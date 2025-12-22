2025苗栗耶誕城《Chill爆之夜》壓軸登場 芒果醬預告明年「喜事」

芒果醬將在《2025苗栗耶誕城》和歌迷一起過歡度佳節。（圖／中天電視提供）

《2025苗栗耶誕城》將在24日壓軸登場《Chill爆之夜》音樂會，新世代超人氣樂團芒果醬也會和歌迷一起過歡度佳節：「耶誕節一年只有一次，我們要去苗栗過耶誕真的很難得，而且我們每次演出都是沒辦法復刻的，除了給你聽覺上的衝擊，還要給你視覺、心靈上的衝擊。」

芒果醬團員們都很喜歡耶誕節的溫馨氛圍：「耶誕節就是開心，跟過年蠻像的，都有慶祝的感覺，我們會帶聖誕禮物給大家，敬請期待！」而芒果醬還透露明年將有喜事：「現在正在如火如荼地持續創作中，也有想嘗試新的演出方式，像是跟科學或宇宙有關的實驗表演，像是水火箭就很帥啊！接下來3個月來看我們的演出要小心，可能意外險要先保起來。」

芒果醬過往也曾受邀到苗栗演出，因此對苗栗一點也不陌生，主唱郭佐治甚至還在苗栗的美景中獲得創作靈感：「我對苗栗最印象深刻的就是後龍好望角那邊有很多風車，那時候剛好在寫〈風〉，看到那個場景就很有感覺、很棒，但可惜的是我們好像都還沒有機會好好待在苗栗，因為前幾次演出後面或隔天還有其他行程，這次有機會的話希望能再多待一下。」

在苗栗竹南運動公園舉辦的《Chill爆之夜》音樂會，也會同步在中天電視YT頻道、中視新聞YT頻道、中視菁采台全程Live直播，晚間7點在中天綜合台、晚間8點在中視頻道Live轉播，更多活動資訊請上《2025苗栗耶誕城》官方臉書查詢。

