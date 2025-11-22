2025花蓮太平洋溫泉季登場！英雄泉、美人湯合體吸觀光
2025花蓮太平洋溫泉季今(22)日起於瑞穗與玉里安通兩大溫泉區展開，為期一個月，規畫每週六主題市集及週末免費接駁，邀民眾體驗百年「英雄泉、美人湯」。
縣府觀光處指出，瑞穗與安通皆具百年歷史；瑞穗溫泉為含鐵碳酸鹽泉，因金色結晶又稱「黃金湯」或「英雄泉」，而安通泉質清透細緻、泡後肌膚柔嫩，被譽為「美人湯」。今年活動結合光影藝術，將瑞穗溫泉公園與安通溫泉區打造為夜間光影廊道；並推出「花湯尋跡」集章活動，旅客在指定店家完成任務即可兌換限量「雙泉湯珠手環」。
活動自今日起至12月21日，每周六晚間於瑞穗天合國際觀光酒店及玉里鎮民公園舉辦主題市集及系列活動，涵蓋手作、香氛、美食與文創，週週都有不同主題。
觀光處長余明勲表示，為便利旅客泡湯，推出週末免費接駁車與花蓮溫泉專車。免費接駁自今日起運行，每周六、日下午1時至晚間9時20分提供服務，從瑞穗車站出發，沿途停靠多個溫泉及景點，最終抵達安通溫泉區，每日共6班往返。
溫泉專車提供一日遊與二日遊方案。一日遊包含瑞穗及安通路線，每天自花蓮轉運站出發，8人成行，平日750元、假日850元，含午餐、泡湯、導覽、伴手禮與保險；二日遊結合中南區文化景點及溫泉體驗，12人成行、兩人一室，平日每人3500元、假日4200元。
