設計的「慢旅護照」，象徵縱谷山海的堅韌與祝福。旅客於瑞穗溫泉公園、安通溫泉區、火車站及合作溫泉業者蓋章，便能 完成雙泉慢行之旅，沿途收集的不只是章，而是旅途中的溫度與記憶。今年同步推出備受期待的創新計畫「湯珠漫旅」，縣府與在地旅宿業者攜手打造限定「小石花湯珠」。每一顆湯珠都有其獨特寓意，象徵黃金泉的暖陽、銀白湯的月色、地熱脈動的紋理，宛如將溫泉的一滴縮影 收藏在掌心。旅客入住或泡湯即可獲得專屬湯珠，再以此串起自己的旅程手環，讓泡湯不再只是體驗，更是一段能帶回家的記憶。

觀光處長余明勲表示，花蓮的冬天不只有暖湯，更有無數值得細細探索的風景。透過集章活動與互動任務，旅客可以在縱谷山色中漫聯絡人：林明宗 電話：03-8230751 步、在蒸騰泉霧中放鬆，為自己留下一段獨一無二的旅遊印記。今年限量紀念品僅 200 份，邀請旅客與親友在冬季相約花蓮，慢慢走、輕輕泡，把縱谷的暖意打包帶回家。同時，11月28日至30 日於玉里鎮馬太林文化園區將登場「2025 Fali Fali 音樂節」。活動為期三天、卡司 華麗，只要踏入會場，就能感受藝術在跳、文化在唱、創作正在盛放，是冬季絕對不能錯過的花蓮亮點活動。

活動詳情請上「2025花蓮太平洋溫泉季」活動官網： https://hotspring.hl.gov.tw。

「花蓮旅遊小助理」AI 智慧客服：https://hualien.travel/ai-service

（圖／花蓮縣政府提供）