2025花蓮太平洋溫泉季開跑 力邀「鏟子超人洄家泡湯」限量888份回饋全國

▲花蓮縣政府推出「鏟子超人洄家泡湯」活動，力邀所有協助者免費領取聯合泡湯券乙張。

【記者 周澄予／花蓮 報導】2025花蓮太平洋溫泉季正於瑞穗及安通熱鬧展開，今年以「瑞穗英雄泉、安通美人湯」為主軸，邀請旅客走入縱谷，在暖泉、音樂與星空間，感受花蓮冬季最柔暖的節奏。為感謝在光復、鳳林、萬榮等地投入清淤與重建的「鏟子超人」及所有協助者，花蓮縣政府推出「鏟子超人洄家泡湯」活動，只要持今年9月23日起到站點為光復、鳳林、萬榮、瑞穗及玉里車站的台鐵車票，即可領取限量888份的瑞穗、安通聯合溫泉券，可使用到明(115)年底；邀請大家回到花蓮，讓花蓮以溫泉的暖意，回敬全國民眾的溫暖相助。

縣府表示，配合花蓮太平洋溫泉季推出的「鏟子超人洄家泡湯」活動，民眾只要持有2025年9月23日後至光復、鳳林、萬榮、瑞穗及玉里車站的實體車票或電子票證，即可免費領取聯合泡湯券乙張，限量888份，送完為止。民眾持券可到花蓮瑞穗、安通溫泉區的合作溫泉旅宿，依所列使用條件入場泡湯，可使用到明(115)年12月30日。領取時間從12月6日起至12月21日，領取地點為瑞穗溫泉公園或溫泉季週六花湯市集服務台。縣府期盼所有英雄們都能再次回到花蓮，在瑞穗與安通的好湯中放鬆，讓花蓮以最真摯的方式說聲「辛苦了」。

觀光處長余明勲表示，這個週六(12/6)的花湯市集將移師玉里鎮民廣場接力登場，下午3點率先推出玉里特色市集，集合美食、手作品牌與伴手禮；晚間6點舉行溫泉季音樂會，將邀請到高小揚、花蓮小男團、葉秉桓帶來暖心演出，現場並有有獎徵答，將當場贈送溫泉季抱枕、保溫杯、旅行組等限量小禮物，陪伴大家在冬日夜色中感受音樂與花蓮熱情交織的魅力。

冬季正是花蓮最美的旅行時節，瑞穗與安通以優質泉質與縱谷風景成為旅人最喜愛的暖冬選擇。今年同步整合週末接駁車與旅遊導引，讓旅客更輕鬆往來兩大溫泉區。余明勲處長誠摯邀請全國旅客與鏟子超人們一同回到花蓮，聽音樂、逛市集、泡暖泉；交通接駁與旅遊導引資訊包括

週六日限定溫泉接駁車：串連瑞穗、安通主要景點與旅宿。

活動官網 × 花蓮旅遊小助理：提供即時資訊、路線建議

當季節逐漸轉冷，正是前來花蓮泡湯的最佳時刻，誠摯邀請全國旅人，把握這段最美的冬季，一起走進瑞穗與安通，泡一池暖泉、品一口風土、散一段慢旅，收集只屬於花蓮縱谷的冬日記憶。

更多活動資訊請見：「2025 花蓮太平洋溫泉季」活動官網： https://hotspring.hl.gov.tw；「花蓮溫泉專車」與「週末免費接駁車」資訊請見花蓮觀光資訊網（https://reurl.cc/6b06A5），或電洽接駁車（03）8461899/溫泉專車（03）8533231或0966-519871（照片：花蓮縣政府提供）