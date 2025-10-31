2025草嶺古道芒花季登場！11月起季節限定美景、活動亮點、接駁專車、交管資訊一次看！

秋天限定的銀白浪漫，草嶺古道上芒花隨風搖曳，每年吸引逾9萬名遊客慕名而來。「草嶺古道芒花季」已邁入第24年，今年活動將於11月1日～11月30日登場，一同走進秋日花浪，感受如詩如畫的季節之美。

（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）

草嶺古道芒花季（圖片來源：Getty Creative）

2025草嶺古道芒花季資訊

◆活動日期：11/1～11/30（每週六、日限定）

◆更多資訊：2025草嶺古道芒花季官網、東北角之友FB

◆交通管制：配合「2025草嶺古道芒花季活動」交通管制時間為11/1、11/2、11/8、11/9、11/15、11/16、11/22、11/23、11/29、11/30，上午8:00～14:00，除住戶及東北角芒花專車外，一般遊客車輛禁止進入。

廣告 廣告

◆交通資訊：

-大眾運輸：

基隆客運791(國家新城-福隆)→遠望坑口站下車→步行半小時。

新巴士F831(貢寮火車站-鶯歌石)貢寮車站→遠望坑親水公園站下車

大里火車站步行約400公尺，約5分鐘路程(大里遊客中心)。

國光客運1737(鶯歌石-頭城)→天公廟站下車。

-自行開車：國道1號→八堵交流道下→省道臺62線→省道臺2線

草嶺古道芒花季活動亮點

今年除了在草嶺古道欣賞滿山搖曳的芒花外，每逢週五、六、日更安排了精采的周邊活動。

＊芒花為主題的意象打卡

時間：11/1～11/30芒花季活動期間9:00～17:00

地點：福隆遊客中心、大里遊客中心、遠望坑親水公園

＊芒著走花時間市集

時間：11/1、11/2、11/8、11/9、11/15、11/16、11/22、11/23、11/29、11/30，芒花季期間每週六、日9:00～16:00

地點：大里遊客中心廊道

＊虎字碑拓碑體驗

時間：11/1、11/2、11/8、11/9、11/15、11/16、11/22、11/23、11/29、11/30，芒花季期間每週六、日10:00～15:00

地點：大里遊客中心

參加方式：於大里遊客中心採每日現場報名（每日20名，額滿即止）

完整拓碑時間約需要1小時，請自行預估時間

＊手作體驗：首度於平日(週五)增設平日手作場次

時間：10/31、11/1、11/7、11/8、11/14、11/15、11/21、11/22、11/28、11/30，芒花季期間每週五及假日13:30～14:30

地點：大里遊客中心 視聽教室

內容：星空酒、茶香午安枕、海廢玻璃小夜燈等多場DIY體驗活動

參加方式：採網路報名為主，部分名額保留現場報名（報名網站近期將公布）

＊芒花季導覽解說：

地點：大里遊客中心

時間：11/1、11/2、11/8、11/9、11/15、11/16、11/22、11/23、11/29、11/30，芒花季期間每週六、日9:00～17:00

參加方式：請直接洽詢大里遊客中心服務台（電話：03-9780727）

古道尋寶抽好禮，收集限量徽章

活動期間，主辦單位與健行筆記合作推出「草嶺古道寶石任務」，在秋日山林間展開一場趣味健行挑戰。下載「健行筆記app」，搜尋「2025草嶺古道芒花季 寶石任務」活動頁面，在草嶺古道7處特色地景蒐集虛擬寶石，完成任務即可獲得線上證書，還有機會抽中住宿券及限量徽章套組。

雙路線芒花主題小旅行

今年特別推出兩條限定路線，包括「草嶺古道健行趣一日遊」與「金芒舞秋風・九份小旅行一日遊」，無論是挑戰古道健行、探訪百年人文歷史，還是體驗手作樂趣、感受礦山風情，都能從不同角度細細品味秋日芒花的獨特魅力。

◆更多資訊與報名方式：芒花季-草嶺古道健行趣一日遊、芒花季-金芒舞秋風九份小旅行一日遊

虎字碑（圖片來源：Getty Creative）

芒花交通套票接駁專車

今年草嶺古道芒花季延續去年廣受好評的接駁服務，每週六、日推出60元「芒花專車」和329元「超值套票」等2款交通套票，輕鬆抵達步道口，不只可節省約40～60分鐘步行時間，超值套票更包含福隆便當及芒花紀念禮，還有限量市集消費券。

＊方案一：60元芒花專車～平價接駁直達步道入口

路線：福隆遊客中心 ⇄ 遠望坑口

適合對象：想用最簡單方式登古道的朋友

線上購票：交通套票60元芒花專車

＊方案二：329元超值套票（限量好康）～VIP專車直達登山口

路線：福隆遊客中心 ⇄ 遠望坑口清水公園第二停車場

超值好禮三重送：福隆便當兌換券乙張、芒花季限定紀念禮、大里市集50元消費抵用券（限量）

線上購票：交通套票329元芒花專車

60元芒花專車（圖片來源：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處）

329元芒花專車（圖片來源：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處）

草嶺古道芒花季聯名伴手禮

2025草嶺古道芒花季特別攜手在地名店「林元元餅舖」及「福容大飯店福隆」，推出兩款限定伴手禮：「虎字碑綠豆椪禮盒」與「山海慢旅貝果禮盒」。

「虎字碑綠豆椪」：將草嶺古道知名地標「虎字碑」融入糕點設計，綿密內餡與多層次口感交織，展現經典中式糕點的細膩風華，亦傳遞歷史古道的人文底蘊。

「山海慢旅貝果禮盒」：可自由搭配三種口味，其中更特別推出呼應芒花季的全新限定風味「塔香番茄」，鹹香中帶有義式香草氣息，口感獨特。

福容大飯店福隆一泊二食住房專案

福容大飯店福隆於11/1～12/30推出雙人一泊二食住房專案（原價NT$15,775元，優惠價NT$6,888元），入住即可享受精緻晚餐與豐盛早餐，加碼贈送「芒花季限定提袋」及「山海慢旅貝果禮盒」，數量有限，送完為止。

草嶺古道芒花季（圖片來源：Getty Creative）

資料來源：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處

資料整理：Vinge

👉 想看更多好吃好玩推薦歡迎加入粉絲團！