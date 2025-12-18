▲2025苗栗耶誕城開城，六天連唱打造冬季盛典。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】由苗栗縣政府主辦的年度壓軸大型節慶活動「2025苗栗耶誕城」，將於明（12月19日）晚間在竹南運動公園盛大開城。活動以「來尞 Chill HA HA」為主題，規劃自12月19日起至12月24日一連六天、天天開唱的耶誕系列活動，結合音樂演出、燈光展演、市集與親子互動內容，邀請全國民眾齊聚苗栗，共度熱鬧繽紛的歲末時光。

苗栗縣政府表示，延續去年吸引近20萬人次參與的熱烈迴響，今年耶誕城全面升級、擴大規模，透過多元節目內容打造苗栗專屬的冬季節慶品牌，進一步形塑城市IP，展現苗栗的文化軟實力與城市魅力。

今年活動主題「來尞 Chill HA HA」巧妙融合耶誕節的歡樂氣氛、年輕世代流行語「Chill」，以及熱情好客的客庄文化。「來尞」在客語中象徵邀請與相約，展現苗栗熱情迎賓的城市精神；「Chill」代表輕鬆愜意的生活態度；「HA HA」則象徵歡笑與快樂分享，三者結合，傳遞文化共融與城市款待的核心價值。

系列活動自12月19日開城首夜由「Chill虧SHOW」演唱會揭開序幕，邀集多組人氣歌手輪番演出，並由秀場資深藝人澎澎攜手小鮮肉江振愷Terry重現秀場舞台魅力，為耶誕城打響第一炮，當天演出歌手康康、王彩樺+女兒Stacy及壓軸演出徐懷鈺將為大家帶來滿滿回憶殺曲目。開幕夜當晚縣長鍾東錦也將於活動現場抽出充滿耶誕氛圍的迎賓禮100份，邀請全國民眾一起親臨現場同歡共享喜悅。

12月20日至21日白天規劃親子主題日，邀請YOYO哥哥姊姊帶領大小朋友唱跳互動，打造適合闔家同樂的節慶時光，還有闖關遊戲及DIY活動。同時，兩日下午舉辦的「苗栗耶誕歡樂送」活動，民眾只要穿戴任何耶誕相關元素，即可至指定服務台兌換限量精美小禮物，數量有限、送完為止，邀請大家一同應景打扮、共享節慶氛圍。

夜間活動方面，12月20日「Chill喊派對」與12月21日「Chill吼狂歡」主打青年族群，結合音樂演出、燈光效果與在地特色美食，其中「Chill吼狂歡」更集結全台六組知名樂團齊聚苗栗，帶來震撼演出，展現青春熱力。

12月24日平安夜壓軸登場的「Chill爆之夜」演唱會，邀請多位知名藝人接力開唱，堪稱本屆耶誕城最高潮，勢必將現場氣氛推向最高點，為今年耶誕城畫下精彩句點。平安夜高潮活動之一，縣長鍾東錦也將同步在電視、網路直播中抽出蘋果手錶、IPAD、iPhone17各一名，邀請全國民眾一起到現場共度平安耶誕夜。

除了四晚音樂演出外，12月22日至23日，兩天的晚間7點到9點，將舉辦「Chill尬舞台」星光少年組與璀璨成年組的歌唱比賽決賽活動。現場也會有深獲網友讚聲一片最具特色的耶誕市集活動。邀起大家兩天夜晚闔家一起來現場享美食、逛市集、聽好歌，為入圍的每位選手們加油一起見證苗栗新星的誕生。

苗栗縣政府誠摯邀請全國民眾於歲末時節「來尞 Chill HA HA」走進苗栗，感受客庄耶誕的溫度與魅力。