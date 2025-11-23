2025花蓮太平洋溫泉季熱力啟動 雙泉共演 × 縱谷盛放11/22瑞穗天合華麗開幕

▲花蓮縣政府觀光處長余明勲暖心廣邀全國鏟子超人回花蓮多住幾晚，繼續支持花蓮！

【記者 周澄予／花蓮 報導】花蓮縣政府昨（22）日晚間於瑞穗天合國際觀光酒店廣場舉辦「2025花蓮太平洋溫泉季」盛大開幕典禮，宣告以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」為核心的年度療癒盛事正式啟動。活動結合「小石花」設計，串聯文化創生、大健康旅遊與自然療癒，打造花蓮全新的國際溫泉觀光品牌。

開幕式於晚上6點熱鬧登場，吸引大批民眾與旅客齊聚瑞穗，共同迎接縱谷最具代表性的冬季活動。花蓮縣政府觀光處長余明勲致詞時表示，花蓮的瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」不僅是花東縱谷的最明亮的珍珠，更象徵花蓮具備勇氣與溫柔、力量與療癒，張開雙手歡迎旅人與鄉親來泡好湯，找回自我與能量。他更廣邀全國鏟子超人們回到花蓮多住幾晚，縣府也將提供限量溫泉券讓超人們能在瑞穗、安通溫泉區泡好湯，希望大家用旅遊繼續支持花蓮，花蓮也將用溫泉的暖，回敬全國民眾的暖。

廣告 廣告

▲▼2025花蓮太平洋溫泉季」盛大開幕典禮。

當晚開幕活動有包括瑞穗鄉長吳萬德，花蓮縣議會林玉芬議員、鍾素政議員、詹金富議員、張峻議長秘書田國昌、花蓮縣政府民政處代理處長李葳、花蓮縣觀光旅遊民宿協會理事長吳月鳳等人到場支持。林玉芬議員表示，光復水災發生後花蓮旅宿業者第一時間提供住宿及物資給受到影響的民眾，讓大家能夠度過立即面臨到的難關；災害過後，花蓮的旅宿業更需要全國民眾的支持。瑞穗溫泉觀光產業協會理事長林芊苗及安通溫泉觀光協會理事長程文鎰在致詞時表示，業者們都已做好準備，誠摯歡迎更多旅客走進花蓮。花蓮縣觀光協會理事長陳義豐則強調，業者們將彙整更多住宿及泡湯優惠方案，竭誠歡迎鏟子超人與國內外旅客再次走進花蓮，為地方帶來力量，為產業帶來希望，更能親自感受花蓮的美好。

繽紛開幕夜：市集 × 音樂 × 煙火秀

開幕夜推出結合花蓮在地農產、手作與風格料理的特色市集，展現地方創生能量。活動現場更特別安排精彩音樂演出，由實力新人雷御廷揭開活動序幕，接著由金曲新星阿布絲登場，以動人嗓音熱力演唱；壓軸登場的則是來自花蓮的療癒系女聲魏如昀，以深情歌聲點亮瑞穗夜空。

當晚最令人驚豔的璀璨煙火秀則在演出後登場，絢爛煙火在縱谷夜色中綻放，與光影景致交織，打造出專屬於花蓮的浪漫療癒夜景。

▲▼璀璨煙火秀在縱谷夜色中綻放。

雙泉文化 × 五感旅程 溫泉季活動全面展開

本次活動以「食、住、遊、購、行」五大面向打造完整旅遊體驗：

•食｜花湯食光：以在地食材展現瑞穗與安通四季風味。

•住｜星空花湯：泡湯 × 戶外電影的「一泊二食一影」微旅體驗。

•遊｜靜好記行：結合香氛、泡湯、冥想的療癒行程。

•購｜湯珠漫旅：推出象徵泉質故事的「小石花串珠」。

•行｜花湯沁飲：與在地茶農及乳品業者合作推出風土特調飲品。

另外，「花湯尋跡集章活動」也同步啟動，旅人於瑞穗與安通指定店家完成任務，即可兌換限量「雙泉湯珠手環」，讓旅程化作可收藏的記憶。

花湯記行，讓愛在花蓮沸騰

花蓮縣政府表示，「花湯記行」象徵一段由溫泉串起的療癒旅程；瑞穗的英雄泉代表勇氣與力量，安通的美人湯象徵溫柔與修復，兩泉共同譜出縱谷的生命故事。期待透過「2025花蓮太平洋溫泉季」，邀請更多旅人走進瑞穗與安通，在山海之間感受療癒與重生，讓希望與愛於縱谷間蔓延。

👉活動詳情請上「2025 花蓮太平洋溫泉季」活動官網： https://hotspring.hl.gov.tw；「花蓮溫泉專車」與「週末免費接駁車」資訊請見花蓮觀光資訊網（https://reurl.cc/6b06A5），或電洽（03）8533231

👉「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服：https://hualien.travel/ai-service

（照片花蓮縣政府提供）