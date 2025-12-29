2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會 萬人茄萣賞夕陽嘗美食共度浪漫週末

鍾和風/高雄報導

高雄市政府觀光局主辦之「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」，於（28日）於興達港觀光漁市熱鬧登場。活動由茄萣國小宋江陣表演熱力開場，並接續由三度榮獲米其林一星的餐廳「HAILI」主廚康仁維，與觀光局長高閔琳、百萬網紅Youtuber展榮與展瑞，以在地食材烏魚創作「茄萣印象：烏魚三色」海味料理。現場集結30家在地美食業者，以及3位實力派歌手陳思安、方立維及林宗興演出。茄萣區興達港觀光漁市不僅大方贈送現作魚丸，更特別推出烏魚子特賣會，現場熱鬧滾滾、買氣超旺。活動鄰近興達港絕美夕陽，伴隨現場歌聲，成功吸引破萬觀光人潮，讓民眾一同歡度愉快週末假期。

米其林一星餐廳主廚康仁維「茄萣印象：烏魚三色」海洋料理。(圖/高市觀光局提供)

觀光局長高閔琳表示，茄萣是高雄臨海最北的行政區，不僅擁有豐富的人文歷史，每年吸引黑面琵鷺前來過冬的濕地多元自然生態，更是高雄生產烏魚子的重鎮，品質深受國內外觀光客喜愛。觀光局首度於興達港辦理「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」，特別邀請米其林一星餐廳主廚康仁維，以法式料理手法烹調茄萣在地新鮮食材烏魚鰾與烏魚子，重新詮釋台式鹹豆漿，為現場觀眾帶來一道充滿海味與鮮味、名為「茄萣印象：烏魚三色」的創意海洋料理。活動結合茄萣烏金特色、音樂及美食市集，成功吸引超過萬名遊客造訪；讓遊客在夕陽下聽著歌手演唱、品嘗在地美食、採買漁市新鮮魚貨，順遊茄萣周邊景點，感受北高雄獨有的「海味」風情。

觀光局說明，為深化在地連結，活動特別邀請海洋委員會海洋保育署鯨豚觀察員張景昱，現場分享臺灣海洋與烏魚生態、茄萣的捕烏文化，以及茄萣「蟯港人文協會」吳宗育會長與蘇福男老師現場解說興達港潟湖地理的曬鹽文化及捕烏傳承。在地知名店家「老巫咖啡-義式廚房」示範烏魚子燉飯，還有台菜私房料理「港馨合苑」執行長吳懿恆示範創意烏魚排料理。市集現場茄萣店家雲集，包括「保德號餅舖」、「德興堂中藥行」、「丸群號」、「方塊魚餅」、「顏老闆炸雞」、「高雄興達港區漁會」等熱情出攤，多家業者備貨充足仍供不應求，展現茄萣美食集客力。

百萬網紅遊客Youtuber展榮與展瑞，因現場粉絲反映熱烈，加碼演唱「月光族」，並參與「烏魚子特賣會」，對在地人「高雄式熱情」留下深刻印象。歌手陳思安帶來江蕙組曲，《惜別的海岸》、《甲你攬牢牢》及《酒後的心聲》；方立維帶來《水缸著火》、《妳不用曉得》；搖滾歌手林宗興帶來《你的花洋裝》、《咱上愛的所在》等。活動最後由「高雄極限火舞團」，以精彩的低溫火焰大飛輪搭配獨門噴火技術，為本年度首次舉辦的「2025茄萣烏金大賞」活動帶來不同凡響的視覺饗宴並劃下完美句點。來自台南的遊客周先生表示，假日都會與家人來茄萣採買魚貨，今天參加活動買到特賣會的烏魚子，現場打卡還送一台斤的魚丸，直呼不虛此行。

觀光局補充，高雄歲末活動精彩不間斷，「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會卡司陣容堅強，有告五人、八三夭、LuLu黃路梓茵、芒果醬等多組人氣歌手，歡迎大家暖冬出遊，順遊高雄海線各景點，來高雄跨年住一晚。更多資訊請上「高雄旅遊網」（https://khh.travel）、FB粉專及IG查詢。