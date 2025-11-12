2025苗栗縣獅潭鄉仙草花節來了！紫色花海、市集表演、地景藝術、假日接駁、交通管制資訊一次看！
2025苗栗縣獅潭鄉仙草花節「獅潭花饗宴」11/29～12/14浪漫來襲！紫色花海仙氣滿滿、地景打卡點、遊戲闖關集點、週末限定市集&表演，堪稱苗栗最盛大、最好玩的花海盛宴，全臺灣最具創意的仙草美食盛宴，一起到苗栗獅潭鄉感受仙草花海的浪漫。
（★小提醒：花期通常會因天候狀況而變動，敬請把握最佳觀賞期賞花）
2025「獅潭花饗宴」活動亮點
仙草花海：一整片夢幻紫色花毯必拍
音樂表演：每週都有精彩卡司輪番上陣
花海市集：仙草主題美食、文創小物、手作體驗
集點挑戰：集滿點數兌換仙草產品刮刮卡或限量獅潭好禮
趣味遊戲：體驗親子遊戲
互動體驗：魔術秀及泡泡體驗
地景藝術：在地青年&店家的特色創作
2025「獅潭花饗宴」活動資訊
活動地點：苗栗縣獅潭鄉大東勢仙草花田 在大東勢道路旁（導航搜尋「苗栗獅潭仙草花海」）
活動日期：2025/11/29～12/14
活動時間：周六、周日9:00～16:00（平日花海園區不封園，可以自行參觀）
地景藝術創作
今年仙草花節舉辦「慢活山城·花語獅潭」地景藝術創作比賽，參賽團隊用滿滿創意，以三大主題 「嵐覽」、「想饗」、「談潭」，打造獅潭專屬的藝術打卡風景！
交通管制資訊：
◆管制期間：2025/11/28～2025/12/14，每週五中午12:00至週日晚上22:00
◆管制範圍：
大東勢道周邊路段採單向通行與單向停車。
活動區域周邊道路實施管制，非通行證車輛不得進入。
◆小提醒：為避免塞車或無停車位窘境，建議利用接駁服務或提早進場。
交通資訊
◆假日接駁車：
行駛日期：11/29、11/30、12/6、12/7、12/13、12/14
平均班距：每20分鐘一班，中午期間照常行駛
接駁時間：11/29～12/14的每周六、周日8:00～17:00
接駁地點：苗栗火車站(前站)←→活動會場(水上流仙草飲品專賣店)
►路線：苗栗火車站→活動會場
出發地點：苗栗火車站前站臨停接駁區（苗栗市為公路1號）
發車時間：8:00起，每20分鐘一班，最晚至14:20
►路線：活動會場→苗栗火車站
出發地點：水上流仙草飲品專門店（獅潭鄉新店村154之4號）
發車時間：10:30起，每20分鐘一班，最晚至16:50
小提醒：建議提早抵達接駁站排隊，依次上車，班次視現場人流狀況彈性調整
◆自行開車：開車／機車／大型遊覽車：導航搜尋「苗栗獅潭仙草花海」（花海周邊設有停車場，請依現場人員指示停放）
◆停車場資訊：若周邊停車場滿位，請改停外圍停車區
臺三線沿路皆可停車
外圍停車區1：導航搜尋「獅潭義民廟」(步行13分鐘)(有大型遊覽車格)
外圍停車區2：導航搜尋「苗栗縣獅潭鄉公所」(步行7分鐘)
外圍停車區3：導航搜尋「全家便利商店 苗栗獅潭店」(步行3分鐘)
外圍停車區4：導航搜尋「7-ELEVEn 新獅潭門市」(步行15分鐘)
外圍停車區5：導航搜尋「仙山協靈宮靈洞宮牌樓」旁邊空地(僅供大型遊覽車停) (步行5分鐘)
苗栗獅潭順遊周邊景點
想順道逛老街、吃仙草甜品再賞花，可從獅潭新店老街往獅潭仙草花海方向，步行約15分鐘，沿途還能品嘗在地仙草產品與客家小點心。
獅潭新店老街：品嚐仙草、逛老街、看彩繪牆
觀魚步道：欣賞河岸風光與護魚步道
鳴鳳吊橋：走過吊橋可以欣賞兩岸的優美景色，是體驗山城風情的路徑
老銃櫃步道：沿途會經過竹林、樟樹與相思樹林
鐘樓古道：順著步道感受山城景緻
