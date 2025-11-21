2025花蓮太平洋溫泉季11/22起登場 瑞穗與安通溫泉、5大亮點、主題市集、集章活動、交通資訊一次看！

「2025花蓮太平洋溫泉季」活動將自11月22日至12月21日在花蓮瑞穗溫泉區與玉里安通溫泉區登場。以瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」兩大百年溫泉為核心，結合「繁花盛開」IP意象打造融合文化底蘊與健康療癒，帶領旅人泡進自然、走進縱谷的雙泉慢旅。

秋冬最適合泡溫泉暖湯

♨️2025花蓮太平洋溫泉季活動資訊

【11/22湯畔音樂會×花湯市集×煙火秀】

開幕式：11/22(六)

時間：花湯市集15:00～19:00、湯畔音樂會18:00、煙火秀18:20

地點：瑞穗天合國際觀光酒店

2025花蓮太平洋溫泉季（圖片來源：花蓮觀光粉絲團）

♨️2025花蓮太平洋溫泉季活動亮點

夜間光影廊道： 瑞穗溫泉公園、安通溫泉區沉浸式光影體驗

花湯尋跡： 完成任務兌換限量「雙泉湯珠手環」

每週六音樂會： 瑞穗天合國際觀光酒店、玉里鎮民公園輪替舉辦

縱谷風格市集： 手作、香氛、美食、文創一次體驗

溫泉專車：串聯火車站、兩大溫泉區與主要景點

♨️2025花蓮太平洋溫泉季五大泉旅體驗

食｜花湯食光： 限定風土便當展現瑞穗與安通四季風味。

住｜星空花湯宿： 結合泡湯、住宿與露天電影體驗微旅行。

遊｜靜好記行： 香氛、泡湯與冥想療癒旅程。

購｜湯珠漫旅： 推出象徵泉質故事的「小石花串珠」。

行｜花湯沁飲：攜手在地茶農與乳品業者，研製兩款風土特調。

♨️瑞穗英雄泉、安通美人湯

瑞穗與安通溫泉均擁有百年歷史與豐富文化故事，這兩座溫泉象徵花蓮人堅毅與重生的力量，讓泡湯不只是放鬆，更是一種與自然共生、療癒身心的體驗。今年溫泉季持續以「英雄泉×美人湯」為形象主軸，結合在地故事、美學設計與慢活旅程。

瑞穗溫泉交通資訊： 瑞穗火車站轉搭花蓮客運1143（往紅葉）至紅葉派出所站

安通溫泉交通資訊：玉里火車站轉搭鼎東客運8181至安通溫泉站

瑞穗溫泉區（圖片來源：花蓮觀光粉絲團）

安通溫泉區（圖片來源：花蓮觀光粉絲團）

♨️花湯尋跡集章活動

活動期間還將推出「花湯尋跡集章活動」，可於瑞穗及安通指定店家完成任務集章，兌換限量紀念「雙泉湯珠手環」，讓旅人不僅泡湯，更能沉浸於文化與美學交織的體驗中。

♨️主題市集與系列活動

2025花蓮太平洋溫泉季活動期間，將於瑞穗天合國際觀光酒店與玉里鎮民公園兩地聯動舉辦主題市集與系列活動，每週六推出不同主題內容，包含風格餐飲、在地文創、音樂表演及溫泉體驗等多元活動，能以五感探索花蓮的溫泉文化與風土魅力。

♨️夜間體驗藝術光環境

為強化夜間體驗，活動更特別於瑞穗溫泉公園及通往安通溫泉區路段設置藝術光環境，結合燈光設計與在地意象，打造夢幻氛圍的夜間光景，邀請旅人在泉水氤氳與燈影交織下，感受屬於花蓮的療癒夜色，延伸泡湯旅程的美好時光。

♨️花蓮溫泉遊程玩樂推薦

瑞穗溫泉玩樂路線： 花蓮轉運站→林榮休憩區→鳯林小鎮漫遊→花蓮瑞穗溫泉→午餐→光復糖廠→阿美小米文化館

安通溫泉玩樂路線：萬榮原住民文化館→富興鳳梨園小火車體驗→春日松浦天堂路→安通溫泉→吉蒸牧場→將軍府

