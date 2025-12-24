2025草屯聖誕點燈 吸引鎮民教友共度平安夜

草屯鎮長簡賜勝與嘉賓啟動聖誕點燈活動。（草屯公所提供）





2025草屯聖誕煙火嘉年華於24日晚間在草屯鎮演藝中心舉行首場「聖誕點燈晚會」活動，吸引許多鎮民與教友們，在溫暖的祝福聲與悠揚音樂中共度平安感動的聖誕夜。

聖誕夜活動由草屯在地教會率先登場，透過詩歌讚美吟唱與舞蹈演出，為晚會揭開溫馨序曲，也讓現場民眾沉浸在平安夜特有的靜謐與祝福氛圍中。隨後基督徒知名歌手羅美玲登台獻唱，以充滿溫暖的歌聲，陪伴民眾在平安夜中細細感受音樂所傳遞的感動，氣氛溫馨動人。

草屯鎮民眾共享平安夜。（草屯公所提供）

草屯鎮長簡賜勝表示，聖誕節是一個充滿愛與分享的節日，今年特別邀請在地教會、藝人與鎮民一同參與，希望透過音樂、信仰與祝福的力量，讓鎮民在忙碌的一年尾聲，能感受到來自草屯的溫暖與關懷；也期盼透過這樣的活動，凝聚社區情感，讓更多人看見草屯的生命力與人情味。

廣告 廣告

活動中並由牧師帶領平安夜祈福儀式，為草屯獻上平安祝禱，為鎮民家庭、孩童與長者送上誠摯祝福，期盼新的一年充滿希望與喜樂。

祈福儀式後進行聖誕樹點燈，象徵希望與光明正式點亮，現場在燈光與掌聲中迎來平安夜最感人的時刻。更令人驚艷的是草屯鎮首場煙火秀，煙火於夜空中綻放，為平安夜增添色彩也為接續展開的節慶注入溫暖而動人的開場氛圍，讓民眾提前感受草屯聖誕煙火嘉年華的璀璨。

「2025 草屯聖誕煙火嘉年華」接續將於27日、28日在草屯鎮酷比親子運動公園旁廣場舉行嘉年華主題日，邀請多組人氣藝人與在地優秀演藝團隊輪番演出，並於晚間施放大型煙火秀，延續草屯聖誕節的熱鬧氛圍，陪伴民眾迎接即將到來的 2026 年。活動詳情可上2025草屯聖誕煙火嘉年華官方網站(http://2025caotunchristmas.weebly.com/)或草屯鎮公所FB粉絲專頁。

更多新聞推薦

● 北市隨機攻擊事件後戒備跨年、春節維安 北市府：12/26測試細胞簡訊發送