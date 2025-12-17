2025草屯聖誕煙火嘉年華 12/24、12/27、12/28盛大登場

議員鎮代里長眾多嘉賓來相挺，歡迎遊客到草屯同歡。（記者扶小萍攝）





在南投縣長許淑華的建議與縣府支持下，草屯鎮將帶來歷年規模最盛大的煙火嘉年華與大卡司星光晚會，鎮長簡賜勝17日上午主持2025草屯聖誕煙火嘉年華記者會，與來賓們啟動114年聖誕盛典，今年的草屯鎮聖誕節不同以往，活動豐沛，不僅是音樂盛會更集地方文化、豐富市集及璀璨煙火於年終，並與鎮民迎接新的一年。

簡鎮長表示，草屯鎮有史以來首度擴大舉辦的煙火嘉年華，邀請全鎮教會共同參與，草屯教會特別多，以往都自行舉辦聖誕報佳音等，在地企業亦會自發性地舉辦聖誕活動，公所希望與教會共同歡慶聖誕節，許多年輕人也喜歡過個熱鬧開心的聖誕節，今年有煙火、藝文、音樂晚會，27、28日兩場盛會，邀知名歌手安心亞、草屯囝仔等大卡司與鄉親同樂，連續三晚（12/24、12/27、12/28）都有璀璨煙火秀點亮夜空並帶來豐富的視覺盛宴。希望全民參與帶動、活絡草屯。

縣府陳處長、簡鎮長與議員啟動聖誕煙火活動。（記者扶小萍攝）

縣政府觀光處長陳志賢則說榮幸代表許縣長出席記者會，公所配合南投花卉嘉年華系列活動推出包括21日花海田野焢窯、24日聖誕點燈、27日及28日煙火音樂市集等，許縣長至為重視草屯觀光發展，公共建設都陸續展開。相信各項活動會吸引國內外遊客前來。

簡鎮長歡迎遊客到草屯過聖誕及星光音樂會。（記者扶小萍攝）

縣議員林友友、廖梓佑、莊士傑、及唐曉棻、李洲忠派助理與主任、鎮民代表與多名里長等都到場相挺，肯定此次活動勢必轟動。

薪傳舞蹈團帶來精彩表演揭序幕。（記者扶小萍攝）

今年規劃三日活動，12月24日（三）19：00於草屯鎮演藝中心戶外廣場舉辦聖誕點燈晚會將舉行聖誕樹點燈儀式，由基督徒歌手羅美玲溫暖開唱，並搶先展現首場煙火秀，為連續三日的節慶揭序幕。27日(六)、28日(日)的星光晚會於草屯鎮酷比親子運動公園舉行，匯聚豪華卡司安心亞、FEniX、CN吳承恩、ZORN、AKB48 Team TP、阿蘭 AC、聖恩等藝人，並由身為草屯之光的在地嘻哈天團草屯囝仔壓軸演出。

公所表示，此次在場地規劃、周邊配套、節目安排等都將呈現盛大的規模，不僅結合多位超人氣藝人歌手，還有在地學校與團隊參與，希望帶給鎮民、遊客更豐富多元的年末體驗。

期待透過美食、音樂與藝文的號召，讓更多遊客來到草屯觀光旅遊，探索草屯在地文化魅力、看見草屯的生命力。因活動舉辦時間鄰近跨年，草屯鎮也藉此具備跨年晚會等級的活動，提前與民眾共同迎接2026年。詳情可至2025草屯聖誕煙火嘉年華官方網站(http://2025caotunchristmas.weebly.com/)或草屯鎮公所FB粉絲專頁。



