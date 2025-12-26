2025草屯聖誕煙火嘉年華 閃亮跨年前最後周末

「2025草屯聖誕煙火嘉年華」活動介紹。(圖：南投縣府提供)

「2025草屯聖誕煙火嘉年華」二十七、二十八日兩天將在跨年前最後一個周末假日，於草屯鎮酷比親子運動公園火熱登場，首日晚會由人氣男團FEniX、偶像歌手CN吳承恩、實力新人ZORN鍾卓融接力演出炒熱氣氛，女神安心亞更擔綱壓軸大秀舞技及新歌組曲，包括招牌歌曲「呼呼」，預料音樂一出勢必引來歡聲尖叫，晚會最後以長達10分鐘的璀璨煙火秀，為精彩的首日星光演唱會劃下句點。

縣府觀光處指出，草屯九九峰氦氣球樂園，明年初即將試營運，縣府希望藉由2025南投花卉嘉年華首度與草屯鎮所合作辦理「草屯聖誕煙火嘉年華」先行炒熱氣氛，感謝交通部觀光署對於花卉嘉年華系列活動的支持，共同推動冬季的觀光熱潮。

周末兩天活動集結聖誕氛圍、美食市集、星光演唱會、璀璨煙火等吸睛元素於一身，堪稱是2025年終草屯鎮的最大盛事。午後開始的美食文創主題市集，只要在現場消費滿五百元還能換好禮，於草屯周邊合作店家消費也能來到現場兌換紀念品，多重好康回饋給各地湧到的遊客！

二十七日下午3點起，由14組草屯鎮在地學校或優秀團隊接力展開序幕，有長笛李盈箴、中原國小舞龍隊、草屯國中柔道隊、日新國中太鼓隊、旭光高中空手道隊帶來特殊才藝，還有坪頂國小的獨輪車表演，敦和國小、土城國小、草屯國小、富功國小、平林國小、碧峰國小、虎山國小也接連帶來活力舞蹈，由莘莘學子展現草屯亮眼的藝文實力。

草屯鎮長簡賜勝表示，「2025草屯聖誕煙火嘉年華」是首度由草屯鎮公所與縣府合作舉辦的聖誕節活動，特別要感謝許淑華縣長對草屯鎮觀光旅遊及民生發展的大力支持，從舞台設計到整體規模，都媲美大型跨年晚會，歡迎全國遊客來到宜居城市南投縣、幸福鄉鎮草屯鎮，體驗南投縣第一大鎮的文化魅力。

二十八日的星光演唱會則是由身為草屯之光的嘻哈天團草屯囝仔回鄉擔任壓軸演出，將帶來多首膾炙人口的經典歌曲與歌迷同樂，同場還有人氣女團AKB48 Team TP、人氣歌手阿蘭 AC、偶像歌手聖恩，都將紛紛登台接力演出。最後再以長達十五分鐘的煙火秀登場點亮夜空。