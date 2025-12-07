2025華友聯家族活動-萬人迷音浪演唱會 邀住戶共同迎接年度盛典

華友聯董事長陸炤廷（左2）與衛武營藝術總監簡文彬（右2）、衛武營童樂節角色花露露、 華友聯Hito熊等一同啟動點燈儀式。 （記者王正平翻攝）

記者王正平/高雄報導

在迎接歲末佳節的時刻，華友聯集團再次於衛武營國家藝術文化中心舉辦年度家族活動，今年活動以「2025 華友聯萬人迷音浪演唱會」為主題，結合黃昏市集、環保禮 品、聖誕點燈與音浪演唱會，邀請住戶共同迎接年度盛典。

華友聯集團董事長陸炤廷表示，今年適逢華友聯建設成立第 17 年，企業不僅持續深耕南臺灣住宅開發，更積極導入 國際合作與永續精神，近年更與台灣三井不動產展開密切合作交流。在「永續建築、美好 生活」的集團理念下，華友聯以國際視野落實於地方，並透過年度家族活動回饋長期支持 的住戶家庭，並將此概念延伸到於建案推行的「永續建築」方向，包含材料選用、生活機 能設計與社區友善規劃，與三井集團所提倡的「與環境共生的城市模型」不謀而合。

華友聯持續以「永續」為核心，現場設置特色市集，華友聯住戶都能憑自家研發的 APP「華友聯Family」報名並領取以寶特瓶回收紗製成的環保運動毛巾，手持印著可愛吉 祥物-Hito熊的環保毛巾一起high翻音浪演唱會，便利又環保。

衛武營聖誕點燈於六日傍晚登場 ，華友聯董事長陸炤廷與衛武營藝術總監簡文彬、衛武營童樂節角色花露露、 華友聯Hito熊一同啟動點燈儀式，希望讓住戶與城市共享節慶氛圍，也象徵企業在地扎根 、照亮社區每個角落的初衷。

晚間的「華友聯萬人迷音浪演唱會」是活動的高潮，由Hito熊率先開場並帶來今年與 人氣創作團體U:NUS合作的歲末補漆主題曲〈刷到臉紅紅〉，日前社群上「刷到臉紅紅 Reels舞動挑戰」，董事長陸炤廷親自帶領團隊跟著舞動、關係企業H會館、清水漾，卡 羅幼兒園及各接待中心也共襄盛舉，眾多歌迷一同創作及熱舞，引爆網路熱潮，並於演場 會現場開放影片人氣獎得主進入VIP專區，近距離享受舞台魅力！緊接著由「LuxyGirls美 式啦啦隊」熱力演出炒熱全場氣氛，人氣創作男團「U:NUS」隨後登台，帶來多首熱門的 創作曲目，而最終登場的全能音樂人「婁峻碩」則以震撼舞台與高人氣演出，為整晚活動 畫下最高潮的句點。

華友聯集團家族活動已行之有年，如中秋萬人烤肉電音派對、勇闖高雄義大遊樂園、 壽山動物園「華友聯動物狂歡派對」、衛武營「華友聯家族週年共響派對」，今年同樣於 衛武營戶外劇場舉行「萬人迷音浪演唱會」，華友聯家族活動陪伴住戶度過一年又一年， 也象徵企業在地深耕、與居民共同生活的長遠承諾。

華友聯集團舉辦年度家族活動，今年以「2025 華友聯萬人迷音浪演唱會」為主題，結合黃昏市集、環保禮 品、聖誕點燈與音浪演唱會，邀請住戶共同迎接年度盛典。 （記者王正平翻攝）

華友聯集團董事長陸炤廷表示，「家 族活動不僅是企業與住戶的年度相聚，更是傳遞企業核心精神的重要場景：建築不只是建 造房子，而是陪伴住戶打造生活。 」今年活動從永續市集、聖誕點燈與音樂內容，呼應 企業推動的永續建築方向，除了與三井集團合作的華泰案，正在規劃的 O10 聯開案，也 象徵華友聯對衛武營生活圈的長期投入，期望未來以更完整的生活藍圖，讓住戶真正感受 城市發展及建設公司的品牌價值。