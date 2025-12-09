2025苗栗耶誕城溫馨登場 迎來冬季最具特色耶誕盛典

2025苗栗耶誕城即將在12月19日熱鬧開城，9日舉行啟動記者會。（謝明俊攝）

2025苗栗耶誕城即將在12月19日熱鬧開城，延續去年近20萬人次參與的活動盛況，今年活動更是擴大辦理一連六日，天天開唱的苗栗耶誕盛典。縣府今年特以「來尞Chill HAHA」為主題，結合耶誕節的歡樂氣氛、年輕流行用語chill與熱情好客的客庄文化特色，透過一系列活動設計，打造苗栗獨有的冬季節慶體驗，創造特色IP傳遞文化共融、城市款待的美好價值。

9日舉行啟動記者會，由知名兄弟檔團體「李吳兄弟」以表演團體暨演唱會主持人開場，以溫暖歌聲點燃現場氣氛，苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等親自戴上特製的耶誕帽與小領巾，帽子以客家花布為材質，領巾則級以耶誕飾品，創意融合傳統與節慶元素，展現苗栗在地文化的深度與巧思。

2025苗栗耶誕城即將在12月19日熱鬧開城，9日舉行啟動記者會，由知名兄弟檔團體「李吳兄弟」以表演團體暨演唱會主持人開場。（謝明俊攝）

2025苗栗耶誕城即將在12月19日熱鬧開城，9日舉行啟動記者會，縣府文觀局長林彥甫說明活動內容。（謝明俊攝）

2025苗栗耶誕城即將在12月19日熱鬧開城，9日舉行啟動記者會，苗栗縣長鍾東錦等親自戴上特製的耶誕帽與小領巾主持啟動儀式。（謝明俊攝）

2025苗栗耶誕城即將在12月19日熱鬧開城，9日舉行啟動記者會，立委邱鎮軍親自戴上特製的耶誕帽與小領巾主持啟動儀式。（謝明俊攝）

今年耶誕城活動主軸「來來Chill HA HA」可說別具巧思。「來奈」在客語中代表邀請、相約，象徵苗栗以熱情款待歡迎四方來賓； 「Chill」不僅是時下的年輕用語，也代表悠閒愜意的生活節奏，對應節慶中的放鬆與溫暖；而「HAHA」不僅是歡笑聲音的擬聲語，也代表快樂分享的正向情緒。

今年演唱會期間，在竹南運動公園活動現場更有特色的10米高貓裏喵造型的耶誕樹在入口處，迎接大家來苗栗參與這場冬季耶誕雪奇遇之旅。耶誕城系列活動規模擴大、內容升級，12月19日開城當晚舉辦「Chill 虧 SHOW」演唱會，為活動揭開序幕，邀請多組人氣歌手輪番演出，並邀請來秀場資深藝人澎澎搭配模仿界健身小天王 Terry，將秀場舞台魅力重現，主辦單位也透露當晚邀請到會讓大家有滿滿回憶殺的壓軸大咖登場。

12月20日至21日特別安排親子主題日，邀請 YOYO哥哥姊姊帶領大朋友小朋友一起唱跳，搭配趣味互動遊戲，讓家庭共同參與、共度佳節。活動亮點還包括深受歡迎的「苗栗耶誕歡樂送」活動期間民眾只要身上穿戴任何耶誕相關元素，即可至指定服務台兌換限量精美小禮物，數量有限，送完為止。

夜晚登場的「Chill喊派對」與「Chill吼狂歡」則主打青年族群，結合音樂演出、燈光秀與在地特色美食，營造青春熱力氛圍，其中12月21日的「Chill吼狂歡」更是集結了全台六組知名樂團同聚苗栗吼翻天。

而12月24日平安夜的「Chill爆之夜」壓軸演唱會，更是本次活動最大亮點之一，演出卡司堅強，棒棒強打知名藝人接力開唱，將為現場氣氛將嗨到最高點。

除了演唱會之外，活動也將同步舉辦聖誕盃歌唱比賽、手作體驗、在地美食市集等多元節目，讓苗栗耶誕城成為一處全年齡、全族群、全天候的節慶樂園。

