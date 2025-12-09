《2025苗栗耶誕城》加碼舉辦歌唱比賽 李吳兄弟傳授奪冠秘訣
苗栗縣政府9日為《2025苗栗耶誕城》舉辦開幕儀式，以「雪」與「光」作為設計主題，運用雪白與暖光交織的色彩串聯竹南運動公園主樹區及周邊道路，古色古香的苗栗客家庄瞬間成為充滿浪漫與奇幻氛圍的耶誕莊園，而其中最受矚目的焦點就是高度超過10公尺的「下雪耶誕樹」，還有3大互動式主題展區「鹿雪原谷」、「貓裏喵雪國村」、「雪映之丘」，苗栗縣長鍾東錦也力邀全台各地民眾一同來參與這一年一度的耶誕盛典：「去年我看到滿滿的年輕朋友，也有一些長輩帶著孫子，讓我覺得這個活動是有必要的，這幾天的聖誕活動一定很精彩，非常值得大家來看，希望大家都能夠共襄盛舉，也希望每個遊客、鄉親到了現場都有溫馨的感覺，提升幸福指數！」
《2025苗栗耶誕城》主題音樂會演出團體之一的李吳兄弟，9日也受邀擔任開幕儀式特別嘉賓，二哥吳懷恩開心分享喜悅：「我們在《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》有許願，希望明年能再來參加這個盛大的活動，願望得以達成我們非常感謝。」因《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》和苗栗結緣的2人也分享：「去年是我們第一次在苗栗表演跟主持，苗栗的朋友都很熱情，今年我們除了會帶來新專輯的歌曲和過往的High歌之外，還有讓大家意想不到的經典歌曲。」
吳懷恩也提到希望能趁著這次演出空檔好好感受苗栗的美景與美食：「苗栗有蠻多好玩的景點，譬如勝興車站、南庄老街，我們都蠻想去的，還有以前跟爸爸聚餐，我們也都會點客家料理來吃，這次也想去吃吃看當地的客家美食。」
《2025苗栗耶誕城》系列活動從白天一路到晚上，並於12月22日、23日舉辦「Chill尬舞臺」歌唱比賽，冠軍除了可以獲得2萬元獎金及精美禮品外，還有機會能錄製單曲成為未來的苗栗之星，大哥吳潤恩也以過往參與歌唱比賽的經歷來鼓勵參賽者：「參加比賽說不緊張一定是騙人的，但大家還是要試著把緊張感降低，上舞台前先深呼吸，當作在家裡唱歌，或者跟家人、朋友玩樂的感覺，然後用這種感覺去比賽就好。」
吳潤恩熱情推薦今年的苗栗耶誕城：「每天都有不一樣的主題音樂會、燈光秀、美食攤位，我覺得這個耶誕城很特別，很少看到有這樣的系列耶誕活動，還辦這麼多天、這麼熱鬧。」
中台灣最盛大的耶誕活動《2025苗栗耶誕城》於12月1日登場一路進行至2025年1月4日，活動期間還有4場主題音樂會《Chill虧SHOW》、《Chill喊派對》、《Chill吼狂歡》、《Chill爆之夜》分別在12月19日、20日、21日及24日的晚間7點登場，並同步在中天電視YT頻道、中視新聞YT頻道、中視菁采台全程Live直播，12月24日《Chill爆之夜》晚間7點在中天綜合台、晚間8點在中視頻道Live轉播，中天綜合台也會於12月20日、21日、22日晚間7點精彩重播《Chill虧SHOW》、《Chill喊派對》、《Chill吼狂歡》3場音樂會，更多活動資訊請上《2025苗栗耶誕城》官方臉書查詢：https://www.facebook.com/musicfoods。
