2025草屯聖誕煙火嘉年華 群星演唱、煙火嗨翻天

記者張益銘／南投報導

為迎接年末旅遊旺季，南投縣政府與草屯鎮公所首度攜手合作，整合在地教會與觀光資源，推出歷年規模最大的「草屯聖誕煙火嘉年華」。活動將於12月24、27及28日登場，不僅有連續3天晚上的璀璨煙火秀，更邀請安心亞、在地天團草屯囝仔等豪華卡司接力演出，打造草屯最熱鬧的冬季盛宴。

草屯鎮公所與南投縣政府今（17）日舉行活動記者會，由薪傳舞蹈團小朋友的精采表演揭開序幕，草屯鎮長簡賜勝與代表縣長許淑華出席的縣府觀光處長陳志賢，以及縣議員廖梓佑、林友友、莊士傑等佳賓，共同宣示這場聖誕煙火嘉年華的3大亮點，包括點燈儀式、群星演唱會以及連續3場的煙火大秀。

簡賜勝指出，這場聖誕煙火嘉年華能夠盛大舉辦，要特別感謝許淑華的提醒與建議，而且支持補助經費，才成就這場草屯規歷年來規模最大的耶誕節盛會，這不僅是音樂盛會，更蘊含地方文化、豐富市集及璀璨煙火，納入學校、在地企業與教會力量，並結合稻草文化節，讓遊客看見不一樣的草屯。

嘉年華活動於12月24日晚間7時在草屯鎮演藝中心戶外廣場由「聖誕點燈晚會」揭開序幕，邀請基督徒歌手羅美玲溫暖獻唱，並點亮主題耶誕樹燈，當然還有最受期待的首場煙火秀。

隨後27、28日週末，則從下午3時起，在草屯酷比親子運動公園，由安心亞、FEniX、CN 吳承恩、ZORN、AKB48 Team TP、阿蘭AC、聖恩等超人氣歌手輪番上陣，並由在地嘻哈團體「草屯囝仔」擔任壓軸，結合音樂、市集與文化，展現草屯的生命力。

陳志賢表示，感謝交通部觀光署補助及草屯鎮公所合辦，除了耶誕活動外，縣府目前正積極推動九九峰氦氣球樂園的建設與啟用事宜，很快就能串聯九九峰氦氣球與南投花卉嘉年華，透過一系列活動拉抬草屯觀光。

陳志賢說，「2025南投花卉嘉年華」系列活動，21日將舉辦草屯花海焢窯活動，接下來更要迎接梅花與櫻花季的到來，歡迎民眾到南投賞花、泡湯、看煙火。

「2025草屯聖誕煙火嘉年華」今（17）日在草屯鎮公所舉辦記者會。（記者張益銘攝）

