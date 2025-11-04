2025萬聖節明星都扮什麼？最強裝扮我只服海蒂克隆！Lisa吉巴羅、Ed Sheeran小丑超嚇人
現代的萬聖節已成為了大家可以裝扮成喜歡角色的舞台，台灣的民眾也越來越熱衷參與，不僅比創意，也比造型的精緻程度，而每年都絞盡腦汁用心準備的明星們，2025萬聖節又帶來哪些驚喜呢？以下盤點絕不能錯過的精彩萬聖節裝扮！
2025萬聖節明星裝扮盤點
海蒂克隆Hedi Klum
每年萬聖節都不驚人不罷休的海蒂克隆，今年更挑戰扮演經典神話角色「梅杜莎」！從綠色的蛇紋皮膚、布滿小蛇的髮型、牙齒舌頭…到眼珠子，海蒂克隆已經完全脫離的人類的外觀，整身裝扮逼真、細緻的程度簡直把她變成了真正的怪物，看著她的眼睛可能真的會被石化！
Lisa
Blackpink成員Lisa今年也加入萬聖節的戰場，她這回的裝扮主題為動畫《愛x死x機器人》中的「吉巴羅」，一身金色的墜飾、珠寶鋪蓋而成的服裝，華麗頭飾和妝容，一一還原動畫中的吉巴羅，她還搭配了一支舞蹈，完美詮釋水妖的魅惑魔力。
紅髮艾德Ed Sheeran
紅髮艾德的萬聖節裝扮也讓人毛骨悚然！他扮演的是恐怖電影《牠》裡面的小丑Pennywise，那令人害怕的驚悚表情也模仿得十分到位，不過紅髮艾德也不忘展現幽默一面，以這身裝扮在紐約街頭喝咖啡、路邊野餐，違和的畫面瞬間變得有些搞笑。
鄺玲玲
泰劇女神鄺玲玲反轉了平常的形象，趁著萬聖節打扮成了瘋狂的Joker小丑！綠髮、綠眉毛和綠色美瞳，配上煙燻妝和猩紅的唇彩，營造出角色的精神狀態，同時也展現出俐落帥氣的中性魅力。
Orm
而鄺玲玲的螢幕情侶Orm，則扮演經典恐怖遊戲《沉默之丘》裡的護士，全身沾染紅色污漬的護士服造型，令恐怖氛圍拉滿！她還特別將身體凹折成奇怪的角度，巧妙模仿出怪物的精髓。
延伸閱讀：
萬聖節追劇馬拉松！8部驚悚片單一次收，泰勒絲未婚夫戲劇處女作《詭秘之罪》必看
aespa 經典萬聖節造型回顧！3款萬聖節妝容靈感推薦，新手也能輕鬆駕馭
Jellycat萬聖節＆聖誕節系列！4款超萌玩偶一次看，花生貓、薑餅屋太欠收
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● Cindy Chao珠寶大師系列新作胸針首度公開！時光築藝展覽亮點速報
其他人也在看
新北板橋16坪新成屋串連客、餐廳，像跳格子般一步一步放大小宅尺度
居住在新北市板橋區的一家三口，他們未來的新家是一間室內坪數 16 坪的新成屋。設計團隊細緻梳理屋主一家人的生活需求，重塑空間佈局，釋放公領域的尺度感，並以簡約清新的設計語彙，淬鍊出北歐風的純粹氛圍，讓小宅坪效瞬間放大，日常起居也更顯輕盈自在。設計家 ・ 19 小時前
The Row這麼紅？五款一上架就售罄的新包，從India Bag到Sally Bag快放進等候清單
身為極簡控的你，想必早已對這個由Olsen姊妹聯手打造的品牌不陌生。The Row之所以令人著迷，不只是因為它俘獲了一票歐美女星與超模的心，更因為那種低調無痕的時髦與品味，已成為懂品味者之間的共識。就連珍妮佛．勞倫斯（Jennifer Lamarie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
2025秋冬10款值得擁有的麂皮外套，穿搭建議，怎麼保養？編輯整理推薦
東北季風開始帶來明顯涼意，你是不是也感受到空氣中有一種預告秋冬季節已到了的氛圍？當皮夾克、軟呢保暖大衣陸續登場時，你是不是也注意到今年多了不少霧面質感、色調溫潤的麂皮身影？秋冬必備麂皮外套坦白說，當氣溫漸降、微風開始帶著一點涼意，正是時尚編marie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
台北Omakase推薦！「すし謙」秋蟹盛宴限定登場，十四代生醃大閘蟹、大閘蟹魚翅釜飯太銷魂
