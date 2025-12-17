「2025草屯聖誕煙火嘉年華」群星演唱、市集、煙火嗨翻天！

【記者 謝雅情／南投 報導】為迎接年末旅遊旺季，南投縣政府與草屯鎮公所首度攜手合作，整合在地教會與觀光資源，推出歷年規模最大的「草屯聖誕煙火嘉年華」。活動將於12月24日、27日及28日登場，不僅有連續三晚的璀璨煙火秀，更邀請安心亞、在地天團草屯囝仔等豪華卡司接力演出，打造草屯最熱鬧的冬季盛宴。

17日在草屯鎮公所舉辦的記者會，由薪傳舞蹈團小朋友的精彩表演揭開序幕，草屯鎮長簡賜勝偕代表縣長許淑華出席的縣府觀光處長陳志賢，以及縣議員廖梓佑、林友友、莊士傑等佳賓，共同宣示了這場聖誕煙火嘉年華的三大亮點，包括點燈儀式、群星演唱會以及連續三場的煙火大秀。

草屯鎮長簡賜勝指出，這場聖誕煙火嘉年華能夠盛大舉辦，要特別感謝縣長許淑華的提醒與建議，而且支持大力補助經費，才成就了規模為歷年草屯最大聖誕節盛會，這不僅是音樂盛會，更蘊含地方文化、豐富市集及璀璨煙火，納入學校、在地企業與教會力量，並結合稻草文化節，讓遊客看見不一樣的草屯。

活動將於12月24日晚間7點，在草屯鎮演藝中心戶外廣場由「聖誕點燈晚會」揭開序幕，邀請基督徒歌手羅美玲溫暖獻唱，並點亮主題聖誕樹燈，當然還有最受期待的首場煙火秀。

隨後27日、28日週末，則從下午3點起，在草屯酷比親子運動公園，由安心亞、FEniX、CN 吳承恩、ZORN、AKB48 Team TP、阿蘭AC、聖恩等超人氣歌手輪番上陣，並由在地嘻哈團體「草屯囝仔」擔任壓軸，結合音樂、市集與文化，展現草屯的生命力。

許縣長帶領縣府團隊推動在地觀光，縣府觀光處長陳志賢表示，感謝交通部觀光署補助及草屯鎮公所合辦，除了聖誕活動外，縣府目前正積極推動九九峰氦氣球樂園的建設與啟用事宜，很快就能串聯九九峰氦氣球與南投花卉嘉年華，透過一系列活動拉抬草屯觀光。

觀光處陳處長補充說，「2025南投花卉嘉年華」系列活動，21日將舉辦草屯花海焢窯活動，接下來更要迎接梅花與櫻花季的到來，歡迎民眾到南投賞花、泡湯、看煙火。詳細資訊請至活動官網 (http://2025caotunchristmas.weebly.com) 或草屯鎮公所臉書粉絲專頁查詢。（照片記者謝雅情翻攝）