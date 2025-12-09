2025苗栗耶誕城19日登場 鍾東錦邀民眾共度冬季盛會

2025「苗栗耶誕城─來尞 Chill HA HA」將於12月19日在竹南運動公園開城，活動連續舉辦六天、天天有演出，活動現場更將設置一座10米高的貓裏喵造型耶誕樹，迎接民眾參與冬季雪景主題的節慶體驗，苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗耶誕城是全國最早開城的耶誕活動，今年規模較去年擴大，內容適合全年齡族群參與，歡迎各地民眾到苗栗體驗冬季節慶氣氛並欣賞在地風光。

縣府表示，去年的苗栗耶誕城吸引近20萬人次參與，今年在成功經驗基礎上持續升級，今(9)日縣府召開啟動記者會，文化觀光局長林彥甫說明，本屆以「來尞 Chill HA HA」為主題，結合耶誕節氛圍、年輕世代常用的「chill」語彙，以及客庄文化中代表邀請的「來尞」一詞，象徵以愉悅、輕鬆與熱情款待迎接四方遊客，並期待建立具苗栗特色的節慶品牌。

今年活動規劃多場演唱與主題活動，12月19日開城夜將以「Chill虧SHOW」演唱會揭開序幕，多組歌手輪番演出，並安排秀場藝人澎澎與模仿藝人Terry登台，壓軸嘉賓則待活動當日公布，20、21日為親子主題日，邀請YOYO哥哥姊姊帶領親子一起唱跳互動。深受遊客喜愛的「苗栗耶誕歡樂送」今年持續舉辦，活動期間只要穿戴與耶誕節相關元素，即可至指定服務台領取限量小禮物，夜間活動方面，「Chill喊派對」與「Chill吼狂歡」主打青年族群，結合音樂、燈光與在地美食，其中12月21日「Chill吼狂歡」將邀集全台六組樂團同台演出，24日平安夜將舉辦壓軸的「Chill爆之夜」演唱會，邀請多位知名藝人接力登台，為活動掀起最高潮。

除了舞台演出，活動也安排聖誕盃歌唱比賽、手作體驗及在地美食市集，內容橫跨國語、台語、客語與新住民語言，展現多元文化包容特色，縣府邀請全國民眾於歲末時節前往參與「2025苗栗耶誕城」，感受客庄冬季的節慶氛圍，也期望藉由活動推廣苗栗文化與城市形象，打造兼具娛樂與文化內涵的冬季節慶。