全套套餐以八道蟹料理展現職人創意，融合白松露、魚子醬等珍稀食材，再搭配七貫旬魚握壽司與四款精選佐餐茶，構築秋蟹、割烹與茶藝的細膩共鳴。整套餐點售價NT$12,800（另加10%服務費），僅於11月1日至12月6日晚間餐期限量供應。すし謙｜八marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
萬聖節妝容遭拒載 北捷：避免影響其他乘客
上個週末不少民眾盛裝打扮過萬聖節，各個發揮創意吸引目光，不過有民眾在社群平台反映，因為萬聖節化妝遭北捷拒載，民眾表示，當時臉部呈現半卸妝狀態，沒有可怕的流血妝容，並穿著一般外套，沒有特別裝扮，卻被捷運台視新聞網 ・ 1 天前
《央廣會客室》專訪林立青 暢談如何用行動實踐「把愛用在對的地方」
作家、同時也是新科總統文化獎得主的林立青，4日接受《央廣會客室》影音節目專訪，談他如何從作家身分，進一步成為社會行動者，陸續創立「友洗社創有限公司」、「攸惜關懷協會」與「新匠堂公益協會」，陪伴街友、身障者與高關懷少年，一步步從底層工作中尋找脫貧與尊嚴的心路歷程。他並呼籲社會各界能踴躍捐款給他們，「把愛用在對的地方！」 自從出版《做工的人》後，林立青從工地監工成為知名作家。不過在COVID-19疫情期間，看著身邊朋友借錢過日、喜愛的店家撐不下去，他萌生了新的方向：「如果期待不了別人改變，那我應該自己來改變。」 於是他成立「友洗社創有限公司」，聘雇街友與弱勢族群從事清潔與高壓洗地等工作，希望讓他們靠勞力重建生活。不過他很快發現，工作並無法完全脫貧。「因為這些街友有人面臨欠債、官司、健康問題，只靠清潔和人脈撐不起來。」因此，他又創立「攸惜關懷協會」，藉由社工協助，幫助身陷困境、需要律師或醫療支援的人，成為街友與身障者的社會安全網。 之後，他又找來願意帶學徒的師傅老闆，帶著街友學習修水電、刷油漆等技術。由於接收了一群高關懷少年，加上許多師傅更願意教年輕人，於是成立「新匠堂公益協會」，讓這些老闆中央廣播電台 ・ 13 小時前
超越觀光的極地探險 HX Expeditions耀眼登場 ITF旅展
在2025年台北ITF國際旅展中，HX Expeditions將以嶄新品牌形象登場，誠邀旅客一同踏上超越觀光的極地探險。從壯闊冰原到科學現場，HX Expeditions希望旅客不只是「打卡」景點，而是在旅程中重新看見地球，並探索自我。七逗旅遊網 ・ 13 小時前
萬聖節哪裡開趴？各大品牌美食優惠一次看，暗黑限定菜單超吸睛（持續更新）
一年一度的萬聖節又來了！不想只靠南瓜裝或恐怖妝應景？那就從餐桌開始搞怪，從美式餐廳、港點名店到頂級麻辣鍋，各品牌今年紛紛端出創意滿點的「暗黑限定菜單」與節慶活動，辣翅、龍蝦、黑堡、奶昔通通上陣，一次搜羅最萬聖味的美食派對清單。海底撈海底撈將marie claire 美麗佳人 ・ 7 小時前
ITF旅展華信航空推出離島慢旅行 國內2天1夜3,299元起
華信航空配合2025年ITF台北國際旅展11月7日至10日盛大展出，特別推出限時「買一送一」優惠，金門、澎湖自由行兩人總價只要新台幣6,666元起，行程含來回機票與市區飯店住宿，可自由選擇搭乘華信航空台北、台中或高雄出發的航班。七逗旅遊網 ・ 12 小時前
不只Hello Kitty 50週年特展！三麗鷗年底最大家族明星見面會活動登場
三麗鷗年底最大活動 喜愛三麗鷗明星的粉絲注意了！三麗鷗年底最大活動於12月7日週六登場，活動舉辦在南港瓶蓋工廠，屆時除了有限定的三麗鷗大明星區域可以拍照， 每天還會有限定的大明星見面會，活動為免費入場，見面會與特定活動則為Line綁定帳號抽選制，想參加的粉絲可先保留好時間，密切留意主辦單位的訊息。景點+ ・ 13 小時前
2025 ITF台北國際旅展11/7-11/10盛大登場
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月7日(五)至10日(一)在台北南互傳媒 ・ 10 小時前
ITF秒殺優惠 日本最高買一送一 越南8,999開搶 現場下單滿萬抽機票
