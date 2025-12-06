2025茄紅橘香稻芎林番茄產業文化活動 打造更友善農村環境

芎林農村好店以推廣在地農特產、推動食農教育為主，同時支持小農銷售與促進社區活力的重要基地。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

「二０二五茄紅橘香稻芎林番茄產業文化活動」周休二日兩天於芎林鄉農會農民直銷站富林店盛大登場，現場規劃番茄苗免費種植體驗及推彈珠等體驗活動，還準備古早味爆米香、客家粢粑供民眾免費品嘗，並同步舉辦「農村好店開幕儀式」，象徵芎林農業與地方產業鏈再向前邁出重要一步。

農業處表示，芎林鄉近年在農會、青農返鄉力量及社區夥伴的共同投入下，從番茄、蔬菜、柑橘到稻米，小農以友善耕作、精緻農法及品牌行銷重新打造芎林的農產價值；青農更透過創新技術與多元體驗活動，為傳統農村注入新的能量，讓芎林成為兼具農產實力與文化魅力的地方亮點。

兩天活動豐富多元，包括番茄苗免費種植體驗，邀請大小朋友動手栽種，從幼苗認識作物生長；備受歡迎的古早味童玩「推彈珠」，讓孩子在最單純的遊戲中，體驗過往世代的童年樂趣。

還有受到大小朋友歡迎的第七屆「萌Q買菜趣」，親子教育娛樂的活動，讓三至七歲的小朋友體驗自己買菜的樂趣，在遊戲中挑選正確的蔬果獲得分數，挑選正確的蔬果可帶回家，前三名還能獲得農會禮券。

為支持永續，活動也推出「減碳行動送好禮」，只要民眾搭乘幸福巴士或騎乘 YouBike 抵達活動現場，即可兌換「有機蔬菜」一包，農會希望在享受活動的同時，也以行動落實低碳生活，共同打造更友善的農村環境

而新開幕的農村好店則將推廣在地農特產、推動食農教育、支持小農銷售與促進社區活力的重要基地，深化產地品牌形象，讓更多民眾看見芎林農業的價值與努力。