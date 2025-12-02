2025苗栗耶誕城點燈 竹南公園指定浪漫「飄雪時刻」

中部中心／邱俊超 苗栗報導

2025苗栗耶誕城活動，1日開始到明年1月4日在竹南運動公園登場，以"雪"與"光"為設計主題，打造巨型耶誕樹、馴鹿及大型雪橇車造景，更有指定的"飄雪時刻"，滿滿的耶誕過節氣氛。

正式點燈，苗栗竹南公園裡，不只10公尺高的巨型耶誕樹，在夜晚閃耀亮眼，更驚喜的還有這一幕，下雪了！





2025苗栗耶誕城活動 12月1日開始到明年1月4日在竹南運動公園登場(圖/民視新聞)

細雪紛飛、光影錯落，人造雪景創造浪漫。2025年苗栗耶誕城活動，1日點燈，竹南公園裡滿滿的耶誕氛圍環繞。以雪與光為設計主題，在公園打造巨型耶誕樹、馴鹿及大型雪橇造景、貓裏喵雪國村與雪印之丘互動光廊等四大主題展區。大朋友小朋友玩得不亦樂乎。





主燈區「下雪耶誕樹主秀」以鋼構打造10公尺高耶誕樹 (圖/民視新聞)









苗栗縣長鍾東錦：「希望鄉親到現場來打卡，也滿多趣味的活動，我們12月份還有很多活動，包括我們客委會主委特別提供，12月12日至14日客家燈怪，那個是很大型的現場的節目，希望鄉親到竹南國中預定地（參加）。」縣長鍾東錦表示，今年配置全面升級，從大型主樹、雪景互動到地方特色整合，規劃光影、音樂、美食。活動期間每週五至週日與元旦當日，每晚指定時刻，6、7、8、9整點，各有5分鐘下雪秀，讓民眾在苗栗體驗、沉浸式耶誕浪漫雪景。





活動期間每週五至週日與元旦當日 每晚指定時刻，6、7、8、9整點各有5分鐘下雪秀 (圖/民視新聞)









