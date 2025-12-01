2025苗栗耶誕城盛大啟動 「Chill雪奇遇」打造冬季最浪漫奇幻夜

圖▲苗栗縣縣長鍾東錦開幕致詞。（圖／苗栗縣政府文化觀光局提供）

2025年的冬季，苗栗即將蛻變為一座充滿浪漫與奇幻氛圍的「耶誕城」！苗栗縣政府宣布，於114年12月1日起至竹南運動公園盛大舉辦以「雪」與「光」為設計主題的「Chill 雪奇遇」系列活動，並結合萬眾矚目的「2025苗栗耶誕節演唱會」，共同點亮苗栗的冬夜。從12月1日起至隔年1月4日，連續35天，每晚17:00至22:00，四大主題展區將透過光影、音樂與雪景的精采交織，為民眾打造一場專屬於苗栗的冬季奇幻盛典。

圖▲苗栗縣縣長鍾東錦偕同夫人陳美琦參加開幕點燈儀式。

今年的「苗栗耶誕城」以更豐富的燈光藝術、更沉浸的雪景體驗及更貼近民眾的節慶氛圍，希望讓苗栗不僅是旅遊城市，更是冬季溫暖幸福的象徵。今年活動主題「Chill 雪奇遇」別具巧思，其中的【Chill】象徵著輕鬆、愉快的節慶氛圍，希望邀請民眾放下日常的忙碌，享受冬日的悠閒與美好；而【雪奇遇】則代表著在浪漫冬夜中最美的驚喜與相遇。活動設計師特別運用雪白與暖光交織的色彩，巧妙地串連起主樹區、步道與周邊燈飾，呈現連續且充滿溫度的夜間視覺體驗，誓言讓「苗栗耶誕城」成為今冬最具魅力的節慶舞台。

文化觀光局局長林彥甫表示，主燈區位於竹南運動公園，最受矚目的焦點無疑是高度超過10公尺的「下雪耶誕樹主秀」。這座以鋼構打造的耶誕樹，外層交織著暖白與冰藍色的光芒，它不僅是一個地標，更將結合燈光律動與定時的飄雪特效。在指定的「飄雪時刻」-12月1日與週五至週日（6-7日、13-14日、19-24日、27-28日）與元旦當日，每晚的6點、7點、8點與9點的整點時段（各五分鐘），民眾親身體驗雪花紛飛的浪漫，感受在白雪、光影與旋律交織下的夢幻場景。

第二個展區「馴鹿雪原谷」則是以「馴鹿穿越雪原」為主題，透過金色燈光映照草地，營造出靜謐又溫暖的冬夜意境。現場特別設置了可供民眾入座拍照的大型雪橇車造景，搭配馴鹿燈飾與暖白光源，讓遊客彷彿置身於耶誕雪夜，重現了馴鹿馱著祝福前行的經典畫面。

圖▲「2025苗栗耶誕城chill雪奇遇」開幕點燈啟動儀式。

深受大小朋友喜愛的「貓裏喵」也將驚喜現身！「貓裏喵雪國村」是由六款不同造型的「貓裏喵雪裝」所打造的童話小鎮，從經典迎賓款到趣味的奶茶雪暖款，搭配雪屋、雪人與燈飾小屋，成功地融合了地方特色與節慶趣味，營造出溫馨歡樂的親子共遊氛圍。「雪映之丘」以「光映著雪，雪照著心」為主軸，設置多組互動腳踏板裝置。民眾每踩一步，即可觸發一條燈帶從腳下延伸發光，踩踏越多次，雪丘的亮度就越高，最終形成光帶交織的壯麗畫面，象徵著冬夜中溫暖的擴散與共享；在整體光環境設計上，園區以「靜謐森林中的溫暖之光」為概念，於中央走廊 16 顆樹木以暖白光布置樹燈，並懸掛細條狀流星燈，使光線如星光撒落林間，增添層次與節慶動感。

縣長鍾東錦表示，今年光環境設計與場景配置全面升級，從大型主樹、雪景互動到地方IP整合，縣府以「夜間藝術、沉浸體驗、在地特色」三大方向推動，希望打造能提升城市魅力、促進夜間觀光的指標性冬季活動。他也指出，苗栗近年致力提升節慶活動品質，耶誕城更是推動夜間經濟的重要亮點，「期待讓所有遊客在苗栗留下最難忘的冬夜記憶。」誠摯邀請全國民眾，在2025年的尾聲，一同走進竹南運動公園，親身體驗「Chill 雪奇遇」所帶來的冬日歡樂與感動。