2025苗栗耶誕城今晚開城 連唱六天打造冬季盛典

由苗栗縣政府主辦的年度壓軸節慶活動「2025苗栗耶誕城」，今日晚間將在竹南運動公園盛大開城。活動以「來尞 Chill HA HA」為主題，規劃自即日起至24日一連六天、天天開唱的耶誕系列活動，結合音樂演出、燈光展演、市集與親子互動內容，邀請全國民眾齊聚苗栗，共度熱鬧繽紛的歲末時光。



苗栗縣政府表示，延續去年吸引近20萬人次參與的熱烈迴響，今年耶誕城全面升級、擴大規模，透過多元節目內容打造苗栗專屬的冬季節慶品牌，進一步形塑城市IP，展現苗栗的文化軟實力與城市魅力。



今日開城首夜由「Chill虧SHOW」演唱會揭開序幕，邀集多組人氣歌手輪番演出，並由秀場資深藝人澎澎，攜手小鮮肉江振愷Terry重現秀場舞台魅力，為耶誕城打響第一炮，演出歌手有康康、王彩樺及壓軸演出徐懷鈺，將為大家帶來滿滿回憶殺曲目。今晚縣長鍾東錦也將於活動現場抽出充滿耶誕氛圍的迎賓禮100份，歡迎全臺民眾一起親臨現場同歡共享喜悅。



20日至21日白天規劃親子主題日，邀請YOYO哥哥姊姊帶領大小朋友唱跳互動，打造適合闔家同樂的節慶時光，還有闖關遊戲及DIY活動。同時，兩日下午舉辦的「苗栗耶誕歡樂送」活動，民眾只要穿戴任何耶誕相關元素，即可至指定服務台兌換限量精美小禮物，數量有限、送完為止。



夜間活動方面，20日的「Chill喊派對」與21日的「Chill吼狂歡」主打青年族群，結合音樂演出、燈光效果與在地特色美食，其中「Chill吼狂歡」更集結全台六組知名樂團齊聚苗栗，帶來震撼演出，展現青春熱力。



24日平安夜壓軸登場的「Chill爆之夜」演唱會，邀請多位知名藝人接力開唱，堪稱本屆耶誕城最高潮，為今年耶誕城畫下精彩句點。平安夜高潮活動之一，鍾東錦也將同步在電視、網路直播中抽出蘋果手錶、IPAD、iPhone17各一名，邀請大家一起到現場共度平安耶誕夜。



除音樂演出外，12月22日、23日的晚間7點到9點，將舉辦「Chill尬舞台」星光少年組與璀璨成年組的歌唱比賽決賽活動。現場也會有最具特色的耶誕市集活動，邀起大家一起來現場享美食、逛市集、聽好歌，為選手們加油，一起見證苗栗新星的誕生。







