2025萬聖節明星都扮什麼？最強裝扮我只服海蒂克隆！Lisa吉巴羅、Ed Sheeran小丑超嚇人

現代的萬聖節已成為了大家可以裝扮成喜歡角色的舞台，台灣的民眾也越來越熱衷參與，不僅比創意，也比造型的精緻程度，而每年都絞盡腦汁用心準備的明星們，2025萬聖節又帶來哪些驚喜呢？以下盤點絕不能錯過的精彩萬聖節裝扮！

2025萬聖節明星裝扮盤點

海蒂克隆Hedi Klum

每年萬聖節都不驚人不罷休的海蒂克隆，今年更挑戰扮演經典神話角色「梅杜莎」！從綠色的蛇紋皮膚、布滿小蛇的髮型、牙齒舌頭…到眼珠子，海蒂克隆已經完全脫離的人類的外觀，整身裝扮逼真、細緻的程度簡直把她變成了真正的怪物，看著她的眼睛可能真的會被石化！

廣告 廣告





Lisa

Blackpink成員Lisa今年也加入萬聖節的戰場，她這回的裝扮主題為動畫《愛x死x機器人》中的「吉巴羅」，一身金色的墜飾、珠寶鋪蓋而成的服裝，華麗頭飾和妝容，一一還原動畫中的吉巴羅，她還搭配了一支舞蹈，完美詮釋水妖的魅惑魔力。





紅髮艾德Ed Sheeran

紅髮艾德的萬聖節裝扮也讓人毛骨悚然！他扮演的是恐怖電影《牠》裡面的小丑Pennywise，那令人害怕的驚悚表情也模仿得十分到位，不過紅髮艾德也不忘展現幽默一面，以這身裝扮在紐約街頭喝咖啡、路邊野餐，違和的畫面瞬間變得有些搞笑。





鄺玲玲

泰劇女神鄺玲玲反轉了平常的形象，趁著萬聖節打扮成了瘋狂的Joker小丑！綠髮、綠眉毛和綠色美瞳，配上煙燻妝和猩紅的唇彩，營造出角色的精神狀態，同時也展現出俐落帥氣的中性魅力。





Orm

而鄺玲玲的螢幕情侶Orm，則扮演經典恐怖遊戲《沉默之丘》裡的護士，全身沾染紅色污漬的護士服造型，令恐怖氛圍拉滿！她還特別將身體凹折成奇怪的角度，巧妙模仿出怪物的精髓。









延伸閱讀：

萬聖節追劇馬拉松！8部驚悚片單一次收，泰勒絲未婚夫戲劇處女作《詭秘之罪》必看

aespa 經典萬聖節造型回顧！3款萬聖節妝容靈感推薦，新手也能輕鬆駕馭

Jellycat萬聖節＆聖誕節系列！4款超萌玩偶一次看，花生貓、薑餅屋太欠收













【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Cindy Chao珠寶大師系列新作胸針首度公開！時光築藝展覽亮點速報

● 「安特衛普六君子」的靈魂詩人、比利時傳奇設計師Marina Yee逝世永別時尚舞台