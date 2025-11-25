2025華語演唱會資訊售票日期一次看！周華健、林憶蓮、丁噹、魏如萱、蔡依林⋯不斷更新
2025華語演唱會戰場競爭激烈，Jolin蔡依林年底唱進臺北大巨蛋，售票資訊公開！五月天跨年演唱會台中登場，六場時間快保留！江蕙台北小巨蛋安可場再度登場。李聖傑12月攻上台北小巨蛋；王心凌明年1月帶著巡演重返台北小巨蛋；羅志祥12月在台北小巨蛋開唱；民歌50+高峰會最終加場即將登場；周華健高雄演唱會11月登場。此外華語部分還有林憶蓮、頑童MJ116、血肉果汁機、李千娜、蔡淳佳、洪佩瑜、王若琳、宇宙人、小宇 宋念宇、許哲珮、林俊逸、邱鋒澤、李友廷、陳勢安、Whyte 壞特、張棟樑、落日飛車、魏如萱、陳昇⋯都將在今年開唱！喜歡華語音樂的你千萬不能錯過能聽到LIVE演唱的好機會，以下蒐集整理了2025年華語歌手重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆跟上流行！
全台演唱會攻略
●【全部】2025全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！
●【韓男團】Super Junior、TXT、NCT WISH、ATEEZ、TWS⋯行程全攻略
●【韓女團】TWICE、BABYMONSTER、QWER、Kep1er⋯不斷更新
●【華語】五月天、蔡依林、王心凌、頑童MJ116、江蕙⋯演唱會懶人包
●【東洋】King Gnu、ONE OK ROCK、tuki.、初音未來⋯追星必看
●【歐美】Doja Cat、OneRepublic、Blue、卡倫史考特、M2M⋯行程不停歇
●【粉絲見面會】李俊昊、町田啓太、李彩玟、俞利⋯訪台資訊
周華健《少年的奇幻之旅3.0》巡迴演唱會 #高雄場
●演出日期：2025.11.29（六）18:00
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：
－2025.06.27（五）11:00 台新銀行卡友優先購
－2025.06.28（六）11:00 拓元售票 全面開賣
●演出票價：NT$4280 / $3980 / $3680 / $3280 / $2880 / $2480 / $1880 / $800
李友廷 2025 秋季巡迴
●演出場次：
2025/12/05（五）19:30｜台北場 The Wall
2025/12/12（五）19:30｜台中場 Legacy台中
2025/12/19（五）19:00｜高雄場 LIVE WAREHOUSE小庫
●售票時間：2025/11/06（四）12:00 KKTIX（台北場）／iNDIEVOX
●售票連結：台北場｜台中場｜高雄場
李千娜《入戲》2025 台北演唱會
●演出時間：2025/12/06（六）19:30
●演出地點：台北國際會議中心 TICC
●售票時間：2025/10/02（四）13:30 寬宏售票
●演出票價：NT$3980／$3680／$3280／$2880／$1880／$1280
2025 洪佩瑜《開》北流演唱會
●演出時間：2025/12/06（六）19:30
●演出地點：臺北流行音樂中心
●售票時間：2025/10/18（六）12:00 KKTIX售票
●演出票價：NT$3,680 / $3,280 / $2,680 / $2,280 / $1,880 [全區座席]
Joanna Wang 王若琳 Nightfall Reverie 夜幕夢境
●演出時間：2025/12/06（六）17:30、20:30
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●售票時間：2025/10/15（三）12:00 官網售票
●演出票價：NT$4,000／$3,800／$3,600／$3,400／$13,800（包廂席A／3人）／$23,000（包廂席B／5人）
邱鋒澤 2025 全新專輯《Lines》北中南巡迴音樂會
●演出場次：
2025/12/07（日）19:00｜高雄場｜後台 Backstage Live
2025/12/27（六）19:00｜台中場｜Legacy Taichung
●售票時間：2025/10/31（五）12:00 KKTIX與全家便利商店
●演出票價：NT$1880／$900
陳勢安 Andrew’s Billboard Live TAIPEI
●演出日期：2025/12/12（五）18:30、2025/12/12（五）21:30
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●售票時間：2025/11/13（四）12:00 Billboard Live TAIPEI
●演出票價：NT$4,000／$3,800／$3,600／$3,400／$13,200（包廂席A／3人）／$22,000（包廂席B／5人）
「淳粹·25週年」蔡淳佳 Joi 世界巡迴演唱會
●演出時間：2025/12/13（六）19:00
●演出地點：Legacy TERA
●售票平台：udn售票網
●演出票價：NT$2680／$2025／$1825／$900（身障席，全區對號入座）
2025 羅志祥 30巡迴演唱會 台北站
●演出日期：2025.12.13 (六) 19:30／2025.12.14 (日) 18:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：2025.09.09 (二) 12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$4680 / $4280 / $3880 / $3480 / $2880 / $2480 / $1880 / $800
vivo x 宇宙人 [α：回到未來1986] 台北小巨蛋演唱會
●演出時間：2025/12/20（六）19:30
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：2025/10/18（六）12:00 拓元售票系統
●演出票價：NT$3600／$3300／$3000／$2800／$2600／$2000／$1800／$1500／$800
小宇 宋念宇《記得忘了我》平安夜 @ Billboard Live TAIPEI 演唱會
●演出時間：2025/12/24（三）20:00
●演出地點：Billboard Live TAIPEI
●售票時間：2025/10/16（四）12:00 Billboard Live售票
●演出票價：NT$4200／$4000／$3800／$3600／$13800（包廂席A／3人）／$23000（包廂席B／5人）
李聖傑 One Day直到那一天 世界巡迴演唱會 台北站
●演出時間：
2025/12/26（五）19:30 #加場
2025/12/27（六）19:30
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：2025/10/23（四）12:00 ibon售票（加場啟售）
