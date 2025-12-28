2025草屯聖誕煙火嘉年華 安心亞與草屯囝仔兩日接力壓軸落幕

2025草屯聖誕煙火嘉年華活動，在璀璨煙火秀後精彩落幕。(草屯鎮公所提供)

「2025草屯聖誕煙火嘉年華」二十七、二十八日兩天於酷比親子運動公園火熱登場，活動集結聖誕氛圍、美食市集、星光演唱會、璀璨煙火等吸睛元素於一身，吸引了許多草屯鎮居民和來自全國各地的遊客共襄盛舉，提前迎接2026年，不亞於六都跨年晚會等級的盛大活動。

首日活動，從下午開始的美食文創主題市集搶先吸引眾多人潮，香氣撲鼻的美食攻佔遊客錢包，在現場消費滿五百元還能換好禮，於草屯周邊合作店家消費也能來到現場兌換紀念品，多重好康紛紛讓各地遊客趨之若鶩！

下午三點由十四組草屯鎮在地學校或優秀團隊接力展開序幕，包含有曾獲南投縣長許淑華接見的大學考試音樂系長笛榜首李盈箴、中原國小舞龍隊、草屯國中柔道隊、日新國中太鼓隊、旭光高中空手道隊帶來特殊才藝，還有坪頂國小的獨輪車表演，讓人目不暇給，此外還有敦和國小、土城國小、草屯國小、富功國小、平林國小、碧峰國小、虎山國小接連帶來活力舞蹈，由莘莘學子展現草屯亮眼的藝文實力。

首日晚會由人氣男團FEniX、偶像歌手CN吳承恩、實力新人ZORN鍾卓融接力演出炒熱氣氛，最後由女神安心亞擔綱壓軸大秀舞技及新歌組曲，招牌歌曲〈呼呼〉音樂一出，現場眾人歡呼尖叫聲四起，隨著最後長達十分鐘的璀璨煙火秀精彩圓滿落幕。

二十八日活動，由嘻哈天團「草屯囝仔」擔任壓軸演出，由草屯鎮長簡賜勝力邀回到故鄉開唱的他們，一連帶來五首歌曲回饋家鄉歌迷，其中也包含〈少年家〉、〈放蕩不羈〉、〈愛我你會死〉等膾炙人口的經典歌曲，全場一同High唱也展現草屯囝仔的超高人氣，最後還跟歌迷一同倒數迎接長達十五分鐘的煙火秀。

鎮長簡賜勝表示，三場系列活動在今日劃下句號，除了意猶未盡之外，還有更多的感動和驕傲，從舞台設計到整體規模，都媲美跨年晚會等級，可說是草屯鎮數一數二的盛事。

簡賜勝說，感謝南投縣長許淑華及縣府團隊對草屯鎮的支持和經費補助，從平安夜(二十四日)溫馨的點燈晚會，到本周末兩日二十七、二十八日)盛大的嘉年華主題日，當中包含眾多在地教會和學校單位共同參與，讓大眾看見草屯的藝文實力，連續兩天眾星雲集的演唱會也讓草屯鎮充滿了年輕的活力，更讓大眾看到草屯也能打造出不亞於六都跨年晚會等級的盛大活動。

簡鎮長也表示，經過了這次的豐富經驗，草屯鎮公所也會持續推出相關大型觀光活動，讓草屯成為充滿活力的城鎮，敬請大眾多多給予鼓勵和支持。