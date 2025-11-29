2025萬丹甘蔗祭活動台糖X萬丹采風社 11/29-30甜蜜登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】南臺灣最甜蜜的年度盛事──2025萬丹甘蔗祭活動，今(29)、明(30)二日在屏東台糖萬丹甘蔗育種場熱鬧登場！該活動迄今已邁入第28屆，由台糖公司攜手在地團體共同舉辦，誠摯邀請民眾「蔗」伙來萬丹，體驗一場結合糖業歷史 與甜蜜滋味的秋日盛典。

今日出席嘉賓包括台糖公司董事長吳明昌、台糖公司砂糖事業部執行長黄正忠、台糖公司砂糖事業部副執行長翁賢章、台糖公司砂糖事業部行政組長蕭翌隆、台糖公司砂糖事業部人資組長呂冬雄、台糖公司砂糖事業部小港廠廠長謝居盛、台糖公司砂糖事業部小港廠煉糖工場主任葉錦森、立法委員徐富癸、縣議員許展維及台糖公司公關組長張木榮等人，共同為活動揭開序幕。

台糖公司董事長吴明昌表示，萬丹甘蔗祭最初由地方青年與仕紳共同發起，盼將糖業文化融入日常生活，打造兼具傳承與創新的文化盛會。本活動多年來選在台糖萬丹甘蔗育種場舉辦，該育種場域迄今已逾93年歷史，培育出超過200個優良甘蔗品種， 享有「台灣甘蔗育種搖籃」美譽，也是糖業文化、教育與生態展示的重要據點。承襲百年製糖技術的台糖，除響應在地糖業文化推廣活動外，未來也將以「淨零減碳」為核心，持續推動製糖產業轉型，展現永續新價值。

本屆活動首日上午以「千人健走」揭開序幕，健走路線沿 著昔日糖鐵軌道(全長約5公里)。讓參與者以健行方式感受萬丹土地與甘蔗產業的歷史軌跡。現場同步規劃多項特色活動，包括甘蔗育種展示導覽、剖甘蔗競賽、古早味糖品製作體驗，糖詩揮毫、兒童寫生活動，搭配「百年老照片展」等，帶領大小朋友從不同角度認識糖的故事，一窺萬丹百年來的風華點滴。

除靜態展覽，現場更有充滿活力的音樂表演，由在地學校樂團與社區的管樂團、聖樂團、西樂隊輪番上陣，打造農村限定版的音樂祭。活動現場還集結地方農特產品與台糖特色產品展售，讓民眾在音樂、香氣與甘蔗甜味中，感受最 道地的南國風情。

2025萬丹甘蔗祭不僅是一場文化盛會，更是一場走進歷史、品味土地、甜入心坎的旅程。台糖誠摯邀請民眾攜家帶眷，共赴萬丹，一起在秋風裡感受甘蔗香、聆聽糖的故事，留下屬於臺灣土地最甜的記憶。（圖／記者王雯玲翻攝）