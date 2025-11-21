2025菁鑽聯盟公益年 攜手張榮發基金會捐贈56萬元善款

2025年菁鑽聯盟與張榮發慈善基金會共推愛心專案，每售出一張聯合貴賓券即提撥10%金額作為公益基金，共募集56萬元。(圖／長榮文苑提供)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】成立逾24年的「菁鑽聯盟」於11月在嘉義長榮文苑酒店舉行例會，集結全台13家五星級商務、休閒飯店及格上租車代表，共同回顧2025年度成果並展望未來發展。會中宣布「2025菁鑽聯盟公益年」圓滿落幕，聯盟與張榮發慈善基金會共同募集56萬元公益基金，捐贈給全台八家中小型社福團體。捐贈儀式由聯盟秘書長蘇筱斐與基金會董事長吳景明共同主持，並由雲林縣小天使發展協會理事長林甘代表受贈，象徵聯盟在企業永續與公益行動上的重要里程碑。

菁鑽聯盟今年以「公益年」為主題，推動「聯合貴賓券」公益專案，每售出一張即提撥10%作為公益基金。最終募集的56萬元捐助八家長期關懷弱勢、兒少扶助與長照的社福單位。過去數月間，各會員飯店於擔任例會東道主期間，也陸續走訪在地社福機構，從南到北傳遞愛心，盼透過旅遊延伸更多社會關懷。

長榮文苑酒店蘇筱斐總經理及鄧祥仁業務總監特別偕同張榮發慈善基金會前往東石鄉掌潭社區長照據點關懷長者，致贈酒店自製的雅緻鳳梨酥禮盒。(圖／長榮文苑提供)

該月例會亦安排嘉義在地公益行動，11月20日由長榮文苑酒店總經理蘇筱斐率領團隊，偕同張榮發慈善基金會前往東石鄉掌潭社區長照據點關懷長者，致贈手工鳳梨酥並陪同參與環保植栽手作，場面溫馨，基金會與飯店主管也與據點工作人員交流，了解偏鄉長照需求。掌潭社區發展協會並代表致贈感謝狀，肯定長榮文苑酒店長期投入地方公益。

此外，例會中也舉行秘書長交接典禮，由長榮文苑酒店總經理蘇筱斐卸任，新任秘書長由高雄鈞怡大飯店總經理陳祖緯接任。在礁溪麗翔酒店董事長張正光監交下，完成象徵傳承與新篇章的交接。年輕的新任秘書長具有國際視野與市場敏銳度，未來將以「智能化」與「永續」為核心方向，帶領菁鑽聯盟面向新世代旅遊市場。

菁鑽聯盟秘書長交接儀式，現任秘書長嘉義長榮文苑酒店總經理蘇筱斐(右)將印信交接給新任秘書長高雄鈞怡大飯店總經理陳祖緯(左) 。(圖／長榮文苑提供)

深耕國旅多年的「聯合貴賓券」以3,999元的價格提供全台飯店住宿、美食與租車多元選擇，長期深受企業與消費者信賴。菁鑽聯盟表示，未來將持續以專業與合作為基礎，凝聚旅宿產業力量，讓善與美在旅程中流動，成為台灣最具溫度的款待象徵。