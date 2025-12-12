2025苗栗市「星光閃耀YA誕夜」12/20登場 限量手作、耶誕市集、巨星演出一次打包

【記者 洪美滿／苗栗 報導】2025苗栗市最具耶誕氛圍的年度盛會「星光閃耀YA誕夜」即將在 12月20日（六）16:00至21:30 盛大展開。苗栗市公所邀請民眾攜家帶眷，一起走進縣府前廣場，感受滿滿的耶誕熱情與幸福氛圍。今年現場不僅安排精彩的藝人演出，還規劃耶誕市集、親子樂園區及限量手作DIY，讓大小朋友都能度過最暖心耶誕夜。

活動當天，邀請到 FEnix、憂慮失格 WorryLess、熾紅核心等多組人氣團體輪番演出，把現場氣氛堆到最高點。而最受親子期待的免費DIY活動，也推出「溫馨療癒手作苔球」與「獨一無二的耶誕卡片拓印」，名額限量，相關報名資訊請鎖定「苗栗市公所」官方粉絲專頁。

現場的「耶誕市集」則集合苗栗在地的美食與特色店家，讓民眾能在歡樂氣氛中邊逛邊吃，支持地方商家。此外，民眾只要到活動拍照區打卡，即可獲得摸彩券與限量精美禮品（數量有限，送完為止）。

為迎接這場耶誕盛典，今年摸彩獎品也十分誘人，包含 Switch2、三星手機、全聯禮券 等豐富好禮。苗栗市公所誠摯邀請民眾，一同走進耶誕燈光下，享受音樂、美食、親子互動與滿滿耶誕驚喜，度過一個最閃耀也最溫暖的「YA誕夜」。（照片記者洪美滿翻攝）