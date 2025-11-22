2025苗栗陶藝術節 十週年三大主題展與戶外慶典熱烈展開

▲2025苗栗陶藝術節隆重開幕，十週年三大主題展與戶外慶典熱烈展開。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗陶藝術節邁入第10年，苗栗縣政府於今(22)日在苗栗陶瓷博物館盛大舉辦「2025苗栗陶藝術節」，以「可能之外 · Outside of Possible」為主題，規畫3大展覽以及小旅行、才藝競賽、捏陶競賽等，副縣長邱俐俐與立委邱鎮軍、議員孫素娥、曾美露、徐筱菁、張志宇、楊明燁、公館鄉長何在鑫及地方代表等共同啟動系列活動，邀請全國民眾與國際友人齊聚苗栗，欣賞陶藝之美感受苗栗獨特的人文底蘊。

廣告 廣告

▲展館一隅。

「2025苗栗陶藝術節」展期自開幕(11月22日)至2026年1月4日止。今年適逢十週年，特別邀請國立臺南藝術大學朱芳毅助理教授擔任策展人，以「可能之外・Outside of Possible」為策展主題，規劃三大展覽，匯聚國際及在地創作者作品，呈現陶土從傳統技法至當代創作的多元語彙與跨域可能，展現苗栗作為臺灣陶藝重鎮的文化能量與創新實力。

文觀局長林彥甫表示，本屆展覽重點包括「國際當代陶瓷主題展」、「臺灣陶藝薪傳成就獎特展」及在地陶藝延伸展區。「國際當代陶瓷主題展」邀集多位國內外具代表性的陶藝家作品，包括美國Andrea Moon、中國香港尹麗娟、日本小島修、真世土マウ、鍾雯婷、韓國李春福、臺灣蔡宗隆、施宣宇，以及中青代藝術家新加坡林善春、韓國高于晶、臺灣林精哲、王言然、李思樺、童品元、高辰翔、張暄愛等，呈現當代陶藝在媒材、造型與創作理念上的多元面貌。

「臺灣陶藝薪傳成就獎特展」則聚焦長期耕耘陶藝創作與技藝傳承的曾樹枝藝術家，彰顯臺灣陶藝深厚的文化底蘊及世代技藝的延續。於戶外同時設置沉浸式「茶席陶藝互動區」，讓民眾透過品茗與器物觀察，細細體驗陶器的器形比例、釉色流動及柴燒紋理之美，深化參觀體驗。

副縣長邱俐俐指出，國際當代陶瓷主題展以國際視野為核心，匯聚多位具代表性的當代陶藝家作品；臺灣陶藝薪傳成就獎特展則表彰長年耕耘陶藝創作與技藝傳承的臺灣藝術家，彰顯在地文化厚度與藝術精神，也鼓勵新一代陶藝家承襲與創新，傳達對陶藝文化的敬意。

邱俐俐副縣長強調，本次活動期間，匯集苗栗縣內49家陶窯共同打造專屬苗栗陶品牌形象，完整呈現地方陶藝產業的特色與創新能量。「2025苗栗陶藝術節」以十週年為新的里程碑，透過展覽、表演、市集及互動體驗，讓陶藝走入生活、貼近民眾，也進一步彰顯苗栗作為臺灣陶藝重鎮的文化亮點與國際能見度，歡迎全國民眾於展期內踴躍參觀及參與年度盛事。