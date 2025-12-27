2025萬丹紅豆牛奶節 逾500位鄉親同歡踩街

▲萬丹鄉鄉長李建霖(前排中)在萬惠宮上香祈求來年「萬馬奔騰、紅運豆來」。

【記者 王雯玲／屏東 報導】「2025萬丹紅豆牛奶節」今（27）日於萬丹鄉萬惠宮以「幸福踩街」為主軸，共計16隊在地國中小、社區發展協會與表演團隊盛大參與，總計超過500位鄉親熱鬧踩街並參與開幕式，鼓勵各界踴躍支持萬丹鄉的「紅豆」與「鮮奶」。

▲萬丹紅豆牛奶節由萬丹鄉長李建霖以「紅運開鑼」揭開系列活動序幕。

今年「紅豆牛奶節」活動自12月26日至12月28日舉行，以「幸福遊萬丹」揭開序幕，16組以上踩街隊伍沿街熱鬧遊行；「紅豆牛奶主題市集」集結甜品、飲品、伴手禮與創意農產，呈現萬丹的甜蜜風貌。現場更有「在地藝文展演舞台」與「親子手作體驗區」，讓民眾在節慶中感受萬丹的文化魅力。

▲萬丹紅豆牛奶節以「幸福踩街」主題吸引超過500多位親子家庭參與。

萬丹鄉長李建霖在開幕時指出，今年度以「萬馬奔騰・紅運豆來」為主題，象徵新的一年充滿「鴻運」，歡迎全國民眾來到萬丹遊玩，品嚐超過300攤美食與特色攤位，現場還設計充滿親子合力完成的關卡，提供的難忘的親子美好體驗。

萬丹鄉公所指出，「2025萬丹紅豆牛奶節」結合農業文化、地方故事、觀光產業與節慶氛圍四大元素，打造屬於萬丹的冬季慶典，現場萬丹在地老、中、青三代，透過創意裝扮踩街的方式，傳遞農夫與職人精神的樸質與勤奮。

壓軸登場的「跨年晚會」將於12月31日晚間舉行，藝人陣容有楊哲、吳亦帆、溫瀚龍、潘俊男與周卉姍等知名藝人，以「幸福倒數 × 萬丹之夜」為主軸，結合燈光與煙火秀，共同迎接新年。（圖／記者王雯玲翻攝）