●演出票價：NT$5280／$4880／$4280／$3880／$3280／$2280／$1980／$800
2025 許哲珮《Frozen Star》演唱會
●演出時間：2025/12/27（六）19:30
●演出地點：SUB LIVE
●售票時間：2025/10/15（三）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$1200／$600（身障票）
血肉果汁機2025建宮蓋廟-宇宙預言DLC
●演出日期：2025/12/27（六）19:00
●演出地點：高雄流行音樂中心
●售票時間：2025/09/27（六）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$2880（一樓搖滾區站席）／$2380／$1980／$1680／$1380（二樓座位區）
五月天 [回到那一天] 25週年巡迴演唱會－台中站・新年快樂版
●演出日期：
2025/12/27（六）
2025/12/28（日）
2025/12/31（三）
2026/01/01（四）
2026/01/03（六）
2026/01/04（日）
●演出地點：臺中洲際棒球場
●售票時間：拓元售票
－親子套票區：2025/11/09（日）11:00
－玉山卡友專區：2025/11/09（日）10:00
－全面啟售：2025/11/09（日）11:00
●演出票價：NT$4580／$3880／$3280／$2880／$2280／$1880／$1280
●跨年場票價：NT$5580／$4580／$3880／$3280／$2880／$2280／$1880
Whyte 壞特 2025 Live Concert《Boundary》
●演出日期：2025/12/28（日）19:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：2025/11/16（日）12:00 拓元售票
●演出票價：VIP座位區 $3,800／1樓座位區 $2,800／2樓座位區 $2,600／2樓站區 $1,600／身障席 $1,400
JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026
●演出日期：
2025/12/30（二）19:30
2025/12/31（三）19:30
2026/01/01（四）19:30
●演出地點：臺北大巨蛋
●售票時間：
－國泰世華CUBE信用卡優先購票：2025/11/22（六）10:00～12:00
－台灣大哥大 專區購票：2025/11/22（六）12:00
－JOLIN官網會員限量優先購票：2025/11/22（六）14:00～23:00
－全面開賣：2025/11/23（日）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$6,990 / NT$5,990 / NT$4,990 / NT$3,990 / NT$2,990 / NT$990 (全場均為座席)
張棟樑 “第21個故事” 巡迴演唱會 高雄站
●演出日期：2026/01/10（六）19:00
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：2025/11/07（五）18:00 KKTIX與全家便利商店
●演出票價：NT$4500／$4200／$3500／$3000／$2500／$1800（視線不良區）／$1750（身障席）／$1500（身障席）
Energy《ALL IN 全面進擊》台北小巨蛋演唱會
●演出日期：
2026/01/10（六）19:30
2026/01/11（日）18:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－2025/09/18（四）12:00－2025.09.19 (五) 18:00 中華電信VIP專區
－2025/09/20（六）12:00 拓元售票全面啟售
●演出票價：NT$4500/$4200/$3800/$3200/$2500/$2200/$1800/$1500/$800
落日飛車《Q來Q去 2026》亞洲巡迴 台北站
●演出日期：
2026/01/17（六）19:00
2026/01/18（日）17:00
●演出地點：台北流行音樂中心
●售票時間：2025/11/03（一）12:00 KKTIX與全家便利商店FamiPort
●演出票價：NT$4200／$3800／$3300／$2800／$2300／$1800
王心凌《Sugar High 2.0 × Sugar Land 冬日慶典》最終章
●演出日期：
2026/01/23（六）19:30
2026/01/24（日）19:30
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：2025/09/26（五）12:00 寬宏售票
●演出票價：$4,980／$4,680／$4,280／$3,680／$2,880／$1,880／$800
林俊逸 2026《逸行者》演唱會
●演出日期：2026/01/24（六）19:30
●演出地點：Legacy Taipei
●售票時間：2025/10/21（二）12:00 年代售票
●演出票價：NT$2200／$1800
頑童MJ116 OGS演唱會 台中場
●演出日期：
2026/01/31（六）19:00
2026/02/01（日）18:00 #加場
●演出地點：台中洲際棒球場
●加場售票時間：拓元售票｜實名制區｜非實名制區
－本色會員優先購票（含親子區）：2025/11/15（六）11:00
－本色會員一般購票：2025/11/15（六）13:30
●演出票價：NT$4080／$3880／$3580／$2880／$2380／$2580／$2080／$1880／$1280／$880
魏如萱 waa wei 2025〈怪奇的珍珠〉巡迴演唱會 台北小巨蛋
●演出日期：
2026/02/07（六）19:30
2026/02/08（日）17:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－好多會員優先購：2025/11/27（四）12:00
－全面開賣：2025/11/29（六）12:00 KKTIX售票系統
●演出票價：待公布
江蕙《無・有》安可場
●演出日期：
2026/02/20（五）18:30
2026/02/21（六）18:30
2026/02/22（日）18:30
2026/02/24（二）19:30
2026/02/25（三）19:30
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－台新銀行卡友優先購：2025/11/12（三）12:00 寬宏藝術
－實名制登記抽選時間：2025/11/13（四）00:00～2025/11/14（五）23:59 寬宏藝術
●演出票價：NT$6800／$5880／$4880／$3880／$2880／$1880／$800
林憶蓮《迴響Resonance》 2025巡迴演唱會
●演出日期：待公布
●演出地點：待公布
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
