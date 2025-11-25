2025花蓮溫泉季開跑！爽泡黃金湯、大玩特色市集 還能集章換禮物

記者鄭玉如／台北報導

2025花蓮太平洋溫泉季以「花湯記行」為主題，結合瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」，更邀請療癒系女聲魏如昀獻聲演出。（圖／花蓮縣政府提供）

2025花蓮太平洋溫泉季開跑！今年以「花湯記行」為主題，主打瑞穗「英雄泉（又稱黃金湯）」與安通「美人湯」為亮點，融入「小石花」設計，串聯文化創生、健康旅遊與自然療癒。活動透過「食、住、遊、購、行」五感體驗，讓遊客不只享受溫泉，還能品嚐在地料理、手作晶泉浴鹽及限定風味飲品。另外「花湯尋跡集章活動」同步啟動，完成任務即可兌換限量禮物。

花蓮太平洋溫泉季結合「食、住、遊、購、行」五感體驗，讓旅客不只享受溫泉，還能體驗在地的特色美食與活動。（圖／記者鄭玉如攝影）

花蓮縣政府22日晚間於瑞穗天合國際觀光酒店廣場舉辦「2025花蓮太平洋溫泉季」開幕典禮，吸引民眾齊聚瑞穗。活動現場安排音樂演出，邀請實力新人雷御廷、金曲新星阿布絲、來自花蓮的療癒系女聲魏如昀，以歌聲點亮溫泉季的熱情氛圍，此外，活動還有結合花蓮在地農產、手作與風格料理的特色市集，展現地方創生能量。

花蓮縣政府觀光處長余明勲致詞提到，希望鏟子超人們回花蓮多住幾晚，縣府也將提供「限量溫泉券」讓超人們好好泡湯。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府觀光處長余明勲致詞表示，花蓮的瑞穗「英雄泉」與安通「美人湯」，不僅是花東縱谷最明亮的珍珠，更象徵花蓮具備勇氣與溫柔、力量與療癒，張開雙手歡迎旅人與鄉親來泡湯，找回自我與能量。他更廣邀全國鏟子超人們，回到花蓮多住幾晚，縣府也將提供「限量溫泉券」讓超人們能在瑞穗、安通溫泉區泡湯，希望大家用旅遊繼續支持花蓮，花蓮也將用溫泉的暖，回敬全國民眾的暖。

除了泡湯外，民眾也可報名參加手作活動，包括晶泉浴鹽DIY、調製花蓮特色飲，還能在虎爺溫泉會館的「食‧泉旅料理實驗室」享用美食。（圖／記者林文馨攝影）

花蓮太平洋溫泉季更以「食、住、遊、購、行」五大面向，打造完整的旅遊體驗。民眾在活動中除了可以泡湯放鬆外，還能報名參加手作活動，包括晶泉浴鹽DIY、使用瑞穗紅茶及鮮乳調製花蓮特色飲，還能在虎爺溫泉會館的「食‧泉旅料理實驗室」享用「瑞穗五味風禾便當」，餐點選用瑞穗與安通在地食材，如富源林香雞、玉里櫻桃鴨、冠軍米御飯等，讓遊客品嚐花蓮在地的美味。

民眾參與花蓮太平洋溫泉季，可報名參加晶泉浴鹽DIY活動，在老師帶領下製作專屬特色浴鹽。（圖／記者鄭玉如攝影）

晶泉浴鹽採用在地花草如金絲黃菊、小油菊等，讓遊客在過程中享受手作療癒時光。（圖／記者鄭玉如攝影）

花蓮太平洋溫泉季活動從11月22日至12月21日，每周六都有湯畔音樂會，邀請張詠綺、高慧君等歌手獻聲演出，活動現場還有特色市集，販售當地美食、手工藝品等。另外，「花湯尋跡集章活動」也同步啟動，旅客於瑞穗與安通指定店家完成任務，即可兌換限量「雙泉湯珠手環」，讓旅程化作可收藏的記憶。

花蓮太平洋溫泉季活動中，旅客還能嘗試調製花蓮特色飲品，選用瑞穗鮮奶與紅茶為基底。（圖／記者鄭玉如攝影）

花蓮縣政府表示，「花湯記行」象徵一段由溫泉串起的療癒旅程；瑞穗的英雄泉代表勇氣與力量，安通的美人湯象徵溫柔與修復，兩泉共同譜出縱谷的生命故事。活動詳情請至「2025 花蓮太平洋溫泉季」活動官網，或透過「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服查詢。