「台北國際旅展（ITF）」將於11月7日至10日在南港展覽館盛大登場。易飛旅遊以主題「年終超值GO・春節好禮加“馬”送」強勢登場，祭出多重優惠搶攻年底與春節旅遊商機。七逗旅遊網 ・ 12 小時前
53歲維持47公斤不復胖！更年期瘦身4招曝光：「1時間」深蹲燃脂又助眠，醫師也推爆！
誰說過了更年期就一定會發福？健身部落客Junka用行動打臉這句話！她今年53歲，體重常年維持在47公斤，不靠節食、不熬夜，整整5年都沒反彈。她在小紅書分享自己的4大「更年期瘦身儀式」，關鍵在於讓身體循女人我最大 ・ 23 小時前
海鷗轉中颱TD29恐生成颱風！外出攜帶雨具注意日夜溫差與保暖
颱風,東北季風,海鷗,菲律賓,呂宋島,天氣預報 第25號颱風「海鷗」已轉成中颱，下午2時中心位於鵝鑾鼻南方1260公里之處，將持續向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續往越南方向前進，對台灣無直接影響；關島附近海面的熱帶性低氣壓TD29，短期內有發展為颱風的趨勢，4日下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2930公里的海面上，未來朝西北西前進，在下週移動到呂宋島東方海面，後續路徑不確定性大，氣象署會密切觀察，請留意此熱帶系統的最新動態。景點+ ・ 9 小時前
ITF台北國際旅展住宿券1折！機票行程優惠朴寶劍專區吉祥物男團女團明星加持亮點滿滿
追星,男團,明星,旅展,台北國際旅展,SEVENTOEIGHT,原子少年,朴寶劍 全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月7日(五)至10日(一)在台北南港展覽館一館登場！集結日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，號召全台超過40家大型旅行社、逾130間飯店餐廳、航空公司及遊樂園共襄盛舉，攤位數達1600格。今(4)日展前記者會中，ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署署長陳玉秀，以及聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、瓜地馬拉、聖文森及格瑞那丁等國外使節與中央、地方代表到場力挺，記者會現場搶先公布展出亮點與旅展限定優惠。景點+ ・ 10 小時前
雙11黃金鑽石2折起再抽金豆！GIA鑽戒、1克拉培育鑽$11,111入手攻略
一年一度的雙11購物節盛大登場，除了服飾、3C，今年更不能錯過的是黃金與鑽石的超值優惠！你是否曾夢想擁有一克拉的閃耀鑽石，卻總覺得價格高不可攀？或者想為自己添購一件經典黃金飾品，卻遲遲等不到最佳時機？現在，你的機會來了！Yahoo購物中心雙11黃金鑽石超品週，全館2折起，滿萬再享抽金豆機會，挑戰市場最低價！從日常佩戴到投資保值，8 款精選黃金鑽石商品，讓你輕鬆入手人生第一件珠寶，或是升級你的收藏！Yahoo好好買 ・ 7 小時前
高齡換照新制！明年5月上路 揪沈文程當代言人
高齡駕駛換照新制將在明年5月上路，年齡門檻從75歲下修到70歲，預計需要換照人數有128萬人，4日交通部舉辦記者會，也邀請71歲的知名藝人沈文程當代言人，一樣達到需要換照的年紀，沈大哥也認同換照並非負擔，而是對高齡駕駛的保障與守護。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
A Green Halloween in San Dimas, USA
In San Dimas, California, USA, students and parents from Tzu Chi Academy celebrated Halloween by m...大愛電視 ・ 1 天前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 8 